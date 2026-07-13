Garlasco in Tv, la scarpa della discordia e l’incertezza che può scagionare Sempio
Si torna a parlare anche dell’ipotesi ricatto ai danni di Chiara: stasera gli ultimi sviluppi del caso Poggi a Filorosso di Antonino Monteleone e Adele Grossi
Dibattito sempre acceso sul delitto di Garlasco. In attesa di quella che potrebbe essere la svolta autunnale – con Alberto Stasi pronto a chiedere la revisione del processo e il futuro di Andrea Sempio ancora in bilico – le discussioni proseguono a suon di approfondimenti tecnici e non solo. Oggi lunedì 13 luglio 2026 si tornerà a parlare degli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Filorosso, condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi; appuntamento in prima serata su Rai 3. Scopriamo tutte le ultime news e le anticipazioni.
Delitto di Garlasco, l’impronta della scarpa di Alberto Stasi o di Andrea Sempio
A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco a più di un anno dalla riapertura del caso dell’omicidio di Chiara Poggi continua a fare discutere l’impronta ‘a pallini’ rinvenuta sulla scena del crimine, considerata dalla sentenza d’Appello bis l’impronta della scarpa dell’assassino. All’epoca furono analizzate suole originali Frau nelle misure 41, 42 e 43 attraverso calchi e sovrapposizioni digitali, arrivando a una sola compatibilità: la scarpa numero 42, la stessa calzata da Alberto Stasi. L’impronta, resa leggibile dal sangue di Chiara Poggi, consentì di individuare marca, modello e misura della calzatura. Le nuove indagini hanno riportato la questione al centro del dibattito dopo che la consulenza Cattaneo ha ritenuto il piede di Andrea Sempio compatibile con una scarpa tra il 42 e il 43. La difesa, però, sostiene che Sempio porti il numero 44 e che il suo piede sia troppo largo per entrare in una Frau 42. La Procura ha quindi disposto ulteriori approfondimenti, mentre gli esperti ricordano il limite della cosiddetta ‘retrodizione’: senza misurazioni del 2007 è impossibile stabilire con certezza se il piede dell’indagato fosse allora diverso da quello attuale. Parallelamente, il giornalista Gianluca Zanella ha avanzato una ricostruzione personale secondo cui Chiara Poggi potrebbe essere stata vittima di un ricatto legato a un episodio di e-whoring emerso nelle nuove indagini. Lo stesso autore precisa che si tratta esclusivamente di un’ipotesi giornalistica, priva di riscontri giudiziari e non di una verità processuale.
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Filorosso, le anticipazioni di stasera
Oggi lunedì 13 luglio 2026 si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Filorosso. Gli ultimi aggiornamenti sul caso Chiara Poggi saranno al centro della puntata di questa serata del programma condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi. Spazio anche alla complessa vicenda legale e familiare in Egitto con il collegamento con Nessy Guerra. Ospiti della puntata l’ex agente dei servizi segreti Marco Mancini, l’editorialista de Il Giornale Augusto Minzolini, il direttore de Il Tempo Daniele Capezzone, Antonello Caporale de Il Fatto Quotidiano e la giornalista Sandra Amurri. Interverranno la criminologa Flaminia Bolzan, i giornalisti Ilenia Petracalvina, Alessandro De Giuseppe e Rita Cavallaro, e Armando Palmegiani, criminologo e consulente della famiglia Sempio. In collegamento anche l’avvocato Antonio De Rensis, il direttore di "Gente" Umberto Brindani, il criminologo Simone Borile, l’antropologo forense Francesco Galassi e la youtuber Francesca Bugamelli.
Quando e dove vedere Filorosso in tv e streaming (lunedì 13 luglio 2026)
Condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi, Filorosso va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming gratuito live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma RaiPlay tramite app o sito ufficiale.
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