Garlasco in Tv, dai vecchi video dei Carabinieri ai nuovi dubbi sui rifiuti: la Procura stringe su Andrea Sempio Torna a fare discutere anche la gestione dell’immondizia di casa Poggi: stasera gli ultimi sviluppi a Filorosso di Antonino Monteleone e Adele Grossi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Gli inquirenti sono a caccia della chiave di volta del delitto di Garlasco. Il futuro di Andrea Sempio, infatti, potrebbe essere legato a quattro nuove consulenze commissionate dai pm, con l’obiettivo di procedere con la richiesta di rinvio a giudizio. Oggi lunedì 3 agosto 2026 si tornerà a parlare degli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Filorosso, condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi; appuntamento in prima serata su Rai 3. Scopriamo tutte le ultime news e le anticipazioni.

Delitto di Garlasco, la caccia alle prove su Sempio. Le nuove perizie

Mentre la Procura di Pavia si avvicina alla scadenza per la richiesta di rinvio a giudizio di Andrea Sempio sul delitto di Garlasco, gli inquirenti stanno depositando quattro nuove consulenze ‘last minute’ prima del 28 settembre. Gli accertamenti si concentrano su tre punti chiave. Innanzitutto le impronte di scarpe e mani: si riesamina infatti l’impronta insanguinata sul pavimento per verificarne la compatibilità con il numero di piede di Sempio, insieme a un’impronta di mano trovata su una parete delle scale. C’è poi la ormai celebre consulenza psichiatrica, disposta sui documenti e sugli appunti personali di Sempio dopo il suo rifiuto di sottoporsi a incontri diretti con il perito. Il DNA, infine, con gli approfondimenti sul materiale repertato sotto le unghie di Chiara Poggi dopo le perizie e i pareri contrastanti sul cromosoma Y della famiglia Sempio. A tutto ciò si aggiunge l’attenzione mediatica e investigativa su un vecchio dettaglio emerso da un video d’archivio dei Carabinieri riguardante l’immondizia di casa Poggi. Analizzando le immagini dei reperti — tra cui il bricchetto di Estathé — e ripulendo l’audio dei sussurri tra gli operatori, sono stati sollevati dubbi e interrogativi sulle modalità di repertazione e sulla gestione iniziale di quei rifiuti, un elemento che continua a far discutere i difensori e gli esperti di cronaca giudiziaria.

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Filorosso, le anticipazioni di stasera

Oggi lunedì 13 luglio 2026 si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Filorosso. Gli ultimi aggiornamenti sul caso Chiara Poggi saranno al centro della puntata con i contributi di esperti e protagonisti della vicenda, tra cui l’avvocato Antonio De Rensis, Armando Palmegiani (consulente di Andrea Sempio) la giornalista Ilenia Petracalvina, il generale ed ex comandante del RIS Luciano Garofano, il criminologo Simone Borile, il biologo forense Ugo Ricci e la content creator Francesca Bugamelli. Alla conduzione, ovviamente, Antonino Monteleone e Adele Grossi. Spazio anche alla complessa al caso Ceuta e al problema delle baby gang.

Quando e dove vedere Filorosso in tv e streaming (lunedì 3 agosto 2026)

Condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi, Filorosso va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming gratuito live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma RaiPlay tramite app o sito ufficiale. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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