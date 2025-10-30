Grande Fratello, anticipazioni 30 ottobre: Valentina nuova concorrente (e Domenico trema), eliminazione choc, polemiche Questa sera assisteremo a un vero e proprio colpo di scena all’interno della Casa più spiata d’Italia: l’ingresso di una nuova concorrente porterà scompiglio?

Da questa settimana il Grande Fratello di Simona Ventura raddoppia. Ecco perché questa sera, giovedì 30 ottobre, andrà in onda una nuova e imperdibile puntata con un colpo di scena che scombussolerà inevitabilmente gli equilibri della Casa. Gli inquilini assisteranno infatti all’ingresso di una nuova concorrente, che in realtà tanto nuova non è. Ma nel corso della serata saranno molti gli argomenti, i temi e le dinamiche che verranno affrontate: ecco nel dettaglio le anticipazioni di ciò che vedremo stasera in tv su Canale 5.

Grande Fratello, Valentina nuova concorrente (e Domenico trema)

I concorrenti del Grande Fratello sono all’interno della Casa da poco più di un mese, e tra loro si sono già create sintonie, simpatie, antipatie e legami forti. Agli occhi del pubblico non è certo passato inosservato il legame che si è creato tra i gieffini Domenico e Benedetta, che nel corso delle loro giornate passano molto tempo insieme ridendo, scherzando e lasciandosi andare anche a qualche tenerezza.

Nonostante i due continuino a sostenere di essere solo amici, la loro sintonia ha scatenato l’animo della compagnia di Domenico, Valentina Piscopo, portandola a intervenire in diretta già un paio di volte per esprimere tutta la sua sofferenza per i comportamenti del compagno e il fastidio nei confronti di Benedetta. Ebbene, il Grande Fratello, che difficilmente resta solo a guardare, ha deciso che da stasera Valentina diventerà una nuova concorrente ufficiale. Un colpo di scena che cambierà inevitabilmente gli equilibri della Casa e, soprattutto, il rapporto tra Domenico e Benedetta.

GF, cosa vedremo stasera e le voci sulla chiusura anticipata

Nel corso della serata Simona Ventura affronterà anche molti altri temi, come ad esempio le ultime tensioni tra Jonas e Giulia, che si ritroveranno ad avere un confronto definitivo in diretta. Ma parlando sempre di Jonas, il concorrente negli ultimi giorni avrebbe affermato di voler provocare alcuni coinquilini, tra cui Omer Elomari, per farli cadere in errore e spingerli verso la squalifica. Un comportamento su cui Simona Ventura avrà indubbiamente qualcosa da dire. Infine, assisteremo come sempre alla chiusura del televoto che decreterà l’eliminato della puntata.

L’unica certezza è che il GF dovrà cercare in tutti i modi di coinvolgere il pubblico, soprattutto a seguito delle recenti voci di chiusura anticipata. Fino ad ora, il reality non è riuscito a raggiungere risultati soddisfacenti e pare che Mediaset stia valutando di chiuderlo anticipatamente se il trend di share non vedrà degli sviluppi.

Quando e dove vederlo

La nuova puntata del Grande Fratello andrà in onda questa sera, giovedì 30 ottobre, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.30 circa. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

