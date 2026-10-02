Grande Fratello Vip, anticipazioni sesta puntata: Guendalina contro Jonathan e i dubbi di Piera, cosa vedremo stasera Oggi venerdì 2 ottobre 2026 va in scena la sesta diretta stagionale del reality show condotto da Ilary Blasi: sondaggi e ultime news

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Riparte il Grande Fratello VIP. Oggi venerdì 2 ottobre 2026, infatti, va in onda la sesta diretta stagionale del reality show targato Mediaset. Nella casa più spiata d’Italia il clima si sta scaldando e la tensione è palpabile; a raccontare il tutto, ovviamente, ci sarà Ilary Blasi. Al suo fianco, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinioniste. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della quinta puntata.

Grande Fratello VIP, le anticipazioni della sesta puntata: il caso Annicchiarico e quell’interesse di Valeria Marini

Le ultime ore nella casa del Grande Fratello Vip hanno portato (finalmente) un po’ di movimento nelle dinamiche tra i concorrenti. Al centro della puntata di stasera ci sarà anche e soprattutto il confronto nato attorno a Guendalina Tavassi, Federica Morello e Jonathan Kashanian. Tutto è partito dalla discussione sulla presunta rinoplastica di Federica, ipotesi sostenuta da Guendalina e respinta dalla diretta interessata. Dopo il confronto Guendalina ha raccontato a Jonathan di essersi sentita attaccata, aspettandosi da lui una presa di posizione più netta. Il concorrente, però, ha preferito non schierarsi, spiegando di considerare la questione un problema tra le due ragazze. Una posizione fin troppo neutrale, come osservato anche da Marina La Rosa. Sullo sfondo resta inoltre la situazione sentimentale di Piera Meloni. La concorrente continua a interrogarsi sulla relazione con Gianmarco Caccia, lasciata fuori dalla Casa, mentre cresce la vicinanza ad Alessandro Roncaccia. Parlando con gli altri inquilini, Piera ha lasciato intendere che i problemi nella sua relazione esistevano già prima dell’ingresso nel programma e che i dubbi attuali non dipendono esclusivamente dalla nuova conoscenza.

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Nomination e sondaggi: chi viene eliminato e chi si salva

La puntata di questa sera del GF Vip prevede anche un nuovo televoto che, tuttavia, questa volta non sarà eliminatorio. Il pubblico sarà infatti chiamato a votare il proprio gieffino preferito: il concorrente meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione. In nomination ci sono ben 5 concorrenti: Alessandro Varsi, Alex Belli, Giancarlo Danto e Marina La Rosa. Stando ai nostri sondaggi del portale ForumFree, Marina La Rosa è la netta favorita, mentre Varsi e Danto rischiano grosso. Di seguito le percentuali:

Marina La Rosa (41%)

(41%) Alex Belli (27%)

(27%) Giancarlo Danto (17%)

(17%) Alessandro Varsi (15%)

Quando e dove vedere il Grande Fratello VIP (venerdì 2 ottobre 2026)

Condotto da Ilary Blasi, il Grande Fratello VIP va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20, al termine de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Streaming live e on demand disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

È inoltre possibile seguire il reality show su Mediaset Extra con il GF Vip Rewind (alle 6) e i Live dalle 9 alle 0:15. Le finestre del daytime sono previste su Canale 5 (da lunedì a venerdì alle 13:45), mentre il collegamento live su La5 sarà alle 12:00.

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