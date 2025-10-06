Anticipazioni Grande Fratello (6 ottobre): nuovi ingressi, cast ribaltato, tensioni e primo televoto. Chi esce stasera Oggi lunedì 6 ottobre 2025 va in onda il secondo appuntamento del reality show di Canale 5: primi sondaggi, chi entra nella casa e cosa vedremo stasera

Il Grande Fratello è tornato. Dopo il buon debutto della scorsa settimana, infatti, oggi lunedì 6 ottobre 2025 Simona Ventura conduce la seconda puntata della nuova edizione dello storico reality show Mediaset. Stasera sono attesi tanti nuovi concorrenti, pronti a fare il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia, ma anche le prime nomination e il primo televoto. Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni del secondo appuntamento stagionale del GF.

Grande Fratello, le anticipazioni della seconda puntata: nuovi concorrenti (e prime tensioni)

Dopo il solido esordio della scorsa settimana (20,4% di share con un ascolto medio di 2 milioni e 813mila spettatori), oggi lunedì 6 ottobre 2025 torna in onda il Grande Fratello. La conduttrice Simona Ventura è a caccia di novità e conferme e stasera la casa più spiata d’Italia potrebbe essere scossa da un vero e proprio ‘terremoto’. Mentre prendono piede le prime strategie e le prime tensioni (in particolare tra Anita e Benedetta, con quest’ultima che ha subito instaurato un legame con Giulio), infatti, questa sera sono attesi tanti nuovi concorrenti. Secondo alcuni rumor si parla addirittura di altri 12 gieffini pronti a varcare la porta rossa e a fare il loro ingresso, portando quindi il cast a ben 24 coinquilini. Nonostante non ci siano conferme sul numero, quel che è certo l’identità di tre di loro è già stata svelata e si parla anche del possibile arrivo di un concorrente trangender. Al timone della serata ci sarà Simona Ventura, alla guida della sua prima edizione del GF e tornata a condurre un reality dopo 14 anni. Al suo fianco il terzetto di opinionisti formato da Cristina Plevani (vincitrice della prima edizione), Ascanio Pacelli (protagonista della quarta) e Floriana Secondi (che vinse la terza edizione).

Nomination e primo televoto

In attesa dell’ingresso dei nuovi concorrenti, nella casa del Grande Fratello abbiamo:

Matteo Azzali

Giulio Carotenuto

Francesca Carrara

Omer Elomari

Anita Mazzotta

Jonas Pepe

Domenica D’Alterio

Donatella Mercoledisanto

Francesco Rana

Giulia Saponariu

Grazia Kendi

Nella seconda puntata del GF è previsto il primo vero televoto di questa edizione. Stasera arriveranno dunque le prime nomination. Stando ai primi sondaggi sul web Anita Mazzotta sembra essere la preferita del pubblico, mentre Grazia Kendi e Giulio Carotenuto potrebbero già essere a rischio.

Quando e dove vedere il Grande Fratello (lunedì 6 ottobre 2025)

Condotto da Simona Ventura, il Grande Fratello va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:45. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

È inoltre possibile seguire la diretta 24h su Mediaset Extra (canale 55), La5 (canale 30) e Mediaset Infinity (sito e app) dall’1:00 circa. Le finestre del daytime sono previste su Canale 5 (da lunedì a sabato alle ore 13:40 e da lunedì a venerdì alle 18:30), su Italia 1 (da lunedì a venerdì, alle 13:00 e alle 18:15) e su La5 (da lunedì a venerdì, alle ore 19:00).

