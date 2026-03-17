Grande Fratello Vip: anticipazioni, televoto e prima polemica nel cast. Cosa vedremo stasera Oggi martedì 17 marzo 2026 inizia la nuova edizione del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi: opinioniste, concorrenti e ultime news

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il Grande Fratello VIP è tornato. Oggi martedì 17 marzo 2026, infatti, inizia ufficialmente la nuova edizione del reality show Mediaset. Alla conduzione, a quasi otto anni dall’ultima volta, rivedremo Ilary Blasi, affiancata da Cesara Buonamici e dalla new entry Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinioniste. Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della prima puntata del programma.

Grande Fratello VIP 2026, le anticipazioni della prima puntata: Ilary Blasi e il cast, tutte le novità

Dopo il ‘terremoto’ scatenato dal caso Signorini-Corona il Grande Fratello VIP è finalmente pronto a partire. La nuova edizione del reality show di Canale 5 sarà chiamata a un’impresa non facile; da un lato fare ‘dimenticare’ l’addio del conduttore, dall’altro riscattare il flop dello scorso anno. Al timone del programma tornerà Ilary Blasi, che condusse le prime tre edizioni tra il 2016 e il 2018. Confermata Cesara Buonamici, la grande novità in studio sarà Selvaggia Lucarelli, per la prima volta opinionista del GF in ‘congedo’ da Ballando con le Stelle. Si parte subito con un doppio appuntamento settimanale: oggi martedì 17 marzo 2026 andrà in scena la prima puntata, il secondo appuntamento è fissato per venerdì, sempre in prima serata su Canale 5.

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I concorrenti della nuova edizione del GF Vip (e la prima polemica)

Tra grandi ritorni e debutti assoluti, nel cast del Grande Fratello VIP non mancano le sorprese; chi si aggiudicherà il montepremi finale? Quattro concorrenti hanno già fatto il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia: Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi sono infatti stati i protagonisti della Open House in onda su Mediaset Infinity. Oggi martedì 17 marzo 2026, in occasione della prima puntata, gli altri concorrenti varcheranno l’iconica porta rossa. Di seguito l’elenco completo dei 16 concorrenti del GF Vip 2026:

Adriana Volpe

Raul Dumitras

Ibiza Altea

Renato Biancardi

Alessandra Mussolini

Antonella Elia

Barbara Prezia

Dario Cassini

Francesca Manzini

Giovanni Calvario

Lucia Ilardo

GionnyScandal

Marco Berry

Nicolò Brigante

Paola Caruso

Raimondo Todaro

Stando agli ultimi rumor, le tensioni tra i coinquilini sarebbero già iniziate prima ancora di entrare nella casa del GF. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano tramite la segnalazione di un fan anonimo, infatti, nell’hotel di Roma dove i ‘vipponi’ alloggiano Antonella Elia si sarebbe scagliata contro Barbara Prezia e altri membri del cast a causa degli schiamazzi durante la notte, nella quale sarebbero volate "parole pesanti".

Quando e dove vedere il Grande Fratello VIP (martedì 17 marzo 2026)

Condotto da Ilary Blasi, il Grande Fratello VIP va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20, al termine de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Streaming live e on demand disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

È inoltre possibile seguire la diretta 24h su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity (sito e app) dalle 9 del mattino fino a mezzanotte. Le finestre del daytime sono previste su Canale 5 (da lunedì a venerdì alle 13:35), su Italia 1 (alle 13:00 e alle 18:50) e su La5 (alle 12:00 per un riepilogo completo).

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