Anticipazioni Grande Fratello (20 ottobre): rientra Anita dopo il lutto, eliminazione choc e il gran ritorno di Sonia Bruganelli
Oggi lunedì 20 ottobre 2025 va in onda il quarto appuntamento del reality show di Simona Ventura: cast, nomination, sondaggi, chi esce e cosa vedremo stasera
Il Grande Fratello fatica a decollare negli ascolti tv e Simona Ventura cerca l’impresa. Oggi lunedì 20 ottobre 2025, infatti, va in onda la quarta diretta stagionale dello storico reality show Mediaset, chiamato a risalire nei dati Auditel dopo il crollo delle ultime settimane per scongiurare scenari peggiori. I problemi nella casa più spiata d’Italia, però, non mancano, a partire da un nuovo ritiro. Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni del quarto appuntamento del GF, dalle nomination ai sondaggi.
Grande Fratello, le anticipazioni della quarta puntata
Dopo l’allarmante calo negli ascolti tv (la puntata dello scorso lunedì si è fermata appena sopra i 2 milioni di spettatori col 15,5% di share), Simona Ventura è chiamata a risollevare le sorti del Grande Fratello 2025. Stasera andrà in onda il quarto appuntamento stagionale del reality show di Canale 5, che negli ultimi giorni fare fronte a un nuovo ritiro. Dopo Anita Mazzotta (che aveva abbandonato il programma per motivi familiari, si parla di problemi di salute della madre), infatti, anche Francesca Carrara ha lasciato la casa più spiata d’Italia. Stando al comunicato ufficiale del GF, tuttavia, Anita tornerà stasera; la gieffina ha dovuto affrontare la scomparsa della madre, come rivelato anche sui social: "Di lacrime ne sono già scese troppe, e non voglio che ne scendano altre. Ma chi vorrà, io lo farò: alzeremo un calice al cielo, guardando la stella più luminosa, e brinderemo a te. Ti devo tutto". Anche per Francesca si tratterebbe di un ritiro momentaneo e la tappezziera romana di 43 anni dovrebbe fare ritorno a breve. Il figlio Simone De Bianchi, intanto, è rimasto nella casa, dove non mancano le tensioni, dal faccia a faccia tra Omer e Jonas fino al confronto di Domenico e la sua ragazza Valentina, arrivata per chiarire la vicinanza tra il gieffino e Benedetta.
Alla conduzione della serata, ovviamente, ci sarà Simona Ventura, alla guida della sua prima edizione del GF. Al suo fianco il terzetto di opinionisti composto da Cristina Plevani (vincitrice della prima edizione), Ascanio Pacelli (protagonista della quarta) e Floriana Secondi (che vinse la terza edizione).
Nomination, televoto flash ed eliminazione: i sondaggi del GF
Dopo l’eliminazione a sorpresa di Giulio Carotenuto, nella quarta puntata del Grande Fratello 2025 in programma questa sera verrà riaperto il televoto. In nomination ci sono Grazia Kendi, Francesco Rana, Giulia Soponariu e Omar ‘Bena’ Benabdallah. Il pubblico a casa sarà chiamato a votare il proprio gieffino preferito: il concorrente meno votato sarà il primo candidato a rischio alla prossima eliminazione. Stando ai nostri sondaggi di Libero Magazine, al momento Grazia sarebbe la preferita con più del 30% delle preferenze, ma dietro di lei è una bagarre serratissima tra i concorrenti. Secondo quanto annunciato dal comunicato ufficiale del GF, tuttavia, stasera ci sarà un’eliminazione a sorpresa, che sarà determinata da un televoto flash.
Con il ritiro di temporaneo di Francesca Carrara e il ritorno di Anita Mazzotta, al momento nella casa più spiata d’Italia abbiamo:
- Matteo Azzali
- Omar "Bena" Benabdallah
- Flaminia Romoli
- Omer Elomari
- Jonas Pepe
- Domenica D’Alterio
- Donatella Mercoledisanto
- Francesco Rana
- Mattia Scudieri
- Benedetta Stocchi
- Giulia Soponariu
- Domenico D’Alterio
- Simone De Bianchi
- Rasha Younes
- Ivana Castorina
- Anita Mazzotta
- Grazia Kendi
Quando e dove vedere il Grande Fratello (lunedì 20 ottobre 2025)
Il Grande Fratello va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:45. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).
È inoltre possibile seguire la diretta 24h su Mediaset Extra (canale 55), La5 (canale 30) e Mediaset Infinity (sito e app) dall’1:00 circa. Le finestre del daytime sono previste su Canale 5 (da lunedì a sabato alle ore 13:40 e da lunedì a venerdì alle 18:30), su Italia 1 (da lunedì a venerdì, alle 13:00 e alle 18:15) e su La5 (da lunedì a venerdì, alle ore 19:00).
