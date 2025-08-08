Trova nel Magazine
Memories, in prima tv su Canale 5 il film con la star di Endless Love: anticipazioni

L’attrice turca Neslihan Atagul è pronta a tornare sul piccolo schermo con un film romantico che conquisterà nuovamente il pubblico: cosa vedremo.

Dopo il grandissimo successo della serie Endless Love, l’attrice turca Neslihan Atagul è pronta a tornare in prima serata su Canale 5 con Memories, il nuovo film romantico che la vedrà accanto all’attore Ekin Koç. Il titolo non è solo un riferimento ai ricordi d’amore tra i protagonisti Özgür ed Elif, ma è una riflessione profonda sul potere della memoria: su come le persone che amiamo non ci abbandonino mai davvero, perché ciò che ci hanno insegnato, ciò che ci hanno fatto provare, continua a vivere in noi. L’appuntamento è per questa sera, venerdì 8 agosto, con una pellicola diretta da Abdullah Oğuz che promette grandi e sincere emozioni: ecco qualche anticipazione in più.

Memories, anticipazioni del film: cosa vedremo stasera

Il film Memories, adattamento turco della pellicola sudcoreana A Millionaire’s First Love, racconta la storia di Özgür, un ragazzo cresciuto nell’agio, nella ricchezza e, soprattutto, nell’indifferenza, rimasto orfano in tenera età. Compiuti i 18 anni, Özgür scopre che l’eredità di suo nonno, una fortuna milionaria, è vincolata a una condizione molto particolare: per ottenerla, dovrà trasferirsi di nuovo nel piccolo villaggio di montagna della sua infanzia, Adatepe, e completare lì l’ultimo anno delle scuole superiori. Se rifiuterà, perderà tutto e l’eredità verrà data in beneficenza.

Nonostante il forte scetticismo, Özgür accetta e si trasferisce in quello che non è solo un posto sperduto, ma un vero e proprio mondo a parte: niente Wi-Fi, niente feste, niente status, solo natura, silenzio e un modo di vivere completamente diverso a quello a cui è abituato. Ma è proprio qui che il ragazzo incontra Elif, una ragazza semplice ma estremamente profonda, che vive in orfanotrofio e ha problemi al cuore.

Un incontro inaspettato che riserverà a entrambi una grande sorpresa quando capiranno di essersi già conosciuti da bambini instaurando un legame profondo e duraturo. Qualcosa tra loro inizierà lentamente a cambiare e nulla sarà più come prima. Özgür riscoprirà grazie ad Elif la vita vera, fatta di cose semplici ma intense: una passeggiata, un gesto gentile, una parola sincera. Mentre Elif capirà che un cuore malato può battere più forte e più profondamente di qualunque altro.

Quando e dove vedere il film Memories

Il film Memories andrà in onda questa sera, venerdì 8 agosto 2025, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.40 circa, e sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Un film assolutamente da non perdere per una buona dose di romanticismo.

