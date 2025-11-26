'Gigi e Vanessa - Insieme', D’Alessio e Incontrada sfidano Montalbano con Gerry Scotti: cosa vedremo Stasera seconda puntata dello show di Canale 5 sull’amicizia: Gerry Scotti spicca in una lista di ospiti super. Ecco anticipazioni e scaletta del 26 novembre.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Mercoledì 26 novembre 2025, in prima serata su Canale 5, torna l’appuntamento con Gigi e Vanessa – Insieme, il varietà che celebra l’amicizia, la musica e le emozioni condivise. Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada conducono uno show che unisce spettacolo dal vivo, momenti di leggerezza e storie di vita raccontate dal palco, offrendo al pubblico un intrattenimento autentico e coinvolgente. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata.

Gigi e Vanessa – Insieme (26 novembre), anticipazioni, scaletta e ospiti seconda puntata

Sul palco della seconda puntata, la coppia di artisti sarà accompagnata da una grande orchestra che renderà indimenticabili le esibizioni dal vivo. Tra musica, sketch e momenti di complicità, il pubblico di Canale 5 potrà assistere a performance sorprendenti e a racconti di vita condivisi. Tra gli ospiti pronti a regalare risate, emozioni e grandi momenti di spettacolo ci saranno:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gerry Scotti ospite speciale di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada

Ma l’ospite più atteso della seconda serata di Gigi e Vanessa insieme sarà Gerry Scotti, che attraversa un momento d’oro della sua carriera. Alla guida de La Ruota della Fortuna, infatti, il conduttore lombardo continua a dominare l’access prime time, superando regolarmente Affari Tuoi. Domani sera sarà protagonista del secondo appuntamento del torneo dei campioni in prima serata e, nelle ultime ore, Mediaset ha confermato il prolungamento del programma in access fino a fine 2025. Una presenza carismatica e amatissima che aggiungerà fascino e divertimento alla serata.

La sfida (rischiosa) con Il Commissario Montalbano

Anche questa settimana Gigi e Vanessa – Insieme dovrà confrontarsi con Il Commissario Montalbano, che va in onda su Rai 1 con l’ultima puntata della serie, Il metodo Catalanotti. Dopo l’esordio della settimana scorsa, in cui lo show di Canale 5 ha ottenuto uno share del 20,3% contro il 18,3% della fiction in replica, il gran finale di Montalbano potrebbe attirare un gran numero di spettatori, rendendo la sfida tra le due reti ancora più avvincente.

Gigi e Vanessa – Insieme, dove vederlo e quante puntate mancano

Lo show di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada andrà in onda su Canale 5 alle 21:45, subito dopo la puntata quotidiana de La Ruota della Fortuna, e sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Questa sarà la seconda e penultima puntata della stagione, con la serata finale prevista per mercoledì 3 dicembre 2025.

Potrebbe interessarti anche