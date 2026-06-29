Garlasco in Tv, la nuova consulenza della famiglia Poggi per inchiodare Alberto Stasi: l’analisi delle tracce in corridoio
La nuova perizia infiamma il dibattito: stasera si parlerà degli ultimi sviluppi del caso Chiara Poggi anche a Filorosso di Antonino Monteleone e Adele Grossi
Si apre un’altra settimana bollente quanto l’estate in corso per il delitto di Garlasco. L’infinito dibattito e scontro tra le parti sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi continua infatti a suon di consulenze e approfondimenti tecnico-scientifici con lo scopo di fare luce su quanto accaduto veramente la mattina del 13 agosto del 2007. Alberto Stasi potrebbe presto chiedere la revisione del processo, mentre per Andrea Sempio – al momento unico indagato – si profila il rinvio a giudizio. Oggi lunedì 29 giugno 2026 si tornerà a parlare degli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Filorosso, condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi; appuntamento in prima serata su Rai 3. Scopriamo tutte le ultime news e le anticipazioni.
Delitto di Garlasco, le parole della genetista Denise Albani sull’omicidio di Chiara Poggi
Nuovi approfondimenti tecnici riportano l’attenzione sul delitto di Garlasco e, in particolare, sulla dinamica della mattina del 13 agosto 2007, quando nella villetta di via Pascoli venne uccisa Chiara Poggi. Una consulenza commissionata dai legali della famiglia Poggi ha infatti riesaminato il percorso che Alberto Stasi avrebbe compiuto all’interno dell’abitazione, interrogandosi sulla possibilità che abbia attraversato il corridoio senza calpestare le tracce di sangue. Secondo il consulente Fabio Falleti, gli spazi disponibili sarebbero stati molto più ridotti di quanto ipotizzato in passato. La larghezza del corridoio, infatti, risultava limitata dalla porta a libro aperta, dalla maniglia e dalle numerose macchie ematiche presenti sul pavimento, lasciando un passaggio estremamente stretto. Per gli esperti sarebbe quindi altamente improbabile riuscire a transitare senza contaminare le suole delle scarpe. A rafforzare i dubbi contribuisce anche la presenza di un elastico nero appartenuto a Chiara Poggi, rimasto nella posizione originaria proprio nell’area in cui, secondo alcune ricostruzioni, sarebbe stato necessario appoggiare il piede per evitare il sangue. Intanto la Procura Generale di Milano continua a valutare gli atti relativi all’eventuale revisione del processo e ai nuovi sviluppi investigativi che coinvolgono Andrea Sempio.
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Sul fronte tecnologico, invece, il ceo di Argo spa Matteo Adjimi sottolinea il ruolo crescente di software investigativi e intelligenza artificiale nelle indagini moderne. "Nel corso delle indagini legate a casi come quello di Garlasco al giorno d’oggi vengono utilizzati software israeliani soprattutto per l’ispezione dei cellulari, oltre che l’intelligenza artificiale per l’analisi dei documenti". Tuttavia, secondo Adjimi, "credo sia già stato fatto tutto il possibile dal punto di vista investigativo" e i nuovi elementi "resteranno soltanto tali e non diventeranno nuove prove".
Filorosso, le anticipazioni di stasera
Oggi lunedì 29 giugno 2026 si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Filorosso. Il programma condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi in prima serata su Rai 3 dedicherà ampio spazio a tutti gli ultimi aggiornamenti sul caso Chiara Poggi. In studio ci saranno anche Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, e la criminologa Flaminia Bolzan, mentre in collegamento interverranno il direttore di Gente Umberto Brindani, il biologo Luciano Garofano e il chimico forense Oscar Ghizzoni. Nel corso della puntata di oggi andrà in onda anche una doppia intervista a Walter Veltroni e Gianni Alemanno.
Quando e dove vedere Filorosso in tv e streaming (lunedì 29 giugno 2026)
Condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi, Filorosso va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming gratuito live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma RaiPlay tramite app o sito ufficiale.
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