Freeze, Savino e Rocio Muñoz Morales come De Martino (con ospiti da urlo): cosa vedremo stasera Stasera - 16 settembre - su Rai 2 inizia 'Freeze, chi sta fermo vince': uno show a metà strada tra STEP e LOL: ecco ospiti e anticipazioni

Tutto pronto per la partenza di Freeze – Chi sta fermo vince, l’adattamento italiano dell’omonimo format giapponese creato dagli stessi ideatori di LOL – Chi ride è fuori, che vedrà alle redini Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales. Un nuovo show di Rai 2 tutto da ridere che raccoglierà l’eredità lasciata da Stefano De Martino con Stasera Tutto è Possibile. In altre parole, un programma di puro intrattenimento ricco di freschezza, leggerezza, gioco e ironia che saprà strappare qualche sana risata: ecco allora nel dettaglio cosa vedremo stasera in tv su Rai 2.

Freeze – Chi sta fermo vince, cosa vedremo stasera nel nuovo show di Rai 2

Il nuovo imperdibile show di Rai 2 presenterà un meccanismo tanto semplice quanto imprevedibile: otto celebrità concorrenti, chiuse in una stanza, si sfideranno a rimanere immobili qualunque cosa accada. Una gara di resistenza che all’apparenza può sembrare semplice, ma che in realtà nasconde molte più insidie e difficoltà di quanto si possa pensare. I conduttori Nicola Savino e Rocio Munoz Morales annunceranno dallo studio l’inizio del ‘Freeze’ e, da quel momento, i concorrenti divisi in due squadre dovranno tentare di rimanere impassibili senza ridere, parlare, reagire o fare qualsiasi movimento, anche quando di fronte a loro si paleseranno le più svariate provocazioni.

A metterli alla prova, ci saranno infatti una serie di situazioni pensate appositamente per testare il loro sangue freddo e la capacità di rimanere immobili nonostante tutto. I concorrenti non sapranno mai cosa li aspetta, e dovranno affrontare un round dietro l’altro cercando di mantenere il massimo autocontrollo. A giudicarli ci sarà il ‘Grande Freezer’, ovvero gli arbitri Mara Maionchi, Ubaldo Pantani e una terza guest star che cambierà ad ogni puntata. Per questo primo appuntamento il ruolo sarà affidato al telecronista Alberto Rimedio.

Ma cosa faranno gli arbitri? Alla fine di ogni manche, dovranno assegnare un punteggio valutando gli eventuali movimenti compiuti dai concorrenti. Solo una squadra accederà al round finale e, nell’ultima sfida della serata, saranno proprio i concorrenti della squadra in vantaggio a darsi battaglia tra di loro per contendersi la vittoria di Freeze.

Anticipazoini Freeze, i concorrenti della prima puntata (16 settembre)

Il grande debutto di Freeze – Chi sta fermo vince, vedrà una prima puntata dal cast pazzesco. Le 8 celebrità che si metteranno in gioco saranno Herbert Ballerina, Francesco Paolantoni, Paola di Benedetto, Francesco Arienzo, Nathalie Guetta, Sabrina Salerno, Enzo Miccio ed Ema Stokholma. Insomma, un programma dal divertimento assicurato.

Quando e dove vederlo

Il nuovo show Freeze – Chi sta fermo vince andrà in onda a partire da questa sera, martedì 16 settembre 2025, in prima serata su Rai 2 alle ore 21.20 circa. La puntata sarà poi disponibile sia in diretta streaming che on demand sulla piattaforma RaiPlay.

