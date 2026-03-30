Grande Fratello Vip, la puntata ‘anticipata’: dopo il ritiro un altro eliminato, pressioni su Todaro. Sondaggi e cosa vedremo stasera Oggi lunedì 30 marzo 2026 va in onda la quinta diretta stagionale del reality show condotto da Ilary Blasi: polemiche ascolti, nomination, sondaggi e chi esce

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il Grande Fratello VIP gioca d’anticipo. Oggi lunedì 30 marzo 2026, infatti, va in scena la quinta puntata del reality show Mediaset condotto da Ilary Blasi. Nuova programmazione, dunque, per il programma, che è alla disperata caccia di ascolti scaccia-crisi e che andrà in onda di lunedì per evitare lo scontro di domani con la partita della Nazionale. Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della quinta diretta stagionale del GF Vip.

Grande Fratello VIP 2026, le anticipazioni della quinta puntata: tensioni nella casa

Il Grande Fratello VIP anticipa il primo appuntamento settimanale e torna in onda oggi lunedì 30 marzo 2026 con quella che sarà quinta diretta stagionale. Evitato quella che sarebbe stata una sfida impari con la partita della Nazionale di domani, il reality show di Canale 5 è chiamato a risalire negli ascolti tv per scongiurare la crisi. Alla conduzione, naturalmente, tornerà Ilary Blasi, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinioniste.

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Nella casa più spiata d’Italia, intanto, c’è un concorrente in meno. Dopo avere rivisto la fidanzata Clara nel corso dell’ultima puntata, infatti, GionnyScandal ha deciso di abbandonare il reality. Il rapper ha preferito tornare dalla sua ragazza ("Il mio cuore appena ha visto Clara non ci ha pensato un secondo") ed è stato protagonista del primo ritiro di questa stagione del GF Vip. Quello che invece non mancherà in casa è la tensione. Dopo essere stato al centro del ‘bigliettino-gate’, Raimondo Todaro ha avuto un acceso faccia a faccia con Giovanni Calvario, leader del Gold Club, e il loro confronto ha portato alla cancellazione della divisione in due gruppi. Nuovi battibecchi anche tra le ‘nemiche’ Francesca Manzini e Alessandra Mussolini; tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo, al contrario, sembra essere nato del tenero. Siamo di fronte alla prima coppia di questa edizione del Grande Fratello VIP? Quel che è certo è che il reality perderà un altro concorrente proprio questa sera, dal momento che è previsto un nuovo televoto.

Nomination e sondaggi: chi si salva e chi viene eliminato

Nella puntata di stasera del Grande Fratello VIP è in programma un nuovo televoto, che sarà eliminatorio. Il pubblico sarà infatti chiamato a votare il proprio gieffino preferito: il concorrente meno votato sarà costretto a lasciare la casa più spiata d’Italia. In nomination ci sono ben 8 concorrenti: Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesca Manzini, Giovanni Calvario, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras. Stando ai sondaggi del portale ForumFree la super-favorita è Antonella Elia, ma – stando alle proiezioni – al momento regna l’incertezza e ogni preferenza sarà decisiva. Di seguito le percentuali:

Antonella Elia (25%)

(25%) Francesca Manzini (13%)

(13%) Lucia Ilardo (13%)

(13%) Adriana Volpe (12%)

(12%) Marco Berry (10%)

(10%) Giovanni Calvario (9%)

(9%) Ibiza Altea (9%)

(9%) Raul Dumitras (9%)

Quando e dove vedere il Grande Fratello VIP (lunedì 30 marzo 2026)

Condotto da Ilary Blasi, il Grande Fratello VIP va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20, al termine de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Streaming live e on demand disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

È inoltre possibile seguire la diretta 24h su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity (sito e app) dalle 9 del mattino fino a mezzanotte. Le finestre del daytime sono previste su Canale 5 (da lunedì a venerdì alle 13:35), su Italia 1 (alle 13:00 e alle 18:50) e su La5 (alle 12:00 per un riepilogo completo).

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