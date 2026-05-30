Gigi D'Alessio - Una notte a Napoli: chi canta, ospiti, scaletta ufficiale e l'urlo del 'Maradona' Stasera 30 maggio Gigi D’Alessio in prima serata su Canale 5 con “Una notte a Napoli”, il concerto al Maradona 2025: ecco anticipazioni, orario, cantanti e canzoni in scaletta.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Gigi D’Alessio sarà protagonista stasera in Tv con lo show estratto dai suoi concerti allo stadio Maradona, andato in scena il 2 e 3 giugno giugno 2025. Uno show che ha rappresentato molto più di una semplice tappa musicale: una vera e propria celebrazione della carriera dell’artista napoletano, capace da oltre trent’anni di attraversare generazioni e stili senza perdere il legame con il suo pubblico. Ecco tutto quello che potrete finalmente rivedere stasera in tv.

Gigi D’Alessio – Una notte a Napoli, le anticipazioni del concerto e gli ospiti

Il concerto di Gigi D’Alessio allo stadio Maradona Gigi ha segnato il ritorno del cantante napoletano nel grande impianto sportivo della sua città, a nove anni dall’ultimo show del 2016. Dopo le storiche serate del 1997, 1999, 2001 e 2003, D’Alessio ritorna sullo stesso palco per ripercorrere i brani più iconici del suo repertorio davanti a 50mila spettatori (incasso di oltre 3 milioni di euro).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La serata si apre con "Cattiveria e gelosia", brano amatissimo dai fan storici, per poi proseguire in un lungo viaggio musicale attraverso alcuni dei più grandi successi della carriera di Gigi D’Alessio. In scaletta non mancheranno canzoni simbolo come "Non dirgli mai", "Quanti amori", "Annarè", "Chiove" e "Napule", prevista come gran finale della serata.

Grande spazio anche ai brani come "Rosa e lacrime", singolo che aveva conquistato il pubblico anche grazie alla presenza di Elena D’Amario nel videoclip ufficiale. Sul palco sono saliti diversi ospiti a sorpresa: da Alessandra Amoroso a Geolier, passando per Clementino, LDA, il maestro Adriano Pennino ed Elena D’Amario. Per il concerto saranno presenti sul palco tanti nomi e tante sorprese nel corso dello show. Elementi che rendono ogni concerto di Gigi D’Alessio diverso dall’altro e che aumenta l’attesa dei fan.

Gigi D’Alessio, la scaletta del concerto al ‘Maradona’: tutte le canzoni

Ecco la scaletta del concerto in replica del 2025 allo Stadio Maradona di Napoli:

Cattiveria e gelosia

30 canzone

Non mollare mai

Un cuore ce l’hai

Il cammino dell’età

Meza bucia

Mez’ora fa

Compagna mia

Sconfitta d’amore

Comme si fragile

Un nuovo bacio

Quanti amori

Un cuore malato

Si te sapesse dicere

Non dirgli mai

Io vorrei

Dove sei

Una notte al telefono

Primo appuntamento

Comme si femmena

Body merletto e collant

Non raccontarlo al tuo ragazzo

Che donna sei

Addò sò nato ajere

Oj nenna nè

Si turnasse a nascere

Te voglio bene ancora

Spiegame che re

O posto d’Annarè

Chiove

Rosa e lacrime

Anna se sposa

Na canzone nova

Di notte

Quando la mia vita cambierà

Senza tuccà

Episodio d’amore

Annarè

Sei importante

Portami con te

Insieme a te

Non riattaccare

Cient’anne

L’ultimo gettone

Si tenisse 18 anne

Sposa ragazzina

Amico cameriere

E guaglione e Napule

Stelletè

Un mese di ritardo

Una magica storia d’amore

Miele

Como suena le corazon

Mon amour

Fotomodelle un po’ povere

Sotto le lenzuola

Guagliuncè

Buongiorno

Napule

Potrebbe interessarti anche