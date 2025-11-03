Grande Fratello (3 novembre): il ‘ritorno’ di Valentina e la svolta con Claudio Amendola. Eliminazione choc: cosa vedremo stasera
L’uscita dopo appena 48 ore della gieffina farà discutere nella settima diretta stagionale del reality di Simona Ventura oggi su Canale 5: nomination e sondaggi
Una nuova settimana nella casa del Grande Fratello. Dopo il flop del raddoppio settimanale, infatti, oggi lunedì 3 novembre 2025 il reality show condotto da Simona Ventura è chiamato a ripartire. Mentre il ‘caso’ Valentina continua a tenere banco tra i gieffini, stasera andrà in scena una nuova eliminazione. Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della settima diretta stagionale del GF, dalle nomination ai sondaggi fino alle ultime news.
Grande Fratello, le anticipazioni della settima puntata (3 novembre)
Non è bastato l’ingresso di Valentina Piscopo a risollevare gli ascolti del Grande Fratello 2025, crollato nell’appuntamento di giovedì scorso (il primo raddoppio settimanale di questa 19esima edizione); al momento, però, sono state allontanate tutte le voci di un’eventuale chiusura anticipata. Quel che è certo è che le 48 ore della compagna di Domenico nella casa più spiata d’Italia hanno creato non poco scompiglio tra i coinquilini. Valentina ha voluto un confronto faccia a faccia con il suo fidanzato, che però ha eluso le domande sulla sua vicinanza con Benedetta; stanca delle solite giustificazioni, l’ormai ex gieffina ha dunque deciso di lasciare il programma dopo appena due giorni, lanciando inoltre accuse durissime all’indirizzo del ‘branco’ che a suo dire l’avrebbe attaccata durante la sua permanenza nella Casa. La sensazione, tuttavia, è che le cose non siano finite qui (Valentina tornerà stasera per un nuovo chiarimento) ed è indubbio che l’episodio abbia creato degli schieramenti nella casa, con Rasha che ha attaccato Valentina (consolata da Francesca) e Mattia che ha preso le difese di Domenico. Continuano inoltre le tensioni tra Jonas Pepe e Omer Elomari. Nel corso della settima diretta stagionale in onda oggi lunedì 3 novembre 2025 ci sarà sicuramente spazio per altri confronti. Come annunciato da Federica Panicucci oggi a Mattino Cinque, l’ospite della puntata sarà Claudio Amendola. Alla conduzione della serata, come sempre, ci sarà Simona Ventura. Al suo fianco il terzetto di opinionisti composto da Cristina Plevani (vincitrice della prima edizione), Ascanio Pacelli (protagonista della quarta) e Floriana Secondi (che vinse la terza edizione), oltre alla rientrante Sonia Bruganelli.
Nomination, televoto e nuova eliminazione: i sondaggi del GF
Dopo l’eliminazione a sorpresa di Matteo Azzali della scorsa settimana, nella settima puntata del Grande Fratello 2025 in programma questa sera ci sarà nuovo televoto eliminatorio. In nomination ci sono Francesca Carrara-Simone Bianchi, Francesco Rana, Jonas Pepe e Mattia Scudieri. Il pubblico a casa sarà chiamato a scegliere chi salvare votando il proprio gieffino preferito: il concorrente meno votato sarà eliminato e dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia. Stando ai sondaggi, al momento Scudieri sarebbe il favorito e quindi salvo; a rischio invece Francesco Rana e la coppia madre-figlio composta da Francesca Carrara e Simone Bianchi.
Per quanto riguarda il cast, dopo l’uscita di scena di Matteo al momento nella casa più spiata d’Italia abbiamo:
- Flaminia Romoli
- Omer Elomari
- Jonas Pepe
- Domenica D’Alterio
- Donatella Mercoledisanto
- Francesco Rana
- Mattia Scudieri
- Benedetta Stocchi
- Giulia Soponariu
- Domenico D’Alterio
- Simone De Bianchi
- Rasha Younes
- Ivana Castorina
- Grazia Kendi
- Anita Mazzotta
Quando e dove vedere il Grande Fratello (lunedì 3 novembre 2025)
Il Grande Fratello va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:45. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).
È inoltre possibile seguire la diretta 24h su Mediaset Extra (canale 55), La5 (canale 30) e Mediaset Infinity (sito e app) dall’1:00 circa. Le finestre del daytime sono previste su Canale 5 (da lunedì a sabato alle ore 13:40 e da lunedì a venerdì alle 18:30), su Italia 1 (da lunedì a venerdì, alle 13:00 e alle 18:15) e su La5 (da lunedì a venerdì, alle ore 19:00).
