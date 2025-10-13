Grande Fratello, caso Anita Mazzotta e prima eliminazione. Puntata di lacrime e addii: cosa vedremo stasera Oggi lunedì 13 ottobre 2025 va in onda il terzo appuntamento del reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura: anticipazioni, nomination, sondaggi e cosa vedremo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Simona Ventura e il Grande Fratello vanno a caccia di ‘riscatto’ con la terza diretta stagionale. Oggi lunedì 13 ottobre 2025, infatti, va in onda una nuova puntata del reality show Mediaset, chiamato a risalire negli ascolti tv dopo il crollo della scorsa settimana. La grande favorita di questa edizione, Anita Mazzotta, ha lasciato la casa più spiata d’Italia, lasciando spazio a scenari di ogni tipo. Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni del secondo appuntamento stagionale del GF.

Grande Fratello, le anticipazioni della terza puntata

Dopo il brusco calo negli ascolti tv (dal 20,4% al 15,5% di share con oltre 800mila spettatori ‘smarriti’ dal debutto), il Grande Fratello torna in onda oggi lunedì 13 ottobre 2025 e cerca una rivincita nei dati Auditel. Simona Ventura sarà chiamata all’impresa già a partire dal terzo appuntamento stagionale, in cui andrà in scena la prima eliminazione di questa 19esima edizione. La situazione nella casa più spiata d’Italia è mutata notevolmente con l’uscita di scena di Anita Mazzotta. Già data come favorita per la vittoria finale secondo i sondaggi, la gieffina ha ufficialmente lasciato il reality show "per motivi familiari" (si parla delle condizioni di sua madre, alla quale è molto legata) ma non è escluso un rientro o un suo intervento per spiegare i motivi dell’addio. Momenti di tensione, intanto, tra Simone De Bianchi e Grazia Kendi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alla conduzione della serata, ovviamente, ci sarà Simona Ventura, alla guida della sua prima edizione del GF e tornata a condurre un reality dopo 14 anni. Al suo fianco il terzetto di opinionisti formato da Cristina Plevani (vincitrice della prima edizione), Ascanio Pacelli (protagonista della quarta) e Floriana Secondi (che vinse la terza edizione). Iniziano anche i rumor riguardanti il Grande Fratello VIP, che sarà condotto da Alfonso Signorini e inizierà al termine dell’edizione ‘nip’ di Simona Ventura. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Signorini avrebbe chiesto ‘aiuto’ a Maria De Filippi per il casting dei ‘vipponi’ e starebbe pensando a un nuovo triangolo amoroso direttamente da Temptation Island.

Nomination, televoto e prima eliminazione: i sondaggi del GF

Nella terza puntata del Grande Fratello 2025 – come detto – andrà in scena la prima eliminazione stagionale. In nomination ci sono Giulio Carotenuto, Matteo Azzali e Omer Elomari. Il pubblico a casa sarà chiamato a votare il proprio gieffino preferito e il concorrente meno votato sarà eliminato e dovrà lasciare la casa del GF. Stando ai nostri sondaggi di Libero Magazine, al momento Omar è il netto favorito con quasi la metà delle preferenze.

Con il ritiro di Anita Mazzotta, al momento nella casa più spiata d’Italia abbiamo:

Quando e dove vedere il Grande Fratello (lunedì 13 ottobre 2025)

Il Grande Fratello va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:45. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

È inoltre possibile seguire la diretta 24h su Mediaset Extra (canale 55), La5 (canale 30) e Mediaset Infinity (sito e app) dall’1:00 circa. Le finestre del daytime sono previste su Canale 5 (da lunedì a sabato alle ore 13:40 e da lunedì a venerdì alle 18:30), su Italia 1 (da lunedì a venerdì, alle 13:00 e alle 18:15) e su La5 (da lunedì a venerdì, alle ore 19:00).

Potrebbe interessarti anche