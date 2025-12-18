Grande Fratello, la finalissima tra colpi di scena e un vincitore 'quasi' certo: cosa vedremo stasera
Ultima diretta con il reality di Simona Ventura: atteso l'esito del televoto tra Omer e Jonas e il nome del vincitore.
Il sipario sul Grande Fratello nip di Simona Ventura si chiuderà stasera, giovedì 18 dicembre 2025. L’ultima diretta con la Casa più spiata d’Italia andrà in onda su Canale 5, come sempre in prima serata, e finalmente sapremo chi ha vinto questa 19esima edizione segnata da ascolti al ribasso e un cast che ha fatto discutere. In lista per la vittoria ci sono Giulia Soponariu, Anita Mazzotta, Grazia Kendi, Jonas Pepe e Omer Elomari: questi ultimi due, però, dovranno prima affrontare l’esito del televoto che li vede in sfida per aggiudicarsi il pass verso l’ultimo atto della finale. Lunedì scorso, infatti, dopo l’eliminazione di Domenico D’Altieri, Jonas ha scelto di andare in nomination contro il gieffino di origini siriane, in duello che li vede gareggiare per poter proseguire la corsa verso una possibile vincita. Vediamo cosa accadrà questa sera al GF.
Grande Fratello, anticipazioni finale stasera 18 dicembre 2025
Dopo la vittoria di Omer Elomari, che ha ottenuto il 52,67% dei consensi contro Domenico D’Alterio, ottenendo così il pass come quinto finalista del GF, ora il concorrente si trova in sfida al televoto con Jonas Pepe. Solo uno di loro si unirà alle altre tre gieffine (Giulia Soponariu, Anita Mazzotta, Grazia Kendi), per rincorrere il primo posto sul podio di questa edizione del reality. Quella di questa sera, quindi, sarà sicuramente una finale piena di colpi di scena: secondo i sondaggi del portate grandefratello.forumfree tra i due inquilini al televoto pare che il pubblico stia preferendo Omer con oltre il 51% dei voti, anche se su RealtyHouse le percentuali vedono un testa e testa. Tutto potrebbe ancora succedere, ma quello che è certo è che uno tra loro dovrà lasciare la Casa nella prima parte della diretta.
Grande Fratello, pronostici sulla finale di stasera: chi vince
La partita è ancora apertissima, ma per la maggior parte dei sondaggi e dei bookmaker la grande favorita per la vittoria di questa 19esima edizione del Grande Fratello è Anita Mazzotta. Secondo i betting analyst di Goldbet e Planetwin365 è gieffina è data a quota 1,85, seguita da Jonas e Omer con 4. Subito dopo, con quota 6, c’è Giulia, mentre per Grazia è prevista una rimonta fissata a 8 volte la posta. Diversissimi i dati di Reality House, che invece danno come favorito sul podio Omer al 39%: seguono Jonas 33% Anita 15%, Giulia 10% e Grazia 5%.
Quando e dove vedere la finale del GF (giovedì 18 dicembre 2025)
La finale del Grande Fratello va in onda stasera su Canale 5 a partire dalle 21:40. Il reality sarà disponibile in streaming live e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito) e sul sito ufficiale del GF, dove è possibile seguire la diretta 24h.
