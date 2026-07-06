Garlasco in Tv, la prossima mossa di Stasi sarà la svolta anche per Andrea Sempio: perché e quando cambia tutto Il caso Poggi continuerà a fare discutere fino all’autunno: stasera si parlerà degli ultimi sviluppi anche a Filorosso di Antonino Monteleone e Adele Grossi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Saranno altri mesi bollenti per il delitto di Garlasco. Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, infatti, si avvicina a un punto di svolta, che tuttavia non dovrebbe arrivare prima dell’autunno. Da un lato Alberto Stasi, condannato per l’assassinio della sua ex fidanzata, prepara la richiesta di revisione del processo, dall’altro Andrea Sempio – al momento unico indagato – è in attesa di scoprire il suo destino. Oggi lunedì 6 luglio 2026 si tornerà a parlare degli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Filorosso, condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi; appuntamento in prima serata su Rai 3. Scopriamo tutte le ultime news e le anticipazioni.

Delitto di Garlasco, le parole della genetista Denise Albani sull’omicidio di Chiara Poggi

Il mese di settembre potrebbe segnare una svolta decisiva nella complessa vicenda giudiziaria legata al delitto di Garlasco. Da un lato è attesa la conclusione delle indagini coordinate dalla Procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio, dall’altro la Procura generale di Milano dovrà esprimersi sulla richiesta di revisione della condanna definitiva di Alberto Stasi, passaggio che potrebbe avere ripercussioni sull’intero quadro processuale. A richiamare l’attenzione su questo snodo è anche il direttore del settimanale Gente, Umberto Brindani. "Se il caso Garlasco fosse una partita di calcio saremmo alla fine del primo tempo, con le squadre negli spogliatoi e i tifosi che commentano, allo stadio e sui social" ha scritto Brindani sui social: "Pare che bisognerà aspettare settembre per avere un primo risultato". Secondo il direttore del magazine Gente la decisione della procuratrice generale Francesca Nanni sarà determinante. "Se la dottoressa Francesca Nanni propenderà per l’invio della richiesta di revisione a Brescia, ben difficilmente Brescia potrà giudicarla inammissibile, e pertanto partirà il processo di revisione. Nel frattempo, o in seguito, prenderà il via anche il procedimento contro Sempio, indipendente dalla revisione di Stasi, ma fortemente condizionato da essa. Viceversa, se la Nanni dirà no alla revisione, i giochi saranno finiti".

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Filorosso, le anticipazioni di stasera

Oggi lunedì 6 luglio 2026 si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Filorosso. Il programma condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi in prima serata su Rai 3 dedicherà ampio spazio a tutti gli ultimi aggiornamenti sul caso Chiara Poggi. In collegamento ci sarà proprio il direttore di Gente Umberto Brindani, ma anche l’anatomopatologo Francesco Galassi e la youtuber Francesca Bugamelli. In studio interverranno anche gli ospiti Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, la criminologa Flaminia Bolzan, i giornalisti Ilenia Petracalvina, Alessandro De Giuseppe e Rita Cavallaro. Nel corso della puntata di oggi andrà in onda anche una doppia intervista all’ex segretario del Movimento Sociale Italiano Gianfranco Fini e all’ex DC Clemente Mastella, il quale ha recentemente rivelato di essere malato.

Quando e dove vedere Filorosso in tv e streaming (lunedì 6 luglio 2026)

Condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi, Filorosso va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming gratuito live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma RaiPlay tramite app o sito ufficiale. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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