Gigi D'Alessio - Una notte a Napoli: chi canta, ospiti, scaletta ufficiale e l'urlo del 'Maradona'
Stasera 30 maggio Gigi D’Alessio in prima serata su Canale 5 con “Una notte a Napoli”, il concerto al Maradona 2025: ecco anticipazioni, orario, cantanti e canzoni in scaletta.
Gigi D’Alessio sarà protagonista stasera in Tv con lo show estratto dai suoi concerti allo stadio Maradona, andato in scena il 2 e 3 giugno giugno 2025. Uno show che ha rappresentato molto più di una semplice tappa musicale: una vera e propria celebrazione della carriera dell’artista napoletano, capace da oltre trent’anni di attraversare generazioni e stili senza perdere il legame con il suo pubblico. Ecco tutto quello che potrete finalmente rivedere stasera in tv.
Gigi D’Alessio – Una notte a Napoli, le anticipazioni del concerto e gli ospiti
Il concerto di Gigi D’Alessio allo stadio Maradona Gigi ha segnato il ritorno del cantante napoletano nel grande impianto sportivo della sua città, a nove anni dall’ultimo show del 2016. Dopo le storiche serate del 1997, 1999, 2001 e 2003, D’Alessio ritorna sullo stesso palco per ripercorrere i brani più iconici del suo repertorio davanti a 50mila spettatori (incasso di oltre 3 milioni di euro).
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La serata si apre con "Cattiveria e gelosia", brano amatissimo dai fan storici, per poi proseguire in un lungo viaggio musicale attraverso alcuni dei più grandi successi della carriera di Gigi D’Alessio. In scaletta non mancheranno canzoni simbolo come "Non dirgli mai", "Quanti amori", "Annarè", "Chiove" e "Napule", prevista come gran finale della serata.
Grande spazio anche ai brani come "Rosa e lacrime", singolo che aveva conquistato il pubblico anche grazie alla presenza di Elena D’Amario nel videoclip ufficiale. Sul palco sono saliti diversi ospiti a sorpresa: da Alessandra Amoroso a Geolier, passando per Clementino, LDA, il maestro Adriano Pennino ed Elena D’Amario. Per il concerto saranno presenti sul palco tanti nomi e tante sorprese nel corso dello show. Elementi che rendono ogni concerto di Gigi D’Alessio diverso dall’altro e che aumenta l’attesa dei fan.
Gigi D’Alessio, la scaletta del concerto al ‘Maradona’: tutte le canzoni
Ecco la scaletta del concerto in replica del 2025 allo Stadio Maradona di Napoli:
- Cattiveria e gelosia
- 30 canzone
- Non mollare mai
- Un cuore ce l’hai
- Il cammino dell’età
- Meza bucia
- Mez’ora fa
- Compagna mia
- Sconfitta d’amore
- Comme si fragile
- Un nuovo bacio
- Quanti amori
- Un cuore malato
- Si te sapesse dicere
- Non dirgli mai
- Io vorrei
- Dove sei
- Una notte al telefono
- Primo appuntamento
- Comme si femmena
- Body merletto e collant
- Non raccontarlo al tuo ragazzo
- Che donna sei
- Addò sò nato ajere
- Oj nenna nè
- Si turnasse a nascere
- Te voglio bene ancora
- Spiegame che re
- O posto d’Annarè
- Chiove
- Rosa e lacrime
- Anna se sposa
- Na canzone nova
- Di notte
- Quando la mia vita cambierà
- Senza tuccà
- Episodio d’amore
- Annarè
- Sei importante
- Portami con te
- Insieme a te
- Non riattaccare
- Cient’anne
- L’ultimo gettone
- Si tenisse 18 anne
- Sposa ragazzina
- Amico cameriere
- E guaglione e Napule
- Stelletè
- Un mese di ritardo
- Una magica storia d’amore
- Miele
- Como suena le corazon
- Mon amour
- Fotomodelle un po’ povere
- Sotto le lenzuola
- Guagliuncè
- Buongiorno
- Napule
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