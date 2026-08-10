Garlasco in Tv, la chiusura delle indagini si avvicina: fuga e tracce mancanti scagionano Sempio
Al momento non esisterebbero che indizi contro l’unico indagato: stasera gli ultimi sviluppi a Filorosso di Antonino Monteleone e Adele Grossi
Il caso Garlasco accelera. Tra pochi giorni saranno passati esattamente 19 anni dall’omicidio di Chiara Poggi e la caccia alla verità è aperta, con la scadenza del 28 settembre all’orizzonte. Il futuro di Andrea Sempio è in bilico, mentre la difesa di Alberto Stasi potrebbe proceere con la richiesta di revisione del processo. Oggi lunedì 10 agosto 2026 si tornerà a parlare degli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Filorosso, condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi; appuntamento in prima serata su Rai 3. Scopriamo tutte le ultime news e le anticipazioni.
Delitto di Garlasco, l’impronta della scarpa di Alberto Stasi o di Andrea Sempio
A tre giorni dal 19esimo anniversario dell’omicidio di Chiara Poggi, il caso Garlasco resta ancora senza una verità definitiva. La Procura di Pavia è però ormai in corsa contro il tempo: il 28 settembre, infatti, scade il termine per la chiusura delle indagini preliminari e, per questo, sono state richieste quattro nuove consulenze su Andrea Sempio, unico indagato della nuova inchiesta, tra cui un approfondimento di natura psichiatrica. Il punto centrale resta la perizia della dottoressa Cristina Cattaneo, che ha riscritto la dinamica del delitto spostandone l’orario verso la tarda mattinata. Una ricostruzione che, insieme alla certezza che Alberto Stasi fosse a casa dalle 10 per lavorare alla tesi di laurea, lo escluderebbe dalla scena del crimine. La Procura punta ora su Andrea Sempio, ma l’impianto accusatorio è basato solo su indizi: il Dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara, l’impronta 33 sulla parete delle scale e i soliloqui registrati dall’indagato in automobile. La difesa contesta però il valore di questi elementi e ha depositato proprie controperizie. Restano inoltre interrogativi sulla fuga del presunto assassino: secondo la ricostruzione accusatoria Sempio sarebbe uscito dai campi, ma nessuno avrebbe notato sangue o abiti sporchi al suo rientro a casa. Anche l’avvocato di Stasi, Antonio De Rensis, ha recentemente dichiarato di ritenere Sempio innocente. A 19 anni dal delitto, dunque, il rebus rimane aperto.
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Filorosso, le anticipazioni di stasera
Oggi lunedì 10 agosto 2026 si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Filorosso. Gli ultimi aggiornamenti sul caso Chiara Poggi saranno al centro della puntata con i contributi di esperti e protagonisti della vicenda in studio, tra cui Antonio De Rensis, Anna Vagli, Massimo Lovati, Luciano Garofano, Ugo Ricci, Simone Borile e la content creator Francesca Bugamelli. Alla conduzione, ovviamente, Antonino Monteleone e Adele Grossi. Spazio anche alle tensioni Italia-Spagna e al caso frontiere, ma anche all’allarme violenza giovanile per baby gang e disagio giovanile, con un confronto sulle nuove misure di prevenzione e sicurezza.
Quando e dove vedere Filorosso in tv e streaming (lunedì 10 agosto 2026)
Condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi, Filorosso va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming gratuito live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma RaiPlay tramite app o sito ufficiale.
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