Una Nessuna Centomila, Fiorella Mannoia con Amadeus e ospiti da urlo: scaletta completa, brani, chi canta Un grande evento da Piazza del Plebiscito: artiste e artisti insieme contro la violenza sulle donne, con Fiorella Mannoia e la partecipazione di Amadeus.

Oggi, 11 dicembre 2025, Canale 5 porta in prima serata un appuntamento che unisce spettacolo, musica e impegno civile: "Una Nessuna Centomila", il concerto-evento di Fiorella Mannoia simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Un progetto nato con l’obiettivo di sostenere i centri antiviolenza italiani e sensibilizzare l’opinione pubblica su un fenomeno che, purtroppo, continua a toccare la società in modo profondo. La serata, condotta con la partecipazione amichevole di Amadeus, vede Fiorella Mannoia come figura centrale, affiancata da moltissime artiste e molti artisti pronti a condividere il palco per una causa che riguarda tutti. Ecco tutte le anticipazioni e la scaletta dell’evento.

Una Nessuna Centomila 2025, il concerto contro la violenza sulle donne stasera in tv: ospiti e scaletta

La potenza di "Una Nessuna Centomila" sta proprio nella coralità: non un singolo protagonista, ma un insieme di voci che si fondono diventando un’unica chiamata all’azione. Nel corso delle edizioni l’iniziativa ha ottenuto risultati concreti e importanti, confermando quanto la musica possa essere un mezzo potente per generare consapevolezza e sostenere chi ogni giorno lavora sul territorio. Ecco tutti i partecipanti all’evento.

Fiorella Mannoia – Il peso del coraggio

Emma & Gigi D’Alessio – Cu’ mme

Paola Turci & Malika Ayane – Futura

Fiorella Mannoia & Francesco Gabbani – Che sia benedetta

Francesco Gabbani – Occidentali’s Karma



Noemi, Emma, Rkomi – Sono solo parole

Gigi D’Alessio & Noemi – Non dirgli mai

Gaia & Fiorella Mannoia – La voglia, la pazzia

Elisa & Brunori Sas – Anche fragile

Elisa – Gli ostacoli del cuore

Ariete & Francesca Michielin – L’ultima notte

Malika Ayane & Ermal Meta – Ricomincio da qui

Rkomi – Il ritmo delle cose

BigMama & Gaia – Fa strano (Lady Marmalade)

Paola Turci & Anna Foglietta – Bambini

Francesco Gabbani & Noemi – Un sorriso dentro al pianto

Gaia – Chiamo io chiami tu

Ermal Meta & BigMama – Male più non fare

Coez – Qualcosa di grande

Fiorella Mannoia & Paola Turci – Bocca di rosa

Gigi D’Alessio – Filumé

Brunori Sas & Fiorella Mannoia – Canzone contro la paura

Annalisa – Maschio – Piazza San Marco – Bellissima

Elodie – Vertigine

Coez & Annalisa – La musica non c’è

Elodie & Elisa – Together

Rose Villain – Trasparente

Rose Villain & Annalisa – Eva + Eva

Da segnalare anche la partecipazione di Veronica Gentili, che porta sul palco numeri e testimonianze crudi sulla violenza in Italia, ricordando che il silenzio non equivale a consenso, e di Anna Foglietta, che accompagna il brano Bambini con un appello intenso contro l’indifferenza. Come spesso accade nelle trasmissioni televisive di eventi live registrati, la scaletta potrebbe non rispettare esattamente l’ordine originale.

Una Nessuna Cento Mila alla sua terza edizione

Quest’anno il concerto raggiunge la sua terza edizione e approda per la prima volta nel cuore del Sud Italia, nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli. Un palcoscenico che non è soltanto suggestivo, ma simbolicamente perfetto per accogliere un messaggio universale, rivolto a ogni donna e a ogni cittadino. Nel corso della serata il pubblico potrà assistere a duetti inediti, interpretazioni emozionanti e momenti di condivisione tra voci che rappresentano generazioni e generi musicali diversi, unite per dire basta ai femminicidi e a ogni forma di abuso.

Grazie alla partecipazione del pubblico presente a Napoli e al supporto dei partner dell’iniziativa, sono già stati raccolti 700.000 euro. Una cifra significativa che verrà distribuita a 14 centri antiviolenza selezionati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila, impegnati quotidianamente nell’accogliere e supportare donne che affrontano percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Durante la messa in onda su Canale 5 sarà attivo anche un numero solidale, attraverso il quale gli spettatori da casa potranno contribuire direttamente alla raccolta fondi.

Il concerto di Fiorella Mannoia su Canale 5 è in diretta o registrato?

Il concerto di Fiorella Mannoia trasmesso stasera 11 dicembre su Canale 5 non è in diretta, ma è stato registrato lo scorso settembre. L’evento è andato in scena a a Piazza del Plebiscito a Napoli, alla presenza di oltre 11mila spettatori.

