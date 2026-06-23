Gigi e Vanessa - Insieme, ospiti e scaletta del 23 giugno: chi sale sul palco con D'Alessio e Incontrada Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada tornano su Canale 5 con una nuova puntata di Gigi e Vanessa - Insieme. Ecco tutti gli ospiti

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

Mediaset Infinity

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Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada celebrano ancora una volta la loro amicizia con lo spettacolo Gigi e Vanessa – Insieme. Un evento che omaggia il rapporto instaurato tra i due artisti e che vede la partecipazione di numerosi ospiti, tutti appartenenti all’ambito musicale.

Il cantante partenopeo e la conduttrice sono legati, ormai da anni, da un profondo e sincero rapporto di amicizia. Proprio per questo motivo, entrambi hanno ben pensato di portare questo legame sul piccolo schermo e di omaggiarlo con uno spettacolo realizzato all’insegna della musica dal vivo e dell’intrattenimento.

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Gigi e Vanessa – Insieme: tutti gli ospiti del 23 giugno

Durante l’appuntamento del 23 giugno, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada danno il benvenuto sul palco a numerosi amici e colleghi, che si esibiranno live dinnanzi al pubblico. Arrivano ad esempio Gerry Scotti e Lorella Cuccarini, due volti amatissimi della tv italiana, ma anche Andrea Pucci, Noemi e Ale e Franz. Inoltre non mancheranno Sal Da Vinci, Gigi Finizio, Pierfrancesco Favino e Biagio Antonacci.

Una scaletta piena di sorprese, quella stilata in occasione dello spettacolo organizzata da D’Alessio e Incontrada. In più, un modo tutto speciale di rendere omaggio a un’amicizia decennale, cioè quella che si è creata tempo fa dai due degli artisti più amati dal mondo dello spettacolo italiano.

Com’è nata l’idea di Gigi e Vanessa – Insieme

Il programma sta sicuramente ottenendo un grande successo in tv, anche perché celebra il legame di amicizia tra Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Questa non è sicuramente la prima esperienza di co-conduzione che entrambi hanno sperimentato, dato che sono stati anni fa al timone di 20 anni che siamo italiani. Lo spettacolo univa all’epoca racconti e musica e ha avuto anch’esso una grande popolarità.

A parlare del loro legame è stato proprio lo stesso Gigi D’Alessio nel salotto televisivo di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. "Il nostro è un incontro umano"- ha fatto sapere il cantautore napoletano – "Sul palco portiamo le persone, non solo gli artisti. Sia io che Vanessa non facciamo tv, ma per metterci insieme vuol dire che ne deve valere la pena. Con lei ho il piacere e la gioia di fare televisione. Vanessa si fida e si affida, se ha fiducia dice: ‘Quello che fai tu va tutto bene’, quindi sento anche il peso della responsabilità non solo mia ma soprattutto sua. Lavorare con lei è una gita, una vacanza. Non è assolutamente lavoro".

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