Gloria - Il ritorno, Sabrina Ferilli torna nei panni della diva: anticipazioni, cosa vedremo, quante puntate sono Dopo il successo della serie, l’attrice riporta Gloria Grandi sul piccolo scherma con un film sequel trasmesso in prima serata su Rai 1: ecco i dettagli.

Dopo il grande successo della prima stagione, Gloria è pronta a tornare sul piccolo schermo. Questa sera, martedì 3 marzo 2026, in prima serata su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, debutterà Gloria – Il ritorno, il tv movie che riporterà Sabrina Ferilli nei panni della diva sul viale del tramonto. Questa volta, il sequel della fiction di successo del 2024 si condenserà in un unico film per la tv. Oltre a Sabrina Ferilli, reduce dal grande successo su Canale 5 con la fiction A testa alta, il tv movie vedrà la partecipazione di Sergio Assisi, Emanuela Grimalda, Luca Angeletti, Claudia Gerini, Francesco Arca e molti altri artisti. Ecco qualche anticipazione in più di ciò che vedremo stasera in tv su Rai 1.

Gloria, dove eravamo rimasti nella serie con Sabrina Ferilli

Nella prima stagione della serie Gloria abbiamo conosciuto la diva Gloria Grandi, un’attrice un tempo famosissima e pluripremiata, ormai scivolata ai margini di un mondo dello spettacolo che l’ha dimenticata. Cinque anni dopo l’addio alla sua serie di punta, Gloria si è ritrovata senza lavoro, senza la villa sull’Appia e ridotta a girare spot pubblicitari. Incapace di accettare il declino, la donna ha dunque deciso di tornare sotto i riflettori a tutti i costi.

Per farlo ha mentito sulla propria salute, ha ingannato la famiglia e i fan, e ha finito per commettere un reato. Una spirale discendente raccontata con uno sguardo feroce e sarcastico sui meccanismi del giudizio collettivo e dell’ossessione mediatica, con una Sabrina Ferilli straordinaria nel dare vita a un personaggio sfacciatamente imperfetto e, proprio per questo, molto umano.

Gloria – Il ritorno, cosa vedremo stasera su Rai 1

Nel film sequel di questa sera, Gloria è in carcere, in attesa di giudizio, costretta per la prima volta nella sua vita a confrontarsi con le conseguenze reali delle sue azioni. E, come se già non bastasse, qualcuno sta per pubblicare una biografia non autorizzata sulla sua vita, con un capitolo dedicato alla sua infanzia al Tufello, il quartiere popolare romano che Gloria vorrebbe dimenticare. Terminata la custodia cautelare, inizia per la diva un percorso a dir poco accidentato: sedute di psicoterapia imposte dal tribunale, servizi socialmente utili svolti proprio nel quartiere delle sue origini, e i goffi ma sinceri tentativi di riconquistare gli affetti perduti.

Il tono scelto, anche questa volta, è quello della commedia, ma il cuore del racconto è profondamente diverso rispetto alla prima stagione. Come spiega il regista Giulio Manfredonia: "Se la prima stagione era una analisi quasi feroce del nostro tempo così fortemente segnato dal peso del giudizio collettivo, così mass-mediatico, il nuovo film parla invece di vicende molto più intime e private, si addentra in mondi molto più quotidiani e semplici, ma anche universali, mette la sua lente molto più a ridosso della protagonista e dei suoi cambiamenti".

