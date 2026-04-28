Grande Fratello Vip, anticipazioni: con Valeria Marini cambia tutto, le leader contro Paola Caruso. Sondaggi, chi esce e cosa vedremo stasera Oggi martedì 28 aprile 2026 va in onda la 13esima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi: tensione Manzini-Todaro e televoto, chi viene eliminato

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Nuovi equilibri al Grande Fratello VIP. Oggi martedì 28 aprile 2026, infatti, torna in onda il reality show targato Mediaset e condotto da Ilary Blasi. Nella casa più spiata d’Italia è cambiato tutto con l’arrivo di Valerina Marini e questa sera andrà in scena un nuovo televoto eliminatorio e decisivo. Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della tredicesima diretta stagionale del GF Vip.

Grande Fratello VIP 2026, le anticipazioni della 13esima puntata: una nuova leadership, Volpe-Elia contro Paola Caruso

Inizia una nuova settimana di Grande Fratello VIP, che torna in onda oggi martedì 28 aprile 2026 per quella che sarà la 13esima diretta stagionale. La finale è ormai all’orizzonte (al momento è prevista per il prossimo 19 maggio) e l’obiettivo è quello di attirare pubblico per risalire negli ascolti tv a suon di eliminazioni decisive e colpi di scena. Alla conduzione, ovviamente, ci sarà Ilary Blasi, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinioniste.

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Nella casa più spiata d’Italia, intanto, tutti gli equilibri sono stati sconvolti dall’arrivo di Valeria Marini. La showgirl ha varcato l’iconica porta rossa e fatto il suo ingresso nell’ultima puntata e la sua presenza ha già infiammato la casa con tra liti, scherzi e, soprattutto, nuove dinamiche. La leadership di Alessandra Mussolini tra i coinquilini non è più così solida e anche un’altra ‘regina’ di questo GF Vip come Adriana Volpe ha ammesso che gli schieramenti non sono più gli stessi. E a proposito dell’ex conduttrice Rai, la situazione è tutt’altro che serena intorno a Paola Caruso. Adriana ha infatti avuto un duro confronto con l’ex Bonas di Avanti un altro! riguardo le nomination e anche la prima finalista Antonella Elia – intervenuta per calmare l’ex ‘rivale’ – si è scagliata contro di lei. Paola è sempre più isolata è il rischio (altissimo) è che al prossimo televoto la scampata eliminazione della scorsa settimana si concretizzi. Tensioni anche tra Raimondo Todaro e Francesca Manzini, dopo che quest’ultima ha confessato di avere ‘qualcuno’ ad attenderla fuori dalla casa.

Nomination e sondaggi: chi si salva e chi viene eliminato

Nella puntata di oggi del Grande Fratello VIP – come anticipato – andrà in scena un nuovo televoto, che questa volta sarà eliminatorio. Il pubblico sarà infatti chiamato a votare il proprio concorrente preferito da salvare, mentre il gieffino meno votato verrà eliminato e dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia. In nomination ci sono quattro concorrenti: Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Paola Caruso. Stando ai nostri sondaggi di Libero Magazine (QUI per votare) l’ex politica è la favorita in quanto una delle ‘big’ più apprezzate di questa edizione. Anche Marco raccoglie un’ottima quantità di preferenze, così come Lucia. Rischia grosso, invece, Paola Caruso, condannata dalle proiezioni. Di seguito le percentuali:

Alessandra Mussolini (41%)

(41%) Marco Berry (27%)

(27%) Lucia Ilardo (25%)

(25%) Paola Caruso (7%)

Quando e dove vedere il Grande Fratello VIP (martedì 28 aprile 2026)

Condotto da Ilary Blasi, il Grande Fratello VIP va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20, al termine de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Streaming live e on demand disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

È inoltre possibile seguire la diretta 24h su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity (sito e app) dalle 9 del mattino fino a mezzanotte. Le finestre del daytime sono previste su Canale 5 (da lunedì a venerdì alle 13:35), su Italia 1 (alle 13:00 e alle 18:50) e su La5 (alle 12:00 per un riepilogo completo).

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