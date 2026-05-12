Grande Fratello Vip, anticipazioni: ecco la terza finalista, il ‘caso’ Francesca Manzini e polemiche. Sondaggi e cosa vedremo stasera Oggi martedì 12 maggio 2026 va in onda la 16esima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi: Adriana Volpe favorita, nuovo televoto e chi va in finale

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Serata decisiva per il Grande Fratello VIP. Oggi martedì 12 maggio 2026, infatti, torna in onda il reality show targato Mediaset e condotto da Ilary Blasi, ormai a un passo finale. Stasera andrà in scena l’ultimo televoto prima della semifinale di venerdì e verrà decretato il nome della terza finalista di questa edizione. Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della 16esima diretta stagionale del GF Vip.

Grande Fratello VIP 2026, le anticipazioni della 16esima puntata: tutto aperto per la finale

Riparte il Grande Fratello VIP, che torna in onda oggi martedì 12 maggio 2026 con quella che sarà la 16esima diretta stagionale. La finalissima del reality show di Canale 5 (prevista per il prossimo 19 maggio) è sempre più vicina e, come si suole dire, il gioco si fa duro. Oggi andrà in scena l’ultimo appuntamento prima della semifinale di venerdì e i ‘duri’ sono chiamati a giocare per ritagliarsi un posto nell’atto conclusivo. Alla conduzione, ovviamente, tornerà Ilary Blasi. Al suo fianco, in studio, ci saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinioniste.

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A contrario di quanto accaduto nelle ultime edizioni, nella casa più spiata d’Italia le tensioni non si stanno certo placando con l’avvicinarsi della conclusione del reality, anzi. Stasera al GF Vip si parlerà sicuramente di quanto accaduto in confessionale tra Francesca Manzini e Raul Dumitras; un bacio che ha fatto scoppiare un putiferio (anche e soprattutto dopo le parole dell’imitatrice sul rapporto con la sorella), ma che è anche riuscito a fare ‘unire’ due rivali di questa stagione come le finaliste Alessandra Mussolini e Antonella Elia. Quest’ultima è inoltre rimasta dalle parole di Adriana Volpe, che le ha confessato di avere ricevuto dei messaggi dal suo ex Pietro Delle Piane prima di entrare nella casa. Stasera verrà decretata la terza finalista e potrebbe essere proprio l’ex conduttrice Rai a raggiungere le ‘regine’ di questa edizione.

Nomination e sondaggi: chi si salva e chi viene eliminato

Come anticipato, nella puntata di oggi del Grande Fratello VIP andrà in scena un nuovo televoto a dir poco decisivo. Il pubblico sarà infatti chiamato a votare il proprio concorrente preferito e il gieffino più votato sarà il terzo finalista che staccherà il pass per l’ultima puntata del prossimo 19 maggio, raggiungendo Antonella Elia e Alessandra Mussolini. In nomination ci sono cinque concorrenti: Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro, Raul Dumitras e Renato Biancardi. Stando ai sondaggi del portale ForumFree sarà di nuovo un testa a testa tra Adriana Volpe e Lucia Ilardo. Occhio però a Raimondo Todaro, che secondo le quote dei bookmaker sarebbe in ascesa per la vittoria finale. Di seguito le percentuali delle proiezioni delle preferenze:

Adriana Volpe (41%)

(41%) Lucia Ilardo (39%)

(39%) Raimondo Todaro (11%)

(11%) Raul Dumitras (4%)

(4%) Renato Biancardi (4%)

Quando e dove vedere il Grande Fratello VIP (martedì 12 maggio 2026)

Condotto da Ilary Blasi, il Grande Fratello VIP va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30, al termine de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Streaming live e on demand disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

È inoltre possibile seguire la diretta 24h su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity (sito e app) dalle 9 del mattino fino a mezzanotte. Le finestre del daytime sono previste su Canale 5 (da lunedì a venerdì alle 13:35), su Italia 1 (alle 13:00 e alle 18:50) e su La5 (alle 12:00 per un riepilogo completo).

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