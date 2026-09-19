Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Grande Fratello Vip, anticipazioni 19 settembre: nuovi concorrenti, risultato televoto e polemiche. Cosa succede stasera

La seconda puntata della nuova edizione del reality porta nella Casa cinque nuovi concorrenti, tra ritorni, volti noti e non, e il risultato del televoto.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

La prima puntata del Grande Fratello Vip 2026 è partita col botto. Ilary Blasi e le sue opinioniste, Cesara Bonamici e Selvaggia Lucarelli, possono ritenersi davvero soddisfatte del risultato ma, anche stasera sarà così? Eh sì, perché questa sera, sabato 19 settembre, andrà in onda il secondo appuntamento e, stando alle anticipazioni, vedremo l’ingresso di nuovi concorrenti. Ovviamente, scopriremo anche com’è andato il televoto ma, andiamo con ordine e vediamo nello specifico cosa accadrà.

Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni di stasera (19 settembre): nuovi ingressi

La nuova edizione del Grande Fratello Vip sta entrando, poco alla volta, nel vivo con una Casa ormai al completo. Dopo i primi ingressi, stasera entreranno altri cinque concorrenti: Michelle Masullo, Alessandro Roncaccia, Guendalina Tavassi, Alex Belli e Andreas Müller. I primi protagonisti ad aver varcato la porta rossa erano stati Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi, seguiti durante la prima puntata da Giulia Provvedi, Moreno Morello, Megan Ria, Marina La Rosa, Simone Annicchiarico, Valeria Marini, Federica Morello, Giacomo Gallani e Giancarlo Danto. Tra i nuovi ingressi spiccano diversi volti già conosciuti dal pubblico televisivo. Alex Belli torna nella Casa dopo la precedente esperienza del 2021, mentre Guendalina Tavassi può contare su una lunga esperienza nei reality. Andreas Müller arriva invece dal mondo di Amici, dove ha conquistato la vittoria. Michelle Masullo ha partecipato a Pechino Express, mentre Alessandro Roncaccia è stato protagonista di Italia Shore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La seconda puntata sarà inoltre caratterizzata dal primo televoto della stagione, che coinvolge Carmen Di Pietro, Federica Morello, Moreno Morello e Giancarlo Danto. In questa fase, tuttavia, il voto non determinerà alcuna eliminazione: i due concorrenti più votati dal pubblico otterranno l’immunità.

Grande Fratello Vip, cosa dicono i sondaggi del primo televoto

In vista della seconda puntata del Grande Fratello Vip 9, il sondaggio pubblicato da Angolo delle Notizie mostra le preferenze espresse dal pubblico in merito al concorrente destinato, stando proprio a questi dati, a ottenere il titolo di preferito e la conseguente immunità dal prossimo televoto.

Le percentuali raccolte sono le seguenti:

  • Carmen Di Pietro – 50%
  • Federica Morello – 20%
  • Giancarlo Danto – 15%
  • Moreno Morello – 15%

Questi dati, dunque, indicano quindi Carmen Di Pietro in testa alle preferenze del sondaggio. L’esito definitivo sarà comunque stabilito durante la puntata del 19 settembre 2026.

Grande Fratello Vip 2026, dove vedere la seconda puntata in tv e in streaming

Se stasera non avete alcuna intenzione di rinunciare a questo secondo appuntamento con il Grande Fratello Vip 2026, sappiate che la puntata va in onda su Canale 5, alle 21:20 circa. Inoltre, potrete seguirlo anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Potrebbe interessarti anche

Ilary Blasi - GF Vip

Grande Fratello Vip 2026, la sorpresa di Ilary Blasi: la casa è già aperta, chi sono i primi concorrenti

Apertura anticipata per la casa più spiata d’Italia: oggi martedì 15 settembre 2026 ...
Alessandro Varsi

Grande Fratello Vip, spunta l’ultimo nome dei concorrenti (rubato a Netflix): ecco il cast completo di questa edizione

L’arrivo di un volto già visto in un reality Netflix completa la squadra del GF Vip,...
Grande Fratello VIP

Grande Fratello Vip 2026, anticipazioni prima puntata: concorrenti, ingressi e le sorprese di Ilary Blasi. Cosa vedremo stasera

Oggi giovedì 17 settembre 2026 inizia la nuova edizione del reality show di Canale 5...
Grande Fratello Vip 2026, Ilary Blasi

Grande Fratello Vip, ecco il cast completo: da Valeria Marini ad Alex Belli, rivoluzione nella Casa e nuova strategia

La nuova edizione del format prende forma: tra ritorni, volti nuovi e un cast diviso...
Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip, debutto esplosivo: Ilary Blasi asfalta Totti e Noemi, Lucarelli carica a pallettoni. Ingressi e primi nominati

Il reality è tornato su Canale 5 con Ilary Blasi alla conduzione e Cesara Buonamici ...
Ilary Blasi

Grande Fratello Vip, si parte: quando inizia, cast completo e tutte le novità

Il Grande Fratello Vip 2026 sta per tornare su Canale 5: ecco la data di debutto, il...
Ilary Blasi

Il cast ufficiale del Grande Fratello Vip, che parte già spaccato in due (e sarà rivoluzionato)

Le ultimissime indiscrezioni sui protagonisti del reality Mediaset, al via il 17 set...
Grande Fratello 2026, i primi concorrenti

GF Vip 2026, il festival delle minestre riscaldate: ma dove li abbiamo già visti questi? Ah sì, al Grande Fratello all'Isola dei Famosi

Il reality riparte tra misteri, indiscrezioni e una domanda che serpeggia sui social...
Alessandro Varsi e Simone Annicchiarico

Grande Fratello Vip, arriva la prima accusa di censura degli autori, e riguarda Maria De Filippi: "Stop al televoto"

La nuova edizione è iniziata da pochissimo, ma tra le mura della Casa sono già emers...

Suzuki

Tecnologie diverse per esigenze diverse

Dall'elettrico eVitara all'ibrido plug-in della Across

LEGGI

Personaggi

alessandro roncaccia chi è

Alessandro Roncaccia
Giancarlo Danto

Giancarlo Danto
Federica Morello

Federica Morello
Alessandro Varsi

Alessandro Varsi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963