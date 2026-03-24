Grande Fratello Vip, anticipazioni: primo eliminato e polemiche sugli ascolti. Sondaggi, chi esce e cosa vedremo stasera Oggi lunedì 24 marzo 2026 va in scena la terza diretta stagionale del reality show condotto da Ilary Blasi: Todaro a rischio, la frecciata di Cristina Plevani

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Nuova settimana di Grande Fratello VIP. Oggi lunedì 24 marzo 2026, infatti, va in onda la terza puntata della nuova edizione del reality show Mediaset. Al timone ci sarà Ilary Blasi, chiamata a risollevare lo share (per scongiurare quella che sembra già una crisi d’ascolti) e allontanare le voci di chiusura anticipata. Al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e da Selvaggia Lucarelli. Nella puntata di stasera andrà inoltre in scena il primo televoto eliminatorio; appuntamento, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della terza diretta stagionale del GF Vip.

Grande Fratello VIP 2026, le anticipazioni della terza puntata: la prima eliminazione

Torna in onda il Grande Fratello VIP e in casa Mediaset è già allarme per una a dir poco prematura crisi d’ascolti: dopo il record negativo dell’esordio, infatti, la seconda puntata è crollata al 14,3% di share e poco più di un milione e mezzo di spettatori. Oggi lunedì 24 marzo 2026 va in onda la terza diretta stagionale del reality show e l’obiettivo è ovviamente quello di risalire nei dati Auditel e – perché no – rispedire al mittente le frecciate di Cristina Plevani. La vincitrice della prima, storica, edizione del Grande Fratello si è infatti ‘goduta’ il flop della nuova edizione senza assolutamente nasconderlo sui social. Stasera, ovviamente, alla conduzione ci sarà Ilary Blasi; Al suo fianco, in studio, torneranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinioniste.

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Nella casa più spiata d’Italia, intanto, continua a montare la tensione. Oltre alla storica (ma mai passata) rivalità tra Adriana Volpe e Antonella Elia, infatti, al centro delle discussioni c’è anche Dario Cassini per una lite con Renato Biancardi. Nella terza puntata del GF Vip andrà inoltre in scena la prima eliminazione dell’anno e un concorrente dovrà lasciare il programma.

Nomination e sondaggi: chi si salva e chi viene eliminato

La puntata di stasera del Grande Fratello VIP – come anticipato – vedrà il primo televoto eliminatorio della stagione. Il pubblico sarà chiamato a votare il proprio gieffino preferito: il concorrente meno votato sarà costretto ad abbandonare la casa più spiata d’Italia. In nomination ci sono ben 7 concorrenti, vale a dire la metà della casa: Dario Costantini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry, Nicolò Brigante, Paola Caruso e Raimondo Todaro. Chi sarà eliminato? I nostri sondaggi di Libero Magazine, al momento, vedono Raimondo Todaro e Paola Caruso tra i favoriti per salvarsi, mentre in tanti sarebbero a rischio, da Marco Berry a Nicolò Brigante. Di seguito le percentuali:

Raimondo Todaro (35%)

(35%) Francesca Manzini (19%)

(19%) Paola Caruso (15%)

(15%) Lucia Ilardo (11%)

(11%) Marco Berry (10%)

(10%) Dario Cassini (6%)

(6%) Nicolò Brigante (4%)

Quando e dove vedere il Grande Fratello VIP (lunedì 24 marzo 2026)

Condotto da Ilary Blasi, il Grande Fratello VIP va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20, al termine de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Streaming live e on demand disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

È inoltre possibile seguire la diretta 24h su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity (sito e app) dalle 9 del mattino fino a mezzanotte. Le finestre del daytime sono previste su Canale 5 (da lunedì a venerdì alle 13:35), su Italia 1 (alle 13:00 e alle 18:50) e su La5 (alle 12:00 per un riepilogo completo).

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