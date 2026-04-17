Grande Fratello Vip, anticipazioni: la prima finalista e un ritiro. Caos Todaro, le ‘regine’ si sfidano. Sondaggi e cosa vedremo stasera Oggi venerdì 17 aprile 2026 va in onda la decima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi: Antonella Elia contro Adriana Volpe, chi va in finale

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Si chiude un’altra settimana di Grande Fratello VIP e, questa volta, col botto. Oggi venerdì 17 aprile 2026, infatti, va in scena la decima puntata del reality show Mediaset condotto da Ilary Blasi e verrà eletta la prima finalista di questa edizione. Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della decima diretta stagionale del GF Vip.

Grande Fratello VIP 2026, le anticipazioni della decima puntata: chi va in finale

Secondo appuntamento settimanale e prima finalista per il Grande Fratello VIP, che oggi venerdì 17 aprile 2026 torna in onda con quella che sarà la decima diretta stagionale nel prime time di Canale 5. Dopo la battuta d’arresto negli ascolti tv (crollati al 15% di share lo scorso martedì), il reality show è chiamato a dare un segnale importante e risalire nei dati Auditel. Alla conduzione della puntata di stasera, naturalmente, ci sarà Ilary Blasi. Accanto a lei, in studio, torneranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinioniste.

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Nella casa più spiata d’Italia, intanto, sale l’attesa. Questa sera, infatti, verrà svelato il nome della prima finalista del GF Vip e in lizza ci sono tutte le ‘big’ di questa edizione. Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe sembravano avere dato vita a una triplice alleanza, ma le crescenti tensioni hanno portato a nuove fratture tra Mussolini ed Elia, con quest’ultima che è andata a ‘rifugiarsi’ dall’ormai ex rivale Adriana Volpe. Gli equilibri tra le coinquiline, insomma, sono precari e la riappacificazione non sembra al momento essere la prima opzione, ma non si tratta dell’unico allarme. Nicolò Brigante, infatti, ha fatto le valigie. L’ex tronista di Uomini e Donne aveva detto che avrebbe lasciato la casa in caso di eliminazione di Blu Barbara Prezia: sarà ritiro? Polemiche intorno anche a Raimondo Todaro, che è stato preso di mira dalle critiche del pubblico più moralista per la sua ‘promessa’ infelice ("Lo giuro su mia figlia. Le venisse un cancro adesso se dico una bugia").

Nomination e sondaggi: chi si salva e chi viene eliminato

Nella puntata di oggi del Grande Fratello VIP andrà in scena un nuovo televoto, che questa volta non sarà eliminatorio ma a dir poco decisivo. Si voterà infatti per la prima finalista; il pubblico sarà infatti chiamato a votare la propria concorrente preferita e la gieffina più votata staccherà il pass per la finalissima, al momento prevista per il prossimo 5 maggio. In nomination ci sono le ‘regine’ di questa edizione del reality: Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Lucia Ilardo. Stando ai nostri sondaggi (QUI per votare), Antonella Elia è la super-favorita raccogliendo oltre la metà delle preferenze, forse anche in virtù dei vari momenti difficili che ha passato fin qui nella casa. Seguono, più staccate, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini; poche chance per Lucia Ilardo secondo le proiezioni. Di seguito le percentuali:

Antonella Elia (59%)

(59%) Adriana Volpe (20%)

(20%) Alessandra Mussolini (16%)

(16%) Lucia Ilardo (5%)

Quando e dove vedere il Grande Fratello VIP (venerdì 17 aprile 2026)

Condotto da Ilary Blasi, il Grande Fratello VIP va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20, al termine de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Streaming live e on demand disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

È inoltre possibile seguire la diretta 24h su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity (sito e app) dalle 9 del mattino fino a mezzanotte. Le finestre del daytime sono previste su Canale 5 (da lunedì a venerdì alle 13:35), su Italia 1 (alle 13:00 e alle 18:50) e su La5 (alle 12:00 per un riepilogo completo).

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