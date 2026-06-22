Garlasco in Tv, la versione della genetista Denise Albani e la ‘nuova vita’ di Stasi: cosa succede Le parole della genetista tornata in tv: stasera si parlerà degli ultimi sviluppi del caso Chiara Poggi anche a Filorosso di Antonino Monteleone e Adele Grossi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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L’inizio dell’estate non placa il sempre accesissimo dibattito sul delitto di Garlasco. Orami da più di un anno il caso più chiacchierato della cronaca nera, l’omicidio di Chiara Poggi resta circondato da ombre e misteri e l’attesa si fa sempre più pesante per Andrea Sempio, al momento unico indagato. Alberto Stasi, invece, ha lasciato il carcere ed è tornato al lavoro, in quello che è a tutti gli effetti un primo passo verso il ritorno alla normalità. Oggi lunedì 22 giugno 2026 si tornerà a parlare degli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Filorosso, condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi; appuntamento in prima serata su Rai 3. Scopriamo tutte le ultime news e le anticipazioni.

Delitto di Garlasco, le parole della genetista Denise Albani sull’omicidio di Chiara Poggi

Inizia un’altra settimana infuocata per il delitto di Garlasco e, nell’infinito dibattito intorno all’omicidio di Chiara Poggi, a fare discutere saranno sicuramente anche le parole della genetista Denise Albani. Incaricata lo scorso anno dalla Procura di Pavia di analizzare tutte le (discussissime) tracce di Dna sotto le unghie di Chiara Poggi e non solo, l’esperta è tornata a parlare in tv, ma solo per prendere le ‘distanze’ dal caso Garlasco, perlomeno dal punto di vista mediatico. "Non amo parlare di Garlasco" ha fatto sapere a Ignoto X la genetista, intervenuta anche al Tg1 per specificare di avere sempre lavorato soltanto alla ricerca della verità e ‘lontano’ dalle vetrine dei media. "Il pensiero è sempre stato Chiara (…) Lei è il centro della storia ed è lei al centro di tutto il contesto" ha garantito Albani, assicurando di avere operato "col pensiero alla vittima".

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Alberto Stasi, intanto, si ‘gode’ – per quanto possibile – il primo passo verso un ritorno alla normalità. Condannato per il delitto di Garlasco, l’ex fidanzato di Chiara Poggi ha lasciato il carcere e da alcuni giorni è in affidamento in prova, in una sorta di regime di semilibertà. Stasi è potuto anche tornare al lavoro a Milano ed è parso di ottimo umore, in grado anche di scherzare con i sempre presenti giornalisti: "Vi sono passato davanti anche poco fa e non mi avete visto" ha ironizzato l’ex compagno di Chiara con i cronisti di LaPresse.

Filorosso, le anticipazioni di stasera

Oggi lunedì 22 giugno 2026 si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Filorosso. Dopo l’esordio della scorsa settimana (e le tensioni per la ‘figuraccia’ sul super-testimone), il programma condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi in prima serata su Rai 3 dedicherà ampio spazio a tutti gli ultimi aggiornamenti sul caso Chiara Poggi. Spazio anche al botta e risposta tra Donald Trump e Giorgia Meloni e del problema del capolarato, soprattutto in Calabria. Tra gli ospiti della serata il vicedirettore del Corriere della Sera Antonio Polito, Peter Gomez, l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la giornalista Laura Tecce; in collegamento anche l’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris e il giornalista Filippo Facci.

Quando e dove vedere Filorosso in tv e streaming (lunedì 22 giugno 2026)

Condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi, Filorosso va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming gratuito live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma RaiPlay tramite app o sito ufficiale.

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