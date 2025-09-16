Freeze, Savino e Rocio Muñoz Morales come De Martino (con ospiti da urlo): cosa vedremo stasera
Stasera - 16 settembre - su Rai 2 inizia 'Freeze, chi sta fermo vince': uno show a metà strada tra STEP e LOL: ecco ospiti e anticipazioni
Tutto pronto per la partenza di Freeze – Chi sta fermo vince, l’adattamento italiano dell’omonimo format giapponese creato dagli stessi ideatori di LOL – Chi ride è fuori, che vedrà alle redini Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales. Un nuovo show di Rai 2 tutto da ridere che raccoglierà l’eredità lasciata da Stefano De Martino con Stasera Tutto è Possibile. In altre parole, un programma di puro intrattenimento ricco di freschezza, leggerezza, gioco e ironia che saprà strappare qualche sana risata: ecco allora nel dettaglio cosa vedremo stasera in tv su Rai 2.
Freeze – Chi sta fermo vince, cosa vedremo stasera nel nuovo show di Rai 2
Il nuovo imperdibile show di Rai 2 presenterà un meccanismo tanto semplice quanto imprevedibile: otto celebrità concorrenti, chiuse in una stanza, si sfideranno a rimanere immobili qualunque cosa accada. Una gara di resistenza che all’apparenza può sembrare semplice, ma che in realtà nasconde molte più insidie e difficoltà di quanto si possa pensare. I conduttori Nicola Savino e Rocio Munoz Morales annunceranno dallo studio l’inizio del ‘Freeze’ e, da quel momento, i concorrenti divisi in due squadre dovranno tentare di rimanere impassibili senza ridere, parlare, reagire o fare qualsiasi movimento, anche quando di fronte a loro si paleseranno le più svariate provocazioni.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
A metterli alla prova, ci saranno infatti una serie di situazioni pensate appositamente per testare il loro sangue freddo e la capacità di rimanere immobili nonostante tutto. I concorrenti non sapranno mai cosa li aspetta, e dovranno affrontare un round dietro l’altro cercando di mantenere il massimo autocontrollo. A giudicarli ci sarà il ‘Grande Freezer’, ovvero gli arbitri Mara Maionchi, Ubaldo Pantani e una terza guest star che cambierà ad ogni puntata. Per questo primo appuntamento il ruolo sarà affidato al telecronista Alberto Rimedio.
Ma cosa faranno gli arbitri? Alla fine di ogni manche, dovranno assegnare un punteggio valutando gli eventuali movimenti compiuti dai concorrenti. Solo una squadra accederà al round finale e, nell’ultima sfida della serata, saranno proprio i concorrenti della squadra in vantaggio a darsi battaglia tra di loro per contendersi la vittoria di Freeze.
Anticipazoini Freeze, i concorrenti della prima puntata (16 settembre)
Il grande debutto di Freeze – Chi sta fermo vince, vedrà una prima puntata dal cast pazzesco. Le 8 celebrità che si metteranno in gioco saranno Herbert Ballerina, Francesco Paolantoni, Paola di Benedetto, Francesco Arienzo, Nathalie Guetta, Sabrina Salerno, Enzo Miccio ed Ema Stokholma. Insomma, un programma dal divertimento assicurato.
Quando e dove vederlo
Il nuovo show Freeze – Chi sta fermo vince andrà in onda a partire da questa sera, martedì 16 settembre 2025, in prima serata su Rai 2 alle ore 21.20 circa. La puntata sarà poi disponibile sia in diretta streaming che on demand sulla piattaforma RaiPlay.
Potrebbe interessarti anche
Rocío Muñoz Morales, staffetta con De Martino su Rai 2: cosa farà la moglie di Raoul Bova
Nella prossima stagione tv l’attrice sbarcherà nel prime time della seconda rete per...
Rocío Muñoz Morales archivia il caso Bova e accetta la proposta di Enrico Vanzina: il nuovo progetto spiazza
Rocío Muñoz Morales si butta a capofitto nel cinema dopo la rottura con Raoul Bova: ...
Nicola Savino provoca Paola Di Benedetto ed Ema Stokholma: cosa le costringe a fare
Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di martedì 16 settembre 2025...
Rocio Munoz Morales (bellissima) a Venezia dopo lo scandalo Raoul Bova: cosa ha detto
L'attrice arriva al Lido per il Filming Italy Venice Award e tutti gli occhi sono su...
Raoul Bova, tutta la verità su Rocío Morales in tv: bordate e confessioni in arrivo. Dove e quando
Dopo il caos mediatico per il caso Corona-Ceretti e la fine del matrimonio l’attore ...
Raoul Bova, la mossa degli avvocati contro Rocio Munoz Morales, l'accusa per l'affido delle figlie: "Nessuna sorpresa"
Un amore finito, tensioni sempre più forti e ora una causa legale che rischia di coi...
Raoul Bova compie gli anni, ma Rocio Munoz Morales lo ignora: la frase sibillina sul web
Rocio lontana da Raoul Bova proprio nel giorno del compleanno: il gesto che non pass...
Raoul Bova parla (finalmente) dopo lo scandalo con Rocio Munoz Morales: “Non ha provocato dolore solo a me, questo è imperdonabile”
L’attore ha finalmente deciso di rompere il silenzio dopo il caso mediatico che lo h...