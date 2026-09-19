Grande Fratello Vip, anticipazioni 19 settembre: nuovi concorrenti, risultato televoto e polemiche. Cosa succede stasera La seconda puntata della nuova edizione del reality porta nella Casa cinque nuovi concorrenti, tra ritorni, volti noti e non, e il risultato del televoto.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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La prima puntata del Grande Fratello Vip 2026 è partita col botto. Ilary Blasi e le sue opinioniste, Cesara Bonamici e Selvaggia Lucarelli, possono ritenersi davvero soddisfatte del risultato ma, anche stasera sarà così? Eh sì, perché questa sera, sabato 19 settembre, andrà in onda il secondo appuntamento e, stando alle anticipazioni, vedremo l’ingresso di nuovi concorrenti. Ovviamente, scopriremo anche com’è andato il televoto ma, andiamo con ordine e vediamo nello specifico cosa accadrà.

Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni di stasera (19 settembre): nuovi ingressi

La nuova edizione del Grande Fratello Vip sta entrando, poco alla volta, nel vivo con una Casa ormai al completo. Dopo i primi ingressi, stasera entreranno altri cinque concorrenti: Michelle Masullo, Alessandro Roncaccia, Guendalina Tavassi, Alex Belli e Andreas Müller. I primi protagonisti ad aver varcato la porta rossa erano stati Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi, seguiti durante la prima puntata da Giulia Provvedi, Moreno Morello, Megan Ria, Marina La Rosa, Simone Annicchiarico, Valeria Marini, Federica Morello, Giacomo Gallani e Giancarlo Danto. Tra i nuovi ingressi spiccano diversi volti già conosciuti dal pubblico televisivo. Alex Belli torna nella Casa dopo la precedente esperienza del 2021, mentre Guendalina Tavassi può contare su una lunga esperienza nei reality. Andreas Müller arriva invece dal mondo di Amici, dove ha conquistato la vittoria. Michelle Masullo ha partecipato a Pechino Express, mentre Alessandro Roncaccia è stato protagonista di Italia Shore.

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La seconda puntata sarà inoltre caratterizzata dal primo televoto della stagione, che coinvolge Carmen Di Pietro, Federica Morello, Moreno Morello e Giancarlo Danto. In questa fase, tuttavia, il voto non determinerà alcuna eliminazione: i due concorrenti più votati dal pubblico otterranno l’immunità.

Grande Fratello Vip, cosa dicono i sondaggi del primo televoto

In vista della seconda puntata del Grande Fratello Vip 9, il sondaggio pubblicato da Angolo delle Notizie mostra le preferenze espresse dal pubblico in merito al concorrente destinato, stando proprio a questi dati, a ottenere il titolo di preferito e la conseguente immunità dal prossimo televoto.

Le percentuali raccolte sono le seguenti:

Carmen Di Pietro – 50%

Federica Morello – 20%

Giancarlo Danto – 15%

Moreno Morello – 15%

Questi dati, dunque, indicano quindi Carmen Di Pietro in testa alle preferenze del sondaggio. L’esito definitivo sarà comunque stabilito durante la puntata del 19 settembre 2026.

Grande Fratello Vip 2026, dove vedere la seconda puntata in tv e in streaming

Se stasera non avete alcuna intenzione di rinunciare a questo secondo appuntamento con il Grande Fratello Vip 2026, sappiate che la puntata va in onda su Canale 5, alle 21:20 circa. Inoltre, potrete seguirlo anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

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