Grande Fratello, anticipazioni (10 novembre): Francesca e Donatella fuori, sorpresa per Anita e un’eliminazione choc

Stasera su Canale 5 va in onda l’ottava diretta stagionale del reality show condotto da Simona Ventura: la rottura di Valentina, nomination e sondaggi

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Si apre una nuova settimana nella casa del Grande Fratello. Oggi lunedì 10 novembre 2025, infatti, il reality show condotto da Simona Ventura torna in onda con quella che sarà l’ottava diretta stagionale di questa 19esima edizione. Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della settima diretta stagionale del GF, dalle nomination ai sondaggi fino alle ultime news.

Grande Fratello, le anticipazioni dell’ottava puntata

Il Grande Fratello riparte questa sera e va a caccia di una ‘scintilla’ anche e soprattutto per risalire negli ascolti tv. Pier Sivlio Berlusconi ha ribadito la sua fiducia a Simona Ventura ma, stando a quanto riportato dal portale Affari Italiani, non è da escludere una chiusura anticipata addirittura al 24 novembre (il finale era previsto per il 15 dicembre) per evitare lo ‘scontro’ con la nuova fiction Rai Sandokan. Ecco perché, già a partire da stasera, sono attesi dei colpi di scena. Come ‘spoilerato’ oggi da Federica Panicucci a Mattino Cinque, infatti, Donatella e Francesca dovranno lasciare temporaneamente la casa del GF. Le due concorrenti, infatti, sono state convocate in studio; il motivo non è noto ma in tanti sospettano che di mezzo ci sia quanto accaduto nell’ultima settimana, durante la quale le confessioni di Francesca hanno spaccato i coinquilini e il pubblico. Stasera, inoltre, è prevista una sorpresa per Anita, rientrata nella casa dopo il grave lutto per la scomparsa della madre. Continua intanto a tenere banco il triangolo tra Domenico D’Alterio, la sua compagna Valentina Piscopo e Benedetta Stocchi. La rottura tra i primi due sembra inevitabile, ma il gieffino rischia di ritrovarsi clamorosamente fuori al televoto.

Alla conduzione della serata, come sempre, ci sarà Simona Ventura. Al suo fianco il terzetto di opinionisti composto da Cristina Plevani (vincitrice della prima edizione), Ascanio Pacelli (protagonista della quarta) e Floriana Secondi (che vinse la terza edizione), oltre a Sonia Bruganelli.

Nomination, televoto e nuova eliminazione: i sondaggi del GF

Dopo l’eliminazione di Francesco Rana della scorsa settimana, nell’ottava puntata del Grande Fratello 2025 in programma questa sera verrà aperto nuovo televoto eliminatorio. In nomination ci sono Domenica D’Alterio, Francesca Carrara-Simone Bianchi, Giulia Soponariu e Grazia Kendi. Il pubblico a casa sarà chiamato a scegliere chi salvare votando il proprio gieffino preferito: il concorrente meno votato sarà eliminato e dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia. Stando ai sondaggi, al momento a rischiare sarebbe proprio Domenica (fermo al 14%), con Grazia Kendi favorita grazie al 34% delle preferenze.

Per quanto riguarda il cast, dopo l’uscita di scena di Francesco al momento nella casa più spiata d’Italia abbiamo:

  • Flaminia Romoli
  • Omer Elomari
  • Jonas Pepe
  • Domenica D’Alterio
  • Donatella Mercoledisanto
  • Mattia Scudieri
  • Benedetta Stocchi
  • Giulia Soponariu
  • Domenico D’Alterio
  • Simone De Bianchi
  • Rasha Younes
  • Ivana Castorina
  • Grazia Kendi
  • Anita Mazzotta

Quando e dove vedere il Grande Fratello (lunedì 10 novembre 2025)

Il Grande Fratello va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:45. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

È inoltre possibile seguire la diretta 24h su Mediaset Extra (canale 55), La5 (canale 30) e Mediaset Infinity (sito e app) dall’1:00 circa. Le finestre del daytime sono previste su Canale 5 (da lunedì a sabato alle ore 13:40 e da lunedì a venerdì alle 18:30), su Italia 1 (da lunedì a venerdì, alle 13:00 e alle 18:15) e su La5 (da lunedì a venerdì, alle ore 19:00).

