Grande Fratello, anticipazioni semifinale: terremoto al televoto, sei eliminati e pioggia di polemiche Oggi lunedì 8 dicembre 2025 va in scena la penultima puntata del Grande Fratello: pioggia di addii, nomination, sondaggi, chi viene eliminato e chi va in finale

Il conto alla rovescia è partito e il Grande Fratello vede avvicinarsi il traguardo della finalissima. Stasera – lunedì 8 dicembre 2025 – va in onda la semifinale del reality show condotto da Simona Ventura, che si appresta a chiudere i battenti dopo tre mesi caratterizzati da ascolti deludenti e voci sempre più insistenti di una futura cancellazione del format.

Oggi, tra eliminazioni a raffica e televoto flash, saranno ufficializzati i nomi dei finalisti di questa edizione Nip partita lo scorso settembre. L’appuntamento, come al solito, è in prima serata su Canale 5 con la penultima diretta stagionale. Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata.

Anticipazioni Grande Fratello, stasera la semifinale: cosa vedremo

La puntata di stasera – la 12esima stagionale – sarà una vera e propria corsa a ostacoli per i concorrenti rimasti in gioco. Si partirà dal televoto tra i 4 gieffini in nomination: Rasha, Domenico, Simone e Francesca; come annunciato da Simona Ventura lunedì scorso, i due meno votati saranno eliminati senz’appello. Ma non sarà l’unica votazione della puntata, perché il GF stasera dovrà scremare il folto gruppo di semifinalisti. Al momento nella Casa ci sono 11 concorrenti:

Jonas e Giulia hanno già staccato il biglietto per la finale nelle scorse settimane. Se la formula resterà invariata rispetto alle scorse edizioni, si dovrebbe arrivare all’ultima puntata con 4 finalisti e un ballottaggio aperto tra due concorrenti. Ciò significa che stasera – oltre alle due eliminazioni previste dal televoto aperto 7 giorni fa – potrebbero arrivare altre quattro eliminazioni tramite televoto flash. Una vera ‘strage’ di concorrenti che renderà la diretta ricca di emozioni e colpi di scena.

Nomination e sondaggi: chi rischia, chi viene eliminato, chi va in finale

Come detto, sulla graticola della nomination ci sono quattro gieffini, che a inizio puntata si giocheranno il tutto per tutto al televoto, che sancirà subito due eliminazioni. I telespettatori saranno chiamati a votare il proprio preferito; i due concorrenti meno votati usciranno dalla Casa.

Secondo il sondaggio lanciato da Libero Magazine nella giornata di ieri (clicca QUI per votare):

Domenico D’Alterio è nettamente favorito (36% delle preferenze)

è nettamente favorito (36% delle preferenze) Simone sembra il principale candidato all’ eliminazione (13%)

sembra il principale candidato all’ (13%) Rasha e Francesca – rispettivamente con il 25% e il 26% delle preferenze – sembrano destinate al testa a testa per restare in gioco.

Grande Fratello (8 dicembre): polemiche e temi della semifinale

Condotta da Simona Ventura, affiancata dagli opinionisti Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani, più l’opinionista VIP Sonia Bruganelli, la semifinale del Grande Fratello presenta un menù molto invitante.

La diretta sarà una sorta di ‘resa dei conti’ per chiudere tutte le questioni e le polemiche rimaste in sospeso. La finale del 15 dicembre sarà per lo più una passerella di sorprese familiari. Ci sarà senz’altro spazio per chiarire definitivamente il rapporto tra Omer e Rasha, protagonisti di una rottura improvvisa nei giorni scorsi. Non potrà mancare l’ennesimo capitolo della telenovela tra Domenico, la sua compagna Valentina e Benedetta, il triello che ha tenuto banco sin dall’inizio del reality (spesso tra gli sbadigli). In tema di tira-e-molla amorosi, Simona Ventura indagherà anche sulla relazione tra Jonas e Anita, alle prese con tensioni e incomprensioni che potrebbero mettere a rischio la loro love story nella Casa.

Elodie al Gf? Il mistero della semifinale

Infine, la puntata di stasera dovrebbe avere una special guest star molto attesa: Elodie. Secondo i rumors, la cantante romana, che due giorni fa ha chiuso in lacrime il suo tour nei palazzetti, dovrebbe intervenire in diretta come ospite speciale, pare per dire qualcosa a Domenico D’Alterio. La notizia è stata lanciata dall’influencer Deinaria Marzano, solitamente bene informata sui retroscena del GF, ma non è ancora stata confermata ufficialmente da Mediaset.

Quando e dove vedere il Grande Fratello (lunedì 8 dicembre 2025)

La nuova puntata del Grande Fratello va in onda stasera su Canale 5 a partire dalle 21:30. Il reality sarà disponibile in streaming live e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito) e sul sito ufficiale del Grande Fratello, dove è possibile seguire la diretta 24h.

