Grande Fratello Vip: anticipazioni, televoto e prima polemica nel cast. Cosa vedremo stasera
Oggi martedì 17 marzo 2026 inizia la nuova edizione del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi: opinioniste, concorrenti e ultime news
Il Grande Fratello VIP è tornato. Oggi martedì 17 marzo 2026, infatti, inizia ufficialmente la nuova edizione del reality show Mediaset. Alla conduzione, a quasi otto anni dall’ultima volta, rivedremo Ilary Blasi, affiancata da Cesara Buonamici e dalla new entry Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinioniste. Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della prima puntata del programma.
Grande Fratello VIP 2026, le anticipazioni della prima puntata: Ilary Blasi e il cast, tutte le novità
Dopo il ‘terremoto’ scatenato dal caso Signorini-Corona il Grande Fratello VIP è finalmente pronto a partire. La nuova edizione del reality show di Canale 5 sarà chiamata a un’impresa non facile; da un lato fare ‘dimenticare’ l’addio del conduttore, dall’altro riscattare il flop dello scorso anno. Al timone del programma tornerà Ilary Blasi, che condusse le prime tre edizioni tra il 2016 e il 2018. Confermata Cesara Buonamici, la grande novità in studio sarà Selvaggia Lucarelli, per la prima volta opinionista del GF in ‘congedo’ da Ballando con le Stelle. Si parte subito con un doppio appuntamento settimanale: oggi martedì 17 marzo 2026 andrà in scena la prima puntata, il secondo appuntamento è fissato per venerdì, sempre in prima serata su Canale 5.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
I concorrenti della nuova edizione del GF Vip (e la prima polemica)
Tra grandi ritorni e debutti assoluti, nel cast del Grande Fratello VIP non mancano le sorprese; chi si aggiudicherà il montepremi finale? Quattro concorrenti hanno già fatto il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia: Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi sono infatti stati i protagonisti della Open House in onda su Mediaset Infinity. Oggi martedì 17 marzo 2026, in occasione della prima puntata, gli altri concorrenti varcheranno l’iconica porta rossa. Di seguito l’elenco completo dei 16 concorrenti del GF Vip 2026:
- Adriana Volpe
- Raul Dumitras
- Ibiza Altea
- Renato Biancardi
- Alessandra Mussolini
- Antonella Elia
- Barbara Prezia
- Dario Cassini
- Francesca Manzini
- Giovanni Calvario
- Lucia Ilardo
- GionnyScandal
- Marco Berry
- Nicolò Brigante
- Paola Caruso
- Raimondo Todaro
Stando agli ultimi rumor, le tensioni tra i coinquilini sarebbero già iniziate prima ancora di entrare nella casa del GF. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano tramite la segnalazione di un fan anonimo, infatti, nell’hotel di Roma dove i ‘vipponi’ alloggiano Antonella Elia si sarebbe scagliata contro Barbara Prezia e altri membri del cast a causa degli schiamazzi durante la notte, nella quale sarebbero volate "parole pesanti".
Quando e dove vedere il Grande Fratello VIP (martedì 17 marzo 2026)
Condotto da Ilary Blasi, il Grande Fratello VIP va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20, al termine de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Streaming live e on demand disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).
È inoltre possibile seguire la diretta 24h su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity (sito e app) dalle 9 del mattino fino a mezzanotte. Le finestre del daytime sono previste su Canale 5 (da lunedì a venerdì alle 13:35), su Italia 1 (alle 13:00 e alle 18:50) e su La5 (alle 12:00 per un riepilogo completo).
Potrebbe interessarti anche
Il Grande Fratello Vip inizia senza Ilary Blasi, 4 concorrenti entrano in anticipo. Chi sono e cosa faranno
La nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi aprirà le porte della cas...
Grande Fratello Vip, il cast (quasi) completo: 5 stelle e mille dubbi. La lista dei concorrenti
Il reality show si Ilary Blasi continua a prendere forma in vista del debutto del pr...
Grande Fratello Vip, svelati i primi concorrenti: Antonella Elia ritrova la sua ‘nemica’ storica. Chi c'è nel cast
Il reality di Canale 5 partirà il prossimo 17 marzo, condotto da Ilary Blasi e con S...
Grande Fratello Vip, l’annuncio di Mediaset: Selvaggia Lucarelli con Ilary Blasi (ma ci sarà una terza incomoda)
Con un comunicato ufficiale l'azienda di Cologno Monzese ha confermato conduttrice e...
Il Grande Fratello Vip svolta, svelato il cast in studio: due opinioniste (da paura) e nuova data d’inizio
Giochi ormai fatti per l'edizione 2026 del reality Mediaset. Due sono i nomi 'caldi'...
Grande Fratello Vip, il cast è (finalmente) ufficiale: da Todaro a Paola Caruso, chi sono i 16 concorrenti di Ilary Blasi
Da Paola Caruso a Raimondo Todaro, il Gf Vip svela il suo cast. Ecco la lista comple...
Grande Fratello Vip, Raul Dumitras porta già il caos: parapiglia con Ibiza Altea e attacco all’ex Martina De Ioannon
Domani sera inizierà ufficialmente la nuova edizione del reality, ma con alcuni conc...
Grande Fratello Vip, da Achille Costacurta ad Antonella Elia: Ilary Blasi fa sul serio (per evitare il flop)
Il prossimo mese partirà la nuova edizione del reality e proprio in queste ore sono ...