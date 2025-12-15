Grande Fratello, anticipazioni semifinale bis: sfida di fuoco tra Omer e Domenico La finale slitta e un concorrente dovrà dire addio alla vittoria: attesi anche nuovi faccia a faccia. Cosa vedremo stasera.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

La finalissima del Grande Fratello nip dovrà attendere ancora qualche giorno. Stasera, lunedì 15 dicembre 2025, su Canale 5 va infatti in onda una sorta di seconda semifinale del reality dove vedremo chi, tra Domenico D’Alterio e Omer Elomari sarà eletto quinto finalista del programma. Inizialmente la finale, in diretta dalla Casa più spiata d’Italia, doveva essere trasmessa oggi, ma poi Mediaset ha deciso di farla slittare a giovedì 18 dicembre, regalando qualche giorno in più ai concorrenti e al pubblico, e fuggendo così dal pericoloso confronto con il successo di Sandokan su Rai 1. Oggi, quindi, scopriremo chi tra i due inquilini si unirà agli altri quattro gieffini che hanno già conquistato un posto certo per la puntata conclusiva: Giulia Soponariu, Grazia Kendi, Jonas Pepe e Anita Mazzotta.

Grande Fratello, le anticipazioni di stasera 15 dicembre 2025

Un appuntamento pieno di colpi di scena ci aspetta stasera al GF di Simona Ventura, mentre la finalissima del reality andrà in onda giovedì 18 dicembre in prima serata su Canale 5. La fase più attesa di questa penultima diretta dalla Casa è sicuramente l’esito del televoto che vede Omer Elomari e Domenico D’Alterio in sfida per conquistare l’ultimo posto tra la rosa dei finalisti. Il volere del pubblico da casa, infatti, stabilirà chi tra i due potrà continuare la sua corsa verso la vittoria del programma, una scelta non semplice specie perché tra i due nell’ultimo periodo si è instaurato un bel rapporto di amicizia. I pronostici per ora danno in testa il concorrente nato in Siria. Anche il sondaggio di Libero Magazine (QUI per votare) vedono Omer come preferito per la finale, con ben il 72% dei voti, contro il 28% delle preferenze date a Domenico. In puntata, infine, pare ci saranno nuovi confronti, come un nuovo faccia a faccia tra Valentina Piscopo, D’Alterio e Benedetta Stocchi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

GF, la finale rinviata e cosa succede nella puntata di stasera

Nei piani originali di Mediaset, la puntata in programma stasera doveva essere la finalissima del GF. Nelle ultime ore, però, i vertici del "Biscione" hanno deciso di aggiungere una puntata extra a questa edizione, che quindi chiuderà i battenti giovedì 18 dicembre. Oggi, quindi, andrà in onda una semifinale-bis che determinerà una nuova eliminazione. Dei 18 concorrenti che hanno partecipato, al momento ne sono ancora in gioco 6:

In nomination:

Omer

Domenico

Finalisti:

Jonas

Grazia

Giulia

Anita

Eliminati:

Simone

Francesca

Rasha

Donatella

Benedetta

Bena

Mattia

Matteo

Giulio

Ivana

Francesco

Flaminia

Quando e dove vedere il Grande Fratello (lunedì 15 dicembre 2025)

La nuova puntata del Grande Fratello va in onda stasera su Canale 5 a partire dalle 21:30. Il reality sarà disponibile in streaming live e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito) e sul sito ufficiale del Grande Fratello, dove è possibile seguire la diretta 24h.

Potrebbe interessarti anche