Grande Fratello Vip (3 aprile), anticipazioni: una big è uscita, Ibiza furiosa e polemiche. Chi viene eliminato stasera Oggi lunedì 3 aprile 2026 va in onda la sesta diretta stagionale del reality show condotto da Ilary Blasi: ascolti e rischio chiusura, nomination ed eliminato

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Torna il Grande Fratello VIP. Oggi venerdì 3 aprile 2026, infatti, va in scena la sesta puntata del reality show Mediaset condotto da Ilary Blasi. La casa più spiata d’Italia ha perso uno dei concorrenti favoriti per la vittoria finale e oggi andrà in scena un altro televoto decisivo; cosa succederà? Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della quinta diretta stagionale del GF Vip.

Grande Fratello VIP 2026, le anticipazioni della quinta puntata: Volpe out, Todaro a rischio

Secondo appuntamento settimanale per il Grande Fratello VIP, che torna in onda oggi venerdì 3 aprile 2026 con quella che sarà sesta diretta stagionale. Dopo la (timida) crescita della puntata andata in scena lo scorso lunedì, il reality show di Canale 5 è a caccia di un altro segnale incoraggiante per risalire nei dati Auditel e uscire dalla crisi d’ascolti. Alla conduzione, naturalmente, tornerà Ilary Blasi, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinioniste.

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La casa più spiata d’Italia, intanto, si è ritrovata improvvisamente con una concorrente in meno. Come annunciato da un comunicato telegrafico da parte di Mediaset, infatti, Adriana Volpe ha lasciato temporaneamente la casa a causa di un infortunio. Il GF Vip rischiava di perdere una delle favorite per la vittoria finale, ma l’allarme è rientrato dopo poche ore e l’ex opinionista del reality è tornata nella casa con una mano steccata in seguito alla microfrattura di un dito. Un/a gieffino/a, però, sarà effettivamente costretto a lasciare il programma: stasera è infatti previsto un televoto eliminatorio decisivo, che vedrà Ibiza Altea contro Raimondo Todaro. Quest’ultimo si trova in una situazione complicata nella casa, dal momento che la distanza ‘forzata’ da Francesca Manzini non sta funzionando. Dopo la dichiarazione dell’imitatrice, infatti, qualcosa è cambiato, ma la sensazione è che il ballerino le manchi e che tra i due ci sia qualcosa di più di un’amicizia. Si pensava lo stesso di Lucia Ilardo e Renato Biancardi (i primi a baciarsi in questa edizione del GF Vip) che però, al momento, non riescono a trovare una posizione comune.

Le anticipazioni della puntata svelano che oggi Ibiza sarà protagonista di un confronto infuocato con i suoi (tanti) rivali presenti nella casa. Ci sarà spazio anche per una sorpresa per Raul Dumitras, che potrà incontrare una persona a lui molto cara.

Nomination e sondaggi: chi si salva e chi viene eliminato

Nella puntata di stasera del Grande Fratello VIP – come anticipato – andrà in scena un nuovo televoto, che sarà eliminatorio. Il pubblico sarà infatti chiamato a votare il proprio gieffino preferito: il concorrente meno votato sarà costretto a lasciare la casa più spiata d’Italia. In nomination ci sono solo 2 concorrenti per un testa a testa diretto: Ibizia Altea da un parte, Raimondo Todaro dall’altra. Stando ai nostri sondaggi di Libero Magazine (QUI per votare) potrebbe essere un vero e proprio plebiscito, con il ballerino ex Amici favoritissimo con quasi il 90% delle preferenze secondo le proiezioni. Di seguito le percentuali:

Raimondo Todaro (88%)

(88%) Ibiza Altea (12%)

Quando e dove vedere il Grande Fratello VIP (venerdì 3 aprile 2026)

Condotto da Ilary Blasi, il Grande Fratello VIP va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20, al termine de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Streaming live e on demand disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

È inoltre possibile seguire la diretta 24h su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity (sito e app) dalle 9 del mattino fino a mezzanotte. Le finestre del daytime sono previste su Canale 5 (da lunedì a venerdì alle 13:35), su Italia 1 (alle 13:00 e alle 18:50) e su La5 (alle 12:00 per un riepilogo completo).

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