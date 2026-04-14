Grande Fratello Vip, anticipazioni: Lucia Ilardo contro tutti e tre ‘big’ a rischio provvedimenti. Sondaggi e chi esce stasera Oggi martedì 14 aprile 2026 va in onda la nona diretta stagionale del reality show condotto da Ilary Blasi: Adriana Volpe in nomination, chi viene eliminato

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Una nuova settimana all’insegna del Grande Fratello VIP. Oggi martedì 14 aprile 2026, infatti, va in scena la nona puntata del reality show Mediaset condotto da Ilary Blasi. Nella casa più spiata d’Italia ha preso forma un’inattesa triplice alleanza tra le ‘big’ di questa edizione, ma due di loro rischieranno grosso al nuovo, decisivo, televoto eliminatorio. Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della nona diretta stagionale del GF Vip.

Grande Fratello VIP 2026, le anticipazioni della nona puntata: la triplice alleanza (inaspettata)

Primo appuntamento settimanale per il Grande Fratello VIP, che oggi martedì 14 aprile 2026 torna in onda con quella che sarà la nona diretta stagionale nel prime time di Canale 5. Il reality show Mediaset fatica a decollare negli ascolti tv, ma dovrebbe proseguire senza intoppi fino alla finalissima, al momento prevista per il prossimo 5 maggio. Alla conduzione della puntata di stasera, naturalmente, tornerà Ilary Blasi. Accanto a lei, in studio, ci saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinioniste.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nella casa più spiata d’Italia, intanto, non mancano i colpi di scena. Adriana Volpe ha messo da parte le vecchie ruggini con Antonella Elia che, sempre più isolata, è stata raggiunta proprio dall’ex rivale e da Alessandra Mussolini, probabilmente la più ‘tifata’ di questa edizione. Le tre hanno deciso di sospendere le tensioni e c’è da scommettere che questa sera si parlerà di questo inatteso (quanto potente) triumvirato delle ‘big’ del GF Vip. Due di loro sono però in nomination e dovranno affrontare il televoto, così come Lucia Ilardo, finita nel mirino di vari concorrenti. Blu Barbara Prezia, Nicolò Brigante e Renato Biancardi hanno infatti parlato male dell’ex volto di Temptation Island e in tanti chiedono provvedimenti disciplinari nei loro confronti.

Nomination e sondaggi: chi si salva e chi viene eliminato

Nella puntata di oggi del Grande Fratello VIP andrà in scena un nuovo televoto, che questa volta sarà eliminatorio e, soprattutto, decisivo. Il pubblico sarà infatti chiamato a votare il proprio concorrente preferito e il gieffino meno votato sarà costretto a lasciare la casa più spiata d’Italia. In nomination ci sono quattro concorrenti: Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Blu Barbara Prezia e Lucia Ilardo. Stando ai sondaggi del portale ForumFree, la ‘mediatrice’ Adriana Volpe è la favorita, seguita dalla sua nuova ‘alleata’ Alessandra Mussolini. Rischiano invece Lucia Ilardo (al momento con il 17% delle preferenze) e Blu Barbara Prezia (col 16% secondo le proiezioni), ma non sono da escludere sorprese. Di seguito le percentuali:

Adriana Volpe (44%)

(44%) Alessandra Mussolini (23%)

(23%) Lucia Ilardo (17%)

(17%) Blu Barbara Prezia (16%)

Quando e dove vedere il Grande Fratello VIP (martedì 14 aprile 2026)

Condotto da Ilary Blasi, il Grande Fratello VIP va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20, al termine de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Streaming live e on demand disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

È inoltre possibile seguire la diretta 24h su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity (sito e app) dalle 9 del mattino fino a mezzanotte. Le finestre del daytime sono previste su Canale 5 (da lunedì a venerdì alle 13:35), su Italia 1 (alle 13:00 e alle 18:50) e su La5 (alle 12:00 per un riepilogo completo).

Potrebbe interessarti anche