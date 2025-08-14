Dangerous Waters, stasera in tv l’ultimo film con Ray Liotta: la trama e la scena finale prima della morte dell'attore Stasera - 14 agosto - Italia 1 trasmette in prima tv il thriller del 2023 che vede l’ultima partecipazione dell’attore: anticipazioni, cast e trama.

Il film Dangerous Waters, thriller diretto da John Barr, approderà finalmente in prima visione su Italia1 questa sera, giovedì 14 agosto 2025. Un’occasione imperdibile per vedere una pellicola intensa e carica di tensione, nonché l’ultimo progetto cinematografico al quale ha partecipato l’attore Ray Liotta, scomparso prematuramente proprio durante le riprese del film. Ecco allora qualche dettaglio in più di ciò che vedremo stasera in tv su Italia1.

Dangerous Waters, trama e cast del film con Ray Liotta

Il film Dangerous Waters segue la storia di Rose, adolescente che vive con la madre Alma. Quest’ultima presenta la figlia al suo nuovo compagno, Derek, e insieme partono per una tranquilla gita in barca a vela diretta alle Bermuda. Quello che doveva essere un weekend in mare si trasforma, però, in un vero incubo: durante la notte, una banda di criminali assalta l’imbarcazione, uccidendo Alma, sparando a Derek e dando fuoco alla barca. Rose crede che Derek sia morto, ma lo ritrova in acqua poco dopo, e quest’ultimo le rivela di essere implicato in loschi traffici prima di tentare di ucciderla. Rose riesce a fuggire e decide di mettere in atto una vendetta spietata contro i colpevoli.

Il film si compone di un grande cast di interpreti a partire da Rose, interpretata dall’attrice Odeya Rush. Ma tra gli attori principali troviamo anche Saffron Burrows nel ruolo della madre Alma, ed Eric Dane nei panni di Derek. A interpretare Il Capitano, ovvero il capo alla guida dell’attacco sulla barca, troviamo invece l’attore Ray Liotta in quella che è stata la sua ultima interpretazione per il grande schermo. Ray Liotta è infatti scomparso prematuramente il 26 maggio 2022 a Santo Domingo, a causa di un edema polmonare e insufficienza cardiaca acuta, proprio mentre stava girando questo progetto.

Dangerous Waters, come finisce: le parole del regista su Ray Liotta

In una recente intervista a MovieWeb, il regista John Barr ha ricordato la potente scena finale del film, elogiando l’attore Ray Liotta prematuramente scomparso. "Ciò che ottiene in un arco di sei/sette minuti è solo arte. L’arco narrativo che attraversa, da innocente a terrificante, è così potente, ed è una testimonianza di quanto fosse incredibile come attore. […] Abbiamo impiegato un giorno intero per girare quella scena. […] E penso che la scena sia diventata via via migliore man mano che andava avanti. E sento che tutto ciò che portava lo stava semplicemente assorbendo e reagendo di conseguenza. Quindi sì, è stato un giorno davvero speciale".

Quando e dove vederlo

Il film Dangerous Waters andrà in onda questa sera, giovedì 14 agosto 2025, in prima serata su Italia1 alle ore 21.15 circa. Il film sarà poi disponibile anche indiretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

