Trova nel Magazine
Libero Magazine

Dangerous Waters, stasera in tv l’ultimo film con Ray Liotta: la trama e la scena finale prima della morte dell'attore

Stasera - 14 agosto - Italia 1 trasmette in prima tv il thriller del 2023 che vede l’ultima partecipazione dell’attore: anticipazioni, cast e trama.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Il film Dangerous Waters, thriller diretto da John Barr, approderà finalmente in prima visione su Italia1 questa sera, giovedì 14 agosto 2025. Un’occasione imperdibile per vedere una pellicola intensa e carica di tensione, nonché l’ultimo progetto cinematografico al quale ha partecipato l’attore Ray Liotta, scomparso prematuramente proprio durante le riprese del film. Ecco allora qualche dettaglio in più di ciò che vedremo stasera in tv su Italia1.

Dangerous Waters, trama e cast del film con Ray Liotta

Il film Dangerous Waters segue la storia di Rose, adolescente che vive con la madre Alma. Quest’ultima presenta la figlia al suo nuovo compagno, Derek, e insieme partono per una tranquilla gita in barca a vela diretta alle Bermuda. Quello che doveva essere un weekend in mare si trasforma, però, in un vero incubo: durante la notte, una banda di criminali assalta l’imbarcazione, uccidendo Alma, sparando a Derek e dando fuoco alla barca. Rose crede che Derek sia morto, ma lo ritrova in acqua poco dopo, e quest’ultimo le rivela di essere implicato in loschi traffici prima di tentare di ucciderla. Rose riesce a fuggire e decide di mettere in atto una vendetta spietata contro i colpevoli.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il film si compone di un grande cast di interpreti a partire da Rose, interpretata dall’attrice Odeya Rush. Ma tra gli attori principali troviamo anche Saffron Burrows nel ruolo della madre Alma, ed Eric Dane nei panni di Derek. A interpretare Il Capitano, ovvero il capo alla guida dell’attacco sulla barca, troviamo invece l’attore Ray Liotta in quella che è stata la sua ultima interpretazione per il grande schermo. Ray Liotta è infatti scomparso prematuramente il 26 maggio 2022 a Santo Domingo, a causa di un edema polmonare e insufficienza cardiaca acuta, proprio mentre stava girando questo progetto.

L'attore Ray Liotta
L’attore Ray Liotta

Dangerous Waters, come finisce: le parole del regista su Ray Liotta

In una recente intervista a MovieWeb, il regista John Barr ha ricordato la potente scena finale del film, elogiando l’attore Ray Liotta prematuramente scomparso. "Ciò che ottiene in un arco di sei/sette minuti è solo arte. L’arco narrativo che attraversa, da innocente a terrificante, è così potente, ed è una testimonianza di quanto fosse incredibile come attore. […] Abbiamo impiegato un giorno intero per girare quella scena. […] E penso che la scena sia diventata via via migliore man mano che andava avanti. E sento che tutto ciò che portava lo stava semplicemente assorbendo e reagendo di conseguenza. Quindi sì, è stato un giorno davvero speciale".

Quando e dove vederlo

Il film Dangerous Waters andrà in onda questa sera, giovedì 14 agosto 2025, in prima serata su Italia1 alle ore 21.15 circa. Il film sarà poi disponibile anche indiretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Potrebbe interessarti anche

Storia Di Un Matrimonio, le urla di Scarlett Johansson e Adam Driver spaventano i lupi

Storia di un matrimonio, le liti tra Johansson e Driver fanno scappare i lupi e salvano le mucche: cosa è successo

Le liti strazianti del celebre film usate come deterrente anti-lupo in Oregon: le ur...
Stasera in tv 14 agosto 2025 cosa vedere programmi

Stasera in tv (14 agosto), Sinner illumina la vigilia di Ferragosto e Gassmann sfida due mostri sacri

I programmi da vedere in tv giovedì 14 agosto 2025: su Rai 1 c'è Un professore, Rete...
La Guerra dei Mondi, il reboot del film del 2005 uscirà su Prime Video il 30 luglio 2025

La Guerra dei Mondi, Ice Cube contro gli alieni hi-tech: quando esce su Prime Video il reboot shock

La Guerra dei Mondi arriva su Prime Video: Eva Longoria e Ice Cube protagonisti indi...
Quel Pazzo Venerdì 2, tutto quello che sappiamo sul sequel con Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis

Quel Pazzo Venerdì 2, le curiosità sul film sequel attesissimo con Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis: tutto ciò che sappiamo

Il sequel di Quel Pazzo Venerdì promette risate, sorprese e un cast top. Tutti i det...
Untamed serie Netflix trama, cast

Se amate la fiction Un passo dal cielo dovete guardare Untamed, la serie tv con Eric Bana di Netflix

Il colosso dello streaming regala una serie thriller ambientata tra le montagne amer...
I Segreti Di Yellowstone film

I Segreti Di Yellowstone: trama, cast e come finisce il film in onda stasera su Rai 2

Su Rai 2, stasera, non perdetevi I Segreti Di Yellowstone, un enigmatico thriller ch...
Raoul Bova - Rocio Munoz Morales

Caso Raoul Bova, al via la battaglia legale: "Rocio Munoz Morales chiede l’affido esclusivo delle figlie". Perché

Secondo le ultime indiscrezioni, la compagna dell’attore sarebbe pronta al ricorso i...
Amore e morte ai Caraibi

Amore e morte ai Caraibi, colpi di scena (mozzafiato) nel film stasera su Rai 2: trama, cast e come finisce

Questa sera, alle 21.20, verrà trasmessa una pellicola al cardiopalma sul secondo ca...
Un posto al sole non va in onda da stasera 11 agosto, quando riprende

Un posto al sole non va in onda da stasera 11 agosto: quante puntate saltano (e quando riprende)

A partire da oggi lunedì 11 agosto 2025 la storica serie partenopea andrà in ‘vacanz...

Proteggi

Sicurezza e salute sul lavoro

Https://quifinanza.it/economia/sicurezza-salute-luoghi-di-lavoro-pilastri-aziende-guardano-futuro/902824/

LEGGI

Personaggi

John Goodman

John Goodman
Elisabetta Franchi

Elisabetta Franchi
Valentina Persia

Valentina Persia
il comico Omar Fantini

Omar Fantini

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963