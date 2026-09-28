Grande Fratello Vip, anticipazioni quinta puntata: chi sarà il primo eliminato, Ilary Blasi fa chiarezza sul caso Annicchiarico
Oggi lunedì 28 settembre 2026 va in scena la quinta puntata del reality show: la confessione di Valeria Marini: sondaggi e ultime news
Inizia un’altra settimana di Grande Fratello VIP. Oggi lunedì 28 settembre 2026, infatti, va in onda la quinta diretta stagionale del reality show targato Mediaset. Tra ascolti altalenanti e polemiche, la nona edizione del programma sta iniziando a ingranare e la padrona della casa più spiata d’Italia Ilary Blasi è chiamata al salto di qualità. Al suo fianco, come sempre, ci saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, in studio nelle vesti di opinioniste. Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della quinta puntata.
Grande Fratello VIP, le anticipazioni della quinta puntata: il caso Annicchiarico e quell’interesse di Valeria Marini
La quinta puntata del Grande Fratello VIP 2026 si preannuncia particolarmente movimentata sul fronte delle dinamiche interne al reality show condotto da Ilary Blasi. Uno dei temi destinati a catalizzare maggiormente l’attenzione è indubbiamente il caso di Simone Annicchiarico, ancora al centro del dibattito dopo la bestemmia che gli è costata l’espulsione dalla casa più spiata d’Italia. Dopo aver ammesso di aver perso il controllo e aver chiesto pubblicamente scusa, Annicchiarico ha provato a spiegare quanto accaduto parlando di un "vuoto sinaptico". Resta quindi da capire quale sarà il destino del concorrente e se le sue scuse saranno sufficienti per permettergli di proseguire la sua esperienza nel programma. Nel frattempo, il suo personaggio continua a far discutere, dalle conversazioni surreali con gli altri concorrenti alle sue opinioni fuori dagli schemi, Annicchiarico si è ritagliato rapidamente uno spazio importante nelle dinamiche del GF Vip. A tenere banco potrebbe essere anche il rapporto con Valeria Marini. La showgirl ha infatti raccontato di essere rimasta particolarmente colpita da Simone, ammettendo un interesse nei suoi confronti. Il loro rapporto potrebbe dunque diventare uno degli elementi più interessanti da approfondire durante la puntata e, forse, in futuro.
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Nomination e sondaggi: chi viene eliminato e chi si salva
La puntata di questa sera del Grande Fratello VIP sancirà anche una nuova eliminazione attraverso un televoto decisivo. Il pubblico sarà infatti chiamato a votare il proprio gieffino preferito: il concorrente meno votato sarà eliminato e costretto a lasciare la casa più spiata d’Italia. In nomination ci sono ben 6 concorrenti: Alessandro Roncaccia, Alessandro Varsi, Carmen Di Pietro, Federica Morello, Giancarlo Danto e Michelle Masullo. Stando ai sondaggi online del portale ForumFree, Carmen Di Pietro è la favorita, ma sarà bagarre per salvarsi, con ben tre gieffini a pari merito al 13% e Giancarlo Danto staccato e ancora più a rischio. Di seguito le percentuali:
- Carmen Di Pietro (32%)
- Federica Morello (22%)
- Alessandro Roncaccia (13%)
- Alessandro Varsi (13%)
- Michelle Masullo (13%)
- Giancarlo Danto (7%)
Quando e dove vedere il Grande Fratello VIP (lunedì 28 settembre 2026)
Condotto da Ilary Blasi, il Grande Fratello VIP va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20, al termine de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Streaming live e on demand disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito). Confermato il doppio appuntamento settimanale, con la prossima puntata prevista per venerdì 2 ottobre.
È inoltre possibile seguire il reality show su Mediaset Extra con il GF Vip Rewind (alle 6) e i Live dalle 9 alle 0:15. Le finestre del daytime sono previste su Canale 5 (da lunedì a venerdì alle 13:45), mentre il collegamento live su La5 sarà alle 12:00.
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