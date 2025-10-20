GialappaShow riparte con Miriam Leone: nuovo ruolo, imitazioni e polemiche su Silvia Toffanin Al via questa sera su TV8 la nuova edizione del programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin: ecco tutte le riconferme e le grandi novità.

Tutto pronto per la sesta stagione dell’iconico GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band che questa sera, lunedì 20 ottobre, ripartirà su TV8. Tante le riconferme all’interno del cast, ma tante anche le novità a partire proprio dalla co-conduttrice di questa prima serata, ovvero la bella e talentuosa Miriam Leone che per l’occasione affiancherà l’immancabile Mago Forest: scopriamo di più.

GialappaShow, Miriam Leone co-conduttrice della prima puntata: le novità

Per il grande debutto della sesta stagione del GialappaShow ad affiancare il Mago Forest alla guida della prima puntata ci sarà l’attrice Miriam Leone, attualmente al cinema con il film Amata con Stefano Accorsi, che per l’occasione si metterà in gioco non solo come co-conduttrice ma anche come protagonista di gag e sketch assolutamente imperdibili.

Ma questa non è certo l’unica novità, perché in questa nuova stagione assisteremo anche all’arrivo di Michela Giraud, protagonista di Che Dio ce salvi, una nuova fiction comica per la quale interpreterà l’eccentrica Suor Piena. Allo stesso tempo, come ospite musicale della prima puntata vedremo Neffa, accanto alle iconiche performance dei Neri per Caso e alla parte musicale del programma curata come sempre dal Maestro Vittorio Cosma.

Il cast del GialappaShow: tutte le imitazioni

Tante anche le riconferme: da stasera non mancherà il momento dedicato ai filmati commentati dalla Gialappa’s Band, così come i principali protagonisti delle precedenti edizioni. Brenda Lodigiani tornerà nei panni di Annalaisa, Valentina Barbieri interpreterà Giulia De Lellis, mentre Ubaldo Pantani debutterà con il suo Joe Bastianich in versione Foodish. Accanto a loro, Edoardo Ferrario vestirà i panni di Maicol Pirozzi, Giulia Vecchio presenterà un’intimista Valeria Bruni Tedeschi e le iconiche imitazioni si Milly Carlucci e Monica Setta, mentre Toni Bonji sarà l’Avvocato Enrico Maria D’Ufficio.

E ancora non finisce qui: Gigi porterà sul piccolo schermo un incattivito Toni Servillo e la sua versione di Stefano De Martino, mentre Ross proporrà la rubrica "Le cinque cose da non fare o non dire". Carlo Amleto tornerà con le sue incursioni musicali, Giovanni Vernia darà vita a un imperdibile Cesare Cremonini e al suo classico Achille Lauro, mentre Stefano Rapone interpreterà un professore esperto di anti-age. Infine, Alessandro Betti tornerà con Amos, il disturbatore di studio, e sarà protagonista delle fiction Sotto Torchio e Grande Fratello RIP, mentre Marcello Cesena e Simona Garbarino torneranno con Sensualità a Corte.

GialappaShow, le polemiche su Silvia Toffanin: Lodigiani battuta sul tempo

Questa sera, Brenda Lodigiani proporrà anche la nuova e inedita parodia della conduttrice Silvia Toffanin. Imitazione bruciata però da quella dell’iconico Vincenzo De Lucia che, battendo sul tempo la Lodigiani, ha proposto una esilarante imitazione della Toffanin proprio pochi giorni fa in occasione della prima puntata di This is me su Canale 5. Brenda riuscirà comunque a sorprendere il pubblico?

