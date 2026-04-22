Grande Fratello Vip, anticipazioni: Renato in crisi per il triangolo, Mussolini sotto accusa e televoto decisivo. Sondaggi e cosa vedremo stasera Oggi mercoledì 22 aprile 2026 va in onda l’undicesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi: Adriana Volpe verso l’immunità, chi viene eliminato

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Il Grande Fratello VIP recupera. Oggi mercoledì 22 aprile 2026, infatti, va in scena l’undicesima puntata del reality show Mediaset condotto da Ilary Blasi. Dopo avere saltato l’appuntamento di martedì, stasera scopriremo cosa sta succedendo nella casa più spiata d’Italia, dove andrà in scena anche un televoto a dir poco rivelatorio. In piena crisi, Renato Biancardi potrebbe anche decidere di lasciare; cosa accadrà? Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni dell’undicesima diretta stagionale del GF Vip.

Grande Fratello VIP 2026, le anticipazioni dell’undicesima puntata: triangolo d’amore nella casa, Mussolini divisiva

Nuovo appuntamento (slittato) per il Grande Fratello VIP, che torna in onda oggi mercoledì 22 aprile 2026 con quella che sarà l’undicesima diretta stagionale. Dopo avere lasciato spazio alla Coppa Italia nella serata di ieri, dunque, Ilary Blasi è pronta a tornare alla guida del prime time di Canale 5 e alla conduzione del ‘suo’ reality show, risalito negli ascolti tv fino a sfiorare i 2 milioni di spettatori la scorsa settimana. Al suo fianco, naturalmente, ci saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinioniste.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nella casa più spiata d’Italia, intanto, il clima è tutt’altro che disteso. Antonella Elia è approdata in finale (al momento in programma a inizio maggio) sconfiggendo al televoto altre due ‘big’ come l’ex rivale Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Quest’ultima è poi finita al centro delle discussioni: il suo comportamento nei confronti di Renato Biancardi, infatti, ha fatto molto discutere. L’ex politica prima ha ‘convinto’ Lucia Ilardo dell’interessamento reale di Raul Dumitras nei suoi confronti (tra i due ex volti di Temptation Island è già scattato un bacio), poi ha avuto un durissimo confronto con Renato. In piena crisi per questo triangolo amoroso, il cantante napoletano è rimasto ferito dall’allontanamento di Lucia e la lite con Mussolini non ha di certo aiutato: ecco perché si sarebbe detto pronto anche a un eventuale ritiro, proprio come fatto la scorsa settimana da Nicolò Brigante.

Nomination e sondaggi: chi si salva e chi viene eliminato

Nella puntata di oggi del Grande Fratello VIP andrà in scena un nuovo televoto, che questa volta non sarà eliminatorio ma a dir poco rivelatorio. In palio c’è l’immunità; il pubblico sarà infatti chiamato a votare la propria concorrente preferita e la gieffina più votata non rischierà l’eliminazione alla prossima tornata. La concorrente che registrerà meno voti sarà invece condannata a essere la prima candidata alla prossima eliminazione. In nomination ci sono tre ‘regine’ di questa edizione del reality: Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Paola Caruso. Stando ai nostri sondaggi (QUI per votare), si potrebbe trattare quasi di un plebiscito per Adriana Volpe, che al momento raccoglie ben oltre la metà delle preferenze del pubblico. Più staccata Alessandra Mussolini e, soprattutto, Paola Caruso, ferma al 4% secondo le proiezioni. Di seguito le percentuali:

Adriana Volpe (65%)

(65%) Alessandra Mussolini (31%)

(31%) Paola Caruso (4%)

Quando e dove vedere il Grande Fratello VIP (mercoledì 22 aprile 2026)

Condotto da Ilary Blasi, il Grande Fratello VIP va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20, al termine de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Streaming live e on demand disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

È inoltre possibile seguire la diretta 24h su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity (sito e app) dalle 9 del mattino fino a mezzanotte. Le finestre del daytime sono previste su Canale 5 (da lunedì a venerdì alle 13:35), su Italia 1 (alle 13:00 e alle 18:50) e su La5 (alle 12:00 per un riepilogo completo).

Potrebbe interessarti anche