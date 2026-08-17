Garlasco in Tv, Andrea Sempio perde casa e lavoro: torna a vivere con i genitori. Cosa succede Giorni difficili per il 38enne unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi: stasera gli ultimi sviluppi a Filorosso di Antonino Monteleone e Adele Grossi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il delitto di Garlasco si avvia verso la chiusura delle indagini e per Andrea Sempio sono giorni difficili. Il 38enne vigevanese, al momento unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, sarebbe stato costretto a lasciare la sua casa di Voghera e anche il suo lavoro sarebbe a rischio. Si avvicina intanto il 28 settembre, quando anche Alberto Stasi scoprirà se potrà procedere con la revisione del processo. Oggi lunedì 17 agosto 2026 si tornerà a parlare degli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Filorosso, condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi; appuntamento in prima serata su Rai 3. Scopriamo tutte le ultime news e le anticipazioni.

Delitto di Garlasco, la situazione complicata di Andrea Sempio: il futuro del caso Poggi

Andrea Sempio, 38 anni e unico indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, sta vivendo un periodo particolarmente difficile anche sul piano personale. Il contratto d’affitto dell’appartamento in cui abitava a Voghera non è stato rinnovato: secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, la presenza continua di giornalisti e curiosi davanti al palazzo avrebbe creato tensioni tra i residenti. Sempio sarebbe quindi tornato a vivere con i genitori, Giuseppe Sempio e Daniela Ferrari. A complicare ulteriormente la situazione c’è il lavoro. Il 31 agosto dovrebbe cessare l’attività nel negozio di telefonia del centro commerciale di Voghera dove è impiegato, a causa di un cambio di gestione che coinvolgerà anche gli altri dipendenti. Non si tratterebbe quindi di un licenziamento legato direttamente all’indagine. Sempio spera comunque di poter essere assunto nuovamente dal nuovo gestore, anche se la vicenda giudiziaria potrebbe rendere più difficile questa possibilità. A tal proposito, sul fronte investigativo l’inchiesta prosegue e il 28 settembre è prevista la chiusura delle indagini. La Procura ipotizza che Sempio abbia sviluppato un’ossessione per Chiara dopo aver avuto accesso a materiale intimo della ragazza e di Alberto Stasi, arrivando a rivolgerle un approccio respinto; il presunto rifiuto sarebbe alla base del movente dell’omicidio. A sostegno dell’ipotesi vengono citate soprattutto telefonate del 2007 e un soliloquio registrato in auto nel 2025. La difesa contesta però l’interpretazione delle frasi, sottolineando che non esiste una testimonianza diretta di Chiara sul presunto rifiuto.

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Filorosso, le anticipazioni di stasera

Oggi lunedì 17 agosto 2026 si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Filorosso. Nella puntata di questa sera si parlerà infatti degli ultimi aggiornamenti sul caso Poggi e non solo. Alla conduzione, ovviamente, Antonino Monteleone e Adele Grossi; tra gli ospiti anche l’avvocato Antonio De Rensis, la direttrice del settimanale Giallo Albina Perri, la criminologa Flaminia Bolzan, l’avvocato Massimo Lovati, il generale Luciano Garofano, il biologo forense Ugo Ricci e la content creator Francesca Bugamelli. Spazio anche a l’emergenza acqua a Ravanusa, alla gestione di spiagge libere e concessioni nel nostro Paese e al caso Valter Lavitola con l’inchiesta legata all’attentato contro Sigfrido Ranucci.

Quando e dove vedere Filorosso in tv e streaming (lunedì 17 agosto 2026)

Condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi, Filorosso va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming gratuito live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma RaiPlay tramite app o sito ufficiale.

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