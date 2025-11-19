'Gigi e Vanessa insieme' (senza Sinner), lo show sull'amicizia di D’Alessio e Incontrada: ospiti pazzeschi, chi ci sarà Stasera 19 novembre il varietà debutta dopo lo slittamento di una settimana per evitare lo scontro con le Atp Finals. Ecco ospiti e anticipazioni della prima puntata

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada si ritrovano per celebrare la loro amicizia in uno show inedito. Questa sera, mercoledì 19 novembre 2025, in prima serata su Canale 5 debutta ‘Gigi e Vanessa insieme‘, un varietà in tre puntate che unisce persone, linguaggi e stili diversi, attraverso la forza della musica dal vivo e dal calore di due artisti legati da una profonda intesa artistica e personale. La prima emissione dello show era prevista per mercoledì 12 novembre, ma Canale 5 ha deciso di far slittare di una settimana il debutto per evitare lo scontro con il match di Sinner alle Atp finals.

Il nuovo show di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada

Un appuntamento imperdibile dove l’amicizia diventa il filo conduttore di un intrattenimento autentico e senza tempo e che, dopo sei anni, rivede il cantante partenopeo e la conduttrice di nuovo sullo stesso palco. "Anche se ci siamo sentiti, in questi anni ci siamo visti poco per via dei rispettivi lavori. Quindi quando ci hanno proposto di fare questa cosa assieme, non abbiamo avuto alcun dubbio e abbiamo accettato con entusiasmo", ha raccontato Incontrada a Tv Sorrisi e Canzoni parlando del legame con D’Alessio, che ha risposto raccontando le novità di questo nuovo show che per loro sarà come una casa dove in ogni puntata ci saranno "ospiti per divertirsi", per "fare cose assieme e vivere esperienze nuove".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gigi e Vanessa insieme, anticipazioni e ospiti prima puntata (12 novembre)

Questa sera, su Canale 5, va in scena la prima delle tre puntate di ‘Gigi e Vanessa insieme‘, il grande show in prima Tv che celebra l’amicizia e le emozioni condivise dei due artisti conduttori in compagnia tanti personaggi del mondo dello spettacolo. Sul palco, la coppia sarà accompagnata da una grande orchestra per dar vita a esibizioni musicali live, momenti di leggerezza e racconti di vita condivisi con ospiti musicali, star del cinema e dello show biz in generale. Ad animare questa prima serata, ci saranno: Paolo Bonolis, Luca Laurenti, Emma, Giorgio Panariello, Francesco Cicchella, Claudio Santamaria, Stash e Eros Ramazzotti, tutti pronto a dare vita a uno show unico e inedito.

Dove e quando vedere lo show

Vanessa e Gigi insieme andrà in onda per tre puntate a partire da mercoledì 12 novembre 2025, sempre su Canale 5 in prima serata. Lo show sarà anche visibile on demand e in streaming sulla app e il sito di Mediaset Infinity.

Potrebbe interessarti anche