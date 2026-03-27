Grande Fratello Vip, anticipazioni: Mussolini nuova leader (sotto accusa), televoto e caso ascolti. Nomination e cosa vedremo stasera
Oggi venerdì 27 marzo 2026 va in scena la quarta diretta stagionale del reality show condotto da Ilary Blasi: polemiche, nomination, sondaggi e chi esce
Doppio appuntamento settimanale (a rischio) per il Grande Fratello VIP. Oggi venerdì 27 marzo 2026, infatti, va in onda la quarta puntata della nuova edizione del reality show Mediaset. Alla conduzione, come sempre, ci sarà Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e da Selvaggia Lucarelli. Dopo i numeri deludenti delle prime dirette il GF Vip è chiamato a rialzarsi negli ascolti tv per scongiurare scenari peggiori: non è da escludere infatti che venga rivista la programmazione (rinunciando proprio al doppio appuntamento) o che si parli addirittura di chiusura anticipata. Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della terza diretta stagionale del GF Vip.
Grande Fratello VIP 2026, le anticipazioni della quarta puntata: Alessandra Mussolini al centro delle discussioni, il ruolo di Raimondo Todaro
Il Grande Fratello VIP torna in onda per un appuntamento che rischia già di essere decisivo. Oggi venerdì 27 marzo 2026 va infatti in scena la quarta diretta stagionale, obbligata a risalire negli ascolti tv (un’impresa non facile, considerata anche la concorrenza della finale di The Voice Generations di Antonella Clerici). Dopo un esordio da incubo, il crollo della seconda puntata e la tutt’altro che incoraggiante crescita della terza diretta, infatti, Ilary Blasi è chiamata all’impresa. La conduzione procede alla grande e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli funzionano, ma il pubblico di Canale 5 non sembra ancora convinto; si parla già di una nuova programmazione, magari rinunciando al doppio appuntamento settimanale per scongiurare il flop totale.
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Nella casa più spiata d’Italia, intanto, non mancano tensioni e colpi di scena. Al momento, la vera protagonista di questa edizione del GF Vip è Alessandra Mussolini, al centro di quasi tutte le dinamiche e nuova leader dell’Economy Club. L’ex politica ha avuto infatti un duro faccia a faccia con Francesca Manzini. La ‘tregua’ è durata pochissimo e, in seguito a un nuovo scontro, Alessandra si è rifiutata di trovare un nuovo chiarimento. La nipote di Benito Mussolini è stata anche ‘pizzicata’ da Paola Caruso (che ha citato proprio una frase del Duce) facendo scoppiare il caso: stando alle ultime indiscrezioni, tuttavia, sembra difficile che la produzione della trasmissione possa prendere provvedimenti visto il tono ironico della discussione. Si parlerà indubbiamente anche di Raimondo Todaro, al centro del ‘bigliettino gate’ su cui stanno indagando Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi: il ballerino ha trovato nelle scarpe un messaggio scritto su un foglietto arrivato dall’esterno: di cosa si tratta? E, soprattutto, chi l’ha scritto?
Nomination e sondaggi: chi si salva e chi viene eliminato
Nella puntata di stasera del Grande Fratello VIP è in programma anche un nuovo televoto. Il pubblico sarà chiamato a votare il proprio gieffino preferito: il concorrente più votato otterrà l’immunità e non rischierà dunque di lasciare la casa più spiata d’Italia alle prossime votazioni. Non si tratta quindi di un televoto eliminatorio. In nomination ci sono 4 concorrenti: Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Marco Berry. Stando ai nostri sondaggi di Libero Magazine (QUI per votare) Alessandra Mussolini è la super-favorita con oltre la metà delle preferenze secondo le proiezioni, trattandosi – come detto – di una delle protagoniste assolute di questa edizione del GF Vip. Sarà dura per la sua ‘rivale’ Francesca Manzini e Marco Berry; durissima per Lucia Ilardo. Di seguito le percentuali:
- Alessandro Mussolini (66%)
- Marco Berry (17%)
- Francesca Manzini (15%)
- Lucia Ilardo (2%)
Quando e dove vedere il Grande Fratello VIP (venerdì 27 marzo 2026)
Condotto da Ilary Blasi, il Grande Fratello VIP va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20, al termine de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Streaming live e on demand disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).
È inoltre possibile seguire la diretta 24h su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity (sito e app) dalle 9 del mattino fino a mezzanotte. Le finestre del daytime sono previste su Canale 5 (da lunedì a venerdì alle 13:35), su Italia 1 (alle 13:00 e alle 18:50) e su La5 (alle 12:00 per un riepilogo completo).
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