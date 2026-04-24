Grande Fratello Vip, anticipazioni: arriva Valeria Marini e ‘torna’ Paola Caruso. Sondaggi, chi esce e cosa vedremo stasera
Oggi venerdì 24 aprile 2026 va in onda la 12esima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi: Renato si chiama fuori dal ‘triangolo’, chi viene eliminato
Appuntamento ravvicinatissimo per il Grande Fratello VIP. Oggi venerdì 24 aprile 2026, infatti, torna in onda il reality show targato Mediaset e condotto da Ilary Blasi. Dopo la diretta di mercoledì è già tempo di un nuovo appuntamento e, soprattutto, di un altro televoto. Nella casa più spiata d’Italia, intanto, sta per ‘tornare’ Paola Caruso. Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della dodicesima diretta stagionale del GF Vip.
Grande Fratello VIP 2026, le anticipazioni della 12esima puntata: Paola Caruso rientra, Renato non pensa ai (tifatissimi) ‘Raucia’
Torna subito in onda il Grande Fratello VIP che, dopo l’appuntamento di due giorni fa, oggi venerdì 22 aprile 2026 farà ‘doppietta’ con quella che sarà la 12esima diretta stagionale. L’obiettivo è quello di risalire negli ascolti tv, che non sono decollati nemmeno in un mercoledì senza la concorrenza della Rai. Alla conduzione e al timone del prime time di Canale 5, ovviamente, ci sarà Ilary Blasi. Al suo fianco torneranno in studio Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, nelle vesti di opinioniste.
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Nella casa più spiata d’Italia, intanto, sta per ‘tornare’ Paola Caruso. Nell’ultima puntata l’ex ‘Bonas’ di Avanti un altro! aveva raggiunto lo studio convinta di essere stata eliminata al televoto, salvo poi scoprire di essere stata vittima di uno scherzo e di essere ‘solo’ la prima candidata alla prossima eliminazione. I coinquilini non sanno nulla di tutto ciò e c’è da scommettere che il rientro di Paola sarà una vera e propria sorpresa, destinata a fare discutere. Renato Biancardi, intanto, ha deciso di prendere le distanze da Lucia Ilardo e chiamarsi fuori dal triangolo d’amore del GF Vip. "La verità è che in questo triangolo non ci sono mai voluto entrare (…) non mi metto in mezzo perché a me non interessa quello che state facendo" ha spiegato l’ex volto di Ex on the Beach. Lucia, però, è sempre più vicina a Raul Dumitras e sulla casa volano gli striscioni a sostegno dei ‘Raucia’, già incoronati come royal couple di questa edizione. Nel weekend, inoltre, è previsto uno scossone destinato a cambiare gli equilibri della casa più spiata d’Italia, dove entrerà Valeria Marini. Ad annunciarlo è stata la stessa showgirl a Storie di Donne al Bivio di Monica Setta.
Nomination e sondaggi: chi si salva e chi viene eliminato
Nella puntata di oggi del Grande Fratello VIP – come anticipato – andrà in scena un nuovo televoto, che anche questa volta non sarà eliminatorio ma a dir poco decisivo. Il pubblico sarà infatti chiamato a votare il proprio concorrente preferito da salvare, mentre il gieffino meno votato sarà il secondo candidato alla prossima eliminazione, raggiungendo Paola Caruso in nomination. In nomination ci sono due concorrenti: Alessandra Mussolini e Marco Berry. Stando ai sondaggi l’ex politica è in netto vantaggio, mentre il mago potrebbe rischiare grosso al prossimo televoto eliminatorio. Di seguito le percentuali:
- Alessandra Mussolini (70%)
- Marco Berry (30%)
Quando e dove vedere il Grande Fratello VIP (venerdì 24 aprile 2026)
Condotto da Ilary Blasi, il Grande Fratello VIP va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20, al termine de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Streaming live e on demand disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).
È inoltre possibile seguire la diretta 24h su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity (sito e app) dalle 9 del mattino fino a mezzanotte. Le finestre del daytime sono previste su Canale 5 (da lunedì a venerdì alle 13:35), su Italia 1 (alle 13:00 e alle 18:50) e su La5 (alle 12:00 per un riepilogo completo).
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