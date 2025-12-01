Grande Fratello, anticipazioni 1° dicembre: televoto (decisivo) nel caos con Mattia fuori, secondo finalista e polemiche Stasera su Canale 5 va in onda l’undicesima diretta stagionale del reality condotto da Simona Ventura: Mattia out, daytime tagliato, nomination e sondaggi

Si apre un nuovo mese e il Grande Fratello si avvia verso la conclusione. Oggi lunedì 1° dicembre 2025, infatti, va in scena l’undicesima diretta stagionale del reality show condotto da Simona Ventura, l’ultimo appuntamento prima della semifinale e della finalissima che incoronerà il vincitore di questa 19esima edizione. Stasera, a tal proposito, verrà decretato il nome del secondo finalista, ma non solo. Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni del GF, dalle nomination ai sondaggi fino alle ultime news.

Grande Fratello, le anticipazioni dell’undicesima puntata

Il Grande Fratello si avvicina al gran finale e oggi lunedì 1° dicembre 2025 su Canale 5 va in onda l’undicesimo appuntamento della stagione, l’ultima puntata prima della semifinale. Stasera andrà in scena un televoto a dir poco decisivo, che sancirà il nome del secondo finalista (che raggiungerà Giulia Soponariu in finale, in programma il prossimo 15 dicembre), ma anche un’eliminazione. Chi lascerà il GF a un passo dall’ultimo atto? Come annunciato dalla produzione, Mattia Scudieri (che era in nomination) ha lasciato momentaneamente il programma e il rischio è che possa aprirsi un ‘caso’. Nella casa più spiata d’Italia, intanto – mentre continua a tenere banco l’inattesa tregua tra Jonas e Omer, ma anche il rapporto tra Rasha e Younes e il passato burrascoso di Grazie – sono arrivo delle sorpresa. Direttamente dal Big Brother VIP Kosovo, infatti, sbacherà Dolce Dona, influencer protagonista di questo ‘scambio’ internazionale. Fuori dalla casa, invece, proseguono le proteste dei residenti per i continui aerei in volo con messaggi di sostegno ai concorrenti da parte dei fan.

Alla conduzione della serata, ovviamente, ci sarà Simona Ventura. Al suo fianco il terzetto di opinionisti composto da Cristina Plevani (vincitrice della prima edizione), Ascanio Pacelli (protagonista della quarta) e Floriana Secondi (che vinse la terza edizione), oltre a Sonia Bruganelli.

Nomination, televoto e nuova eliminazione: i sondaggi del GF

Se la scorsa settimana il voto del pubblico ha decretato solo il nome della prima finalista (Giulia Soponariu), questa sera il verdetto sarà doppio. Il televoto dell’undicesima diretta stagionale del Grande Fratello, infatti, non solo svelerà il nome del secondo finalista, ma costerà anche un’eliminazione. In nomination ci sono Grazia Kendi, Jonas Pepe, Mattia Scudieri e Omer Elomari: il concorrente più votato volerà in finale, il meno votato sarà eliminato e dovrà lasciare la il GF. Come detto, inoltre, Mattia Scudieri al momento è fuori dalla casa. Stando ai nostri sondaggi di Libero Magazine, al momento Grazia e Omer sono i favoriti rispettivamente con il 39% e il 31% delle preferenze del pubblico. Occhio però a Jonas Pepe (22%), mentre Mattia Scudieri rischia di non rientrare nella casa.

Per quanto riguarda il cast nella casa più spiata d’Italia abbiamo:

Omer Elomari

Jonas Pepe

Domenica D’Alterio

Donatella Mercoledisanto

Mattia Scudieri

Benedetta Stocchi

Giulia Soponariu (finalista)

(finalista) Domenico D’Alterio

Simone De Bianchi

Rasha Younes

Grazia Kendi

Anita Mazzotta

Quando e dove vedere il Grande Fratello (lunedì 1° dicembre 2025)

Il Grande Fratello va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:45. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

È inoltre possibile seguire la diretta 24h su Mediaset Extra (canale 55), La5 (canale 30) e Mediaset Infinity (sito e app) dall’1:00 circa. Mediaset ha deciso invece di cancellare le finestre del daytime su Canale 5 delle ore 18:30 per fare spazio al successo della soap La Forza di una Donna.

