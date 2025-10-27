Grande Fratello, anticipazioni 27 ottobre: la furia di Valentina contro Domenico e l'amore tra Omer e Rasha. Cosa vedremo stasera Oggi lunedì 27 ottobre 2025 va in onda la quinta diretta stagionale del reality di Canale 5: nomination, sondaggi, chi viene eliminato e tutte le anticipazioni

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il Grande Fratello prova a ripartire. Oggi lunedì 27 ottobre 2025, infatti, torna in onda il reality show condotto da Simona Ventura che, in piena crisi d’ascolti, farà spazio alle novità. Confermato il ritorno di Valentina (la compagna di Domenico, pronta a fare il suo ingresso nella casa), con la quinta diretta stagionale il GF si prepara anche al primo raddoppio settimanale e a un nuovo calendario per risalire nei dati Auditel. Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni del quinto appuntamento del GF, dalle nomination ai sondaggi.

Grande Fratello, le anticipazioni della quinta puntata

"Venerdì sono stata vicino a Scampia e ho incontrato Valentina, la compagna di Domenico. Lei è molto arrabbiata e mi ha raccontato diverse cose che non sapevo. Lunedì entrerà nella casa e potrà finalmente confrontarsi con Domenico e Benedetta, una volta per tutte" ha annunciato Simona Ventura. La conduttrice del Grande Fratello ha deciso di vederci chiaro e ha richiamato (l’avevamo già vista come ospite nella terza puntata) Valentina, la compagna di Domenico D’Alterio. Il gieffino è finito nella bufera dopo avere cancellato il suo profilo social ‘piccante’ poco prima del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia e proprio qua, a partire da stasera, dovrà dare delle spiegazioni sia su questa vicenda che sulla sua vicinanza con Benedetta. L’arrivo di Valentina (e il ritorno di Anita Mazzotta dopo la morte della madre) non ferma però la ‘fuga’ dal GF: anche Francesca Carrara e Donatella Mercoledisanto hanno lasciato momentaneamente il reality, scatenando le polemiche del web sul regolamento. Stasera al Grande Fratello si indagherà anche sulla possibile love story tra Omer e Rasha. Tra loro negli ultimi giorni è nata una complicità speciale e tutto sembra lasciar pensare che a breve potrebbe nascere la prima coppia di questa edizione del reality.

Tra le novità ancora da confermare, invece, sembra ormai tutto fatto per il primo raddoppio settimanale: il Grande Fratello si prepara infatti ad andare in onda lunedì e giovedì, nel tentativo di uscire dalla crisi di ascolti (l’ultimo appuntamento si è fermato al 14,2% di share). Alla conduzione della serata, ovviamente, ci sarà Simona Ventura. Al suo fianco il terzetto di opinionisti composto da Cristina Plevani (vincitrice della prima edizione), Ascanio Pacelli (protagonista della quarta) e Floriana Secondi (che vinse la terza edizione).

Nomination, televoto e nuova eliminazione: i sondaggi del GF

Dopo l’eliminazione di Omar ‘Bena’ Benabdallah, nella quinta puntata del Grande Fratello 2025 in programma questa sera sarà aperto un nuovo televoto eliminatorio. In nomination ci sono Benedetta Stocchi, Matteo Azzali e Rasha Younes. Il pubblico a casa sarà chiamato a scegliere chi salvare e votare il proprio gieffino preferito: il concorrente meno votato sarà sarà eliminato e dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia. Stando ai nostri sondaggi di Libero Magazine, al momento Rasha sarebbe la favorita con il 40% delle preferenze, seguita da Matteo (37%); a rischio Benedetta (23%).

Con Valentina in arrivo, al momento nella casa più spiata d’Italia abbiamo:

Matteo Azzali

Omar "Bena" Benabdallah

Flaminia Romoli

Omer Elomari

Jonas Pepe

Domenica D’Alterio

Donatella Mercoledisanto

Francesco Rana

Mattia Scudieri

Benedetta Stocchi

Giulia Soponariu

Domenico D’Alterio

Simone De Bianchi

Rasha Younes

Ivana Castorina

Grazia Kendi

Quando e dove vedere il Grande Fratello (lunedì 27 ottobre 2025)

Il Grande Fratello va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:45. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

È inoltre possibile seguire la diretta 24h su Mediaset Extra (canale 55), La5 (canale 30) e Mediaset Infinity (sito e app) dall’1:00 circa. Le finestre del daytime sono previste su Canale 5 (da lunedì a sabato alle ore 13:40 e da lunedì a venerdì alle 18:30), su Italia 1 (da lunedì a venerdì, alle 13:00 e alle 18:15) e su La5 (da lunedì a venerdì, alle ore 19:00).

