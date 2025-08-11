Forbidden Fruit, anticipazioni: Ahilan ha un piano per riconquistare Zeynep, ma qualcosa va storto La nuova stagione di Forbidden Fruit continua a regalare emozioni e colpi di scena al pubblico di Canale 5. Ecco cosa accadrà questa settimana.

Nuova settimana in compagnia degli intrighi, delle passioni e delle grandi emozioni di Forbidden Fruit. L’amatissima soap turca non lesina colpi di scena e svolte inaspettate anche in queste nuove puntate. Dal 11 al 14 agosto 2025, ogni giorno alle 14.10 su Canale 5, e in streaming gratuito su Mediaset Infinity molte sorprese attendono il pubblico ogni pomeriggio, anche se, dato il Ferragosto, l’appuntamento di venerdì salterà. Settimana corta dunque, quella di Forbidden Fruit, ma non per questo meno densa di eventi. Scopriamo con le anticipazioni delle prossime puntate cosa possiamo aspettarci e come ci stupiranno le storie degli amati protagonisti della soap.

Anticipazioni Forbidden Fruit, lunedì 11 agosto 2025

Continuano le difficoltà per la figlia di Halit intenta a provare ad adattarsi alla nuova casa, ma i problemi all’orizzonte si moltiplicano quando Zehra scopre che Sinan sta organizzando una fuga con un’altra donna. Halit invece di sostenere la figlia, le ribadisce che secondo lei ha fatto un grande errore affrettandosi a sposare Sinan, e le rinfaccia anche i danni economici che questo avrebbe arrecato alla famiglia. Per sollevare l’animo di Zeynep, Emir e Alihan la invitano ad uscire, ma la cosa non si rivelerà una buona idea. La serata si rivelerà infatti un disastro con Zeynep che finirà per litigare non solo con i suoi amici, ma anche con Alihan.

Martedì 12 agosto 2025

Gli ultimi eventi hanno messo a dura prova la tenuta del rapporto tra Zeynep e Alihan e lui decide di organizzare una cena con Halit e Yildiz: anche questa serata però, si trasforma in un disastro. Yildiz e Dafne si mettono nei guai durante un evento, creando un vero e proprio scandalo: le ragazze infatti fanno partire inavvertitamente una diretta mentre criticano velenosamente la manager del locale dove si trovano, combinando un guaio che manderà Halit su tutte le furie. Intanto, Cem si rende conto di provare dei sentimenti sempre più forti per Zeynep, scatenando la gelosia di Alihan.

Anticipazioni Forbidden Fruit: mercoledì 13 agosto 2025

Dopo l’ennesima lite con Ender, Yildiz dà una festa per la sua nuova casa, ma come sempre, il disastro è dietro l’angolo. Succede infatti che Lila riesce a convincere Yildiz a scappare mentre Zehra cade in mare. Lila era stata invitata al party da Ates, conosciuto il giorno prima. Per andare alla festa, la ragazza mente ai genitori. Intanto, Zerrin chiede a Caner di tenere d’occhio Zeynep e Alihan spinge Alihan verso Hira mentre Zeynep si interessa sempre più a Cem.

Forbidden Fruit: giovedì 14 agosto 2025

Nell’ultima puntata prima di Ferragosto di Frobidden Fruit, giovedì 14 agosto, vedremo Dafne che prova ad avvicinarsi ad Halit ma il ragazzo si rivelerà fedele a Yildiz. Ailhan vuole riconqustare Zeynep e gli viene un’idea: fa sì che la ragazza rimanga bloccata in ascensore. Nel frattempo sul suo telefono arriverà uno strano indizio per un appuntamento con Ailhan ma il destino ci metterà lo zampino. Kemal torna in città per trovare Ender.

