Grande Fratello anticipazioni (17 novembre): una notizia choc per Mattia e un televoto flash: chi verrà eliminato Tutto pronto per la nona puntata del reality: tanti colpi di scena, baci, e Marina La Rosa che interroga gli inquilini. A rischio eliminazione c'è Flaminia.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Il Grande Fratello di Simona Ventura continua la sua corsa. Stasera, lunedì 17 novembre 2025, il reality show di Canale 5 torna in onda con la nona diretta di una stagione non proprio entusiasmante negli ascolti. Il programma, infatti, nonostante il ritorno alle origini, non è riuscito a conquistare il cuore del pubblico come sperato e, anche nella puntata della scorsa settimana, ottiene sempre risultati tiepidi come il 15% di share contro il 21.2% del debutto de Il Commissario Ricciardi. Nonostante questo, e numerose voci di chiusura anticipata, il Grande Fratello sta andando avanti e le dinamiche dento la Casa più spiata di Italia si fanno sempre più intense. Scopriamo tutte le anticipazioni di stasera, dalle nomination ai sondaggi fino alle ultime news.

Grande Fratello, le anticipazioni della nona puntata (17 novembre)

Vero o no che ci sia una chiusura anticipata a fine novembre, rispetto a quella prevista per il 15 dicembre, il Grande Fratello inizia a preparare diversi colpi di scena e qualche asso per risalire la china degli ascolti. Questa sera, nel corso della nona diretta stagionale, arriverà il momento della verità per Mattia: nella busta rossa troverà la notizia che la sua fidanzata Carlotta non lo ha lasciato e scoprirà che Grazia lo sapeva già. Entrambi si troveranno inoltre faccia a faccia proprio con Carlotta, che entrerà in Casa per chiarire tutto quello che pensa del loro rapporto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Spazio poi a una sorpresa dal passato: Marina La Rosa, ospite nella Casa, ha incontrato Domenico per approfondire la natura dei suoi sentimenti per Valentina e Benedetta. E poi, sicuramente, ci sarà un ampio momento dedicato all’attrazione speciale tra Rasha e Omer, suggellata da un bacio, anche se qualcuna accusa: non è sentimento spontaneo, ma dettato da una precisa strategia. Infine, l’ultima sorpresa è per Giulia che stasera realizzerà il desiderio di poter abbracciare i suoi cinque fratelli.

Nomination, televoto e nuova eliminazione: i sondaggi del GF

Questa sera il verdetto del televoto decreterà l’eliminazione di uno dei concorrenti finiti in nomination la scorsa settimana: chi tra Domenico, Flaminia, Francesca e Simone, Giulia e Rasha dovrà abbandonare il gioco? Oltre a questa eliminazione però, gli inquilini non sanno che nel corso della puntata verrà aperto un televoto flash con modalità mai viste a GF che deciderà il secondo concorrente che stasera lascerà la Casa.

Per ora i sondaggi danno al sicuro Rasha con il 30,02% espresse sul sito grandefratello.forumfree, mentre a rischiare grosso è Flaminia Romoli con 14,66% dei voti. Ecco nel dettaglio le percentuali di chi ha risposto alla domanda "Chi vuoi salvare?":

Quando e dove vedere il Grande Fratello (lunedì 17 novembre 2025)

Il Grande Fratello va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:45. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

È inoltre possibile seguire la diretta 24h su Mediaset Extra (canale 55), La5 (canale 30) e Mediaset Infinity (sito e app) dall’1:00 circa. Le finestre del daytime sono previste su Canale 5 (da lunedì a sabato alle ore 13:40 e da lunedì a venerdì alle 18:30), su Italia 1 (da lunedì a venerdì, alle 13:00 e alle 18:15) e su La5 (da lunedì a venerdì, alle ore 19:00).

Potrebbe interessarti anche