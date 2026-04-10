Grande Fratello Vip, anticipazioni: il ‘caso’ Adriana Volpe e due big a rischio. Sondaggi, chi esce e cosa vedremo stasera Oggi venerdì 9 aprile 2026 va in onda l’ottava diretta stagionale del reality show condotto da Ilary Blasi: tensioni e polemiche, nomination ed eliminato

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Secondo appuntamento settimanale per il Grande Fratello VIP. Oggi venerdì 10 aprile 2026, infatti, va in scena l’ottava puntata del reality show Mediaset condotto da Ilary Blasi. Il GF Vip è riuscito (in parte) a risalire negli ascolti e per il programma si profila ora una nuova programmazione; nella casa più spiata d’Italia, intanto, non mancano tensionie e polemiche tra i concorrenti. Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni dell’ottava diretta stagionale del GF Vip.

Grande Fratello VIP 2026, le anticipazioni dell’ottava puntata: tutte contro Adriana Volpe? Cosa succederà

La settimana del Grande Fratello VIP si chiude alla grande con quella che sarà l’ottava diretta stagionale, in onda oggi venerdì 10 aprile 2026 nel prime time di Canale 5. Il reality show Mediaset è riuscito a tornare sopra la soglia dei 2 milioni di spettatori per due puntate consecutive e a risalire negli ascolti tv, convincendo i vertici del Biscione a continuare a puntare sul programma. Il GF Vip dovrebbe così concludersi il prossimo 5 maggio, quando andrà in scena la finalissima; si parla anche di una puntata speciale in occasione di mercoledì 22 aprile. Alla conduzione della puntata di stasera, naturalmente, tornerà Ilary Blasi, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinioniste.

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Nella casa più spiata d’Italia, intanto, non mancano le tensioni. Come se non fossero bastate le vecchie ruggini con Antonella Elia, infatti, Adriana Volpe è finita nel mirino di Paola Caruso e Alessandra Mussolini, che l’hanno definita "perfida", proprio come "la strega di Biancaneve". L’ex showgirl Rai, dal canto suo, sta provando a fare riconciliare tutti i coinquilini, ma a causa di "motivi personali" è stata costretta a lasciare temporaneamente la casa ancora una volta (salvo poi tornare dopo qualche ora). Non corre buonsangue nemmeno tra Francesca Manzini e Lucia Ilardo, con quest’ultima che rischia di uscire al televoto.

Nomination e sondaggi: chi si salva e chi viene eliminato

Nella puntata di oggi del Grande Fratello VIP andrà in scena un nuovo televoto, che questa volta non sarà eliminatorio ma comunque decisivo. Il pubblico sarà infatti chiamato a votare il proprio concorrente preferito e quello meno votato sarà a rischio eliminazione nella prossima puntata, quando un altro gieffino dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia. In nomination ci sono due concorrenti: Lucia Ilardo e Marco Berry. Quest’ultimo arriva dal ‘pericolo scampato’ all’ultimo televoto eliminatorio contro Ibiza Altea, mentre Lucia rischia di essere la seconda concorrente donna eliminata proprio dopo Ibiza. Stando ai sondaggi del portale ForumFree Marco Berry è in netto vantaggio con ben più della metà delle preferenze secondo le proiezioni, ma non sono da escludere sorprese. Di seguito le percentuali:

Marco Berry (62%)

(62%) Lucia Ilardo (38%)

Quando e dove vedere il Grande Fratello VIP (venerdì 10 aprile 2026)

Condotto da Ilary Blasi, il Grande Fratello VIP va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20, al termine de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Streaming live e on demand disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

È inoltre possibile seguire la diretta 24h su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity (sito e app) dalle 9 del mattino fino a mezzanotte. Le finestre del daytime sono previste su Canale 5 (da lunedì a venerdì alle 13:35), su Italia 1 (alle 13:00 e alle 18:50) e su La5 (alle 12:00 per un riepilogo completo).

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