Grande Fratello Vip: televoto di massa (sorprendente), primo ritiro e chi viene eliminato. Cosa vedremo stasera Oggi venerdì 20 marzo 2026 va in scena la seconda diretta del reality show condotto da Ilary Blasi, chiamata a scongiurare il flop d’ascolti: i sondaggi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello VIP. Oggi venerdì 20 marzo 2026, infatti, in prima serata su Canale 5 va in onda la seconda puntata della nuova edizione del reality show Mediaset. Affiancata da Cesara Buonamici e dalla new entry Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinioniste, la conduttrice Ilary Blasi è chiamata a scongiurare subito una crisi di ascolti dopo il flop dell’esordio. Scopriamo tutte le anticipazioni della seconda diretta del GF Vip.

Grande Fratello VIP 2026, le anticipazioni della seconda puntata: il primo televoto stagionale

Dopo il flop d’ascolti del debutto il Grande Fratello VIP ha subito l’occasione per rifarsi con la seconda puntata in onda oggi venerdì 20 marzo 2026. La nuova edizione del reality show di Canale 5 parte infatti con un doppio appuntamento settimanale nel tentativo di scongiurare la crisi dopo avere ‘dimenticato’ l’era Alfonso Signorini. Alla conduzione, ovviamente, ritroveremo Ilary Blasi, tornata al timone del programma dopo quasi otto anni. Al suo fianco, in studio, ci saranno le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La seconda diretta stagionale del GF Vip sarà fondamentale, dal momento che verrà aperto per la prima volta il televoto. Nella casa più spiata d’Italia, intanto, tiene banco il ‘caso’ GionnyScandal. Dopo avere raccontato la sua difficile infanzia segnata dalla perdita dei genitori adottivi e dalla delusione dopo avere incontrato quelli biologici, infatti, il rapper non ha nascosto tutto il suo disagio nella casa ed è stato il primo di questa edizione a ipotizzare il ritiro. Cosa succederà?

Nomination e sondaggi: chi si salva e chi rischia

I 16 concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello VIP sono stati divisi in due gruppi: il Gold Club (di cui fanno parte Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Dario Cassini, GionnyScandal, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e Renato Biancardi) e l’Economy Club (composto da Antonella Elia, Francesca Manzini, Paola Caruso, Giovanni Calvario, Marco Berry, Nicolo Brigante e Raimondo Todaro). Già a partire da stasera, tuttavia, gli equilibri potrebbero cambiare. Nella puntata di oggi andrà infatti in scena il primo televoto di questa stagione. In nomination ci sono ben 8 concorrenti, vale a dire la metà della casa: Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Paola Caruso, Raul Dumitras e Renato Biancardi. In palio c’è la prima immunità dell’anno, che otterrà il più votato dal pubblico; non è prevista alcuna eliminazione. I sondaggi del portale ForumFree, al momento, vedono sul podio tre favoritissime di questa edizione del GF Vip:

Antonella Elia (33%)

(33%) Alessandra Mussolini (24%)

(24%) Adriana Volpe (18%)

(18%) Raul Dumitras (7%)

(7%) Renato Biancardi (6%)

(6%) Paola Caruso (5%)

(5%) Ibiza Altea (4%)

(4%) Lucia Ilardo (3%)

Quando e dove vedere il Grande Fratello VIP (venerdì 20 marzo 2026)

Condotto da Ilary Blasi, il Grande Fratello VIP va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20, al termine de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Streaming live e on demand disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

È inoltre possibile seguire la diretta 24h su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity (sito e app) dalle 9 del mattino fino a mezzanotte. Le finestre del daytime sono previste su Canale 5 (da lunedì a venerdì alle 13:35), su Italia 1 (alle 13:00 e alle 18:50) e su La5 (alle 12:00 per un riepilogo completo).

Potrebbe interessarti anche