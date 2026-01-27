“Morbo K”: anticipazioni, quante puntate sono, cosa cambia per Affari Tuoi In partenza, in occasione della Giornata della Memoria, la miniserie di Rai 1 che racconta la malattia fittizia inventata da un medico per salvare gli ebrei.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Quando la storia incontra la fiction, ciò che viene a crearsi è pura magia. È infatti da una storia vera che prende ispirazione la miniserie Rai "Morbo K: chi salva una vita salva il mondo intero", in partenza proprio questa sera, martedì 27 gennaio 2026. Un progetto televisivo che racconta il morbo inventato dal dottor Giovanni Borromeo, primario dell’ospedale Fatebenefratelli di Roma, insieme a Vittorio Sacerdoti e Adriano Ossicini, per salvare gli ebrei romani dalla strage nazista nel 1943. Una serie attesissima che cambierà leggermente i consueti orari di programmazione, portando il game show Affari Tuoi a finire un po’ prima del solito proprio per lasciare spazio a questa imperdibile fiction: ecco qualche anticipazione in più di ciò che vedremo stasera in tv su Rai1.

Morbo K: anticipazioni, cast e cosa vedremo

A dare vita sul piccolo schermo a un racconto che mescola con maestria storia e finzione, ritroveremo volti amatissimi come Vincenzo Ferrera e Giacomo Giorgio, ai quali si aggiungeranno Marco Fiore, Dharma Mangia Woods, Flavio Furno e Christoph Hulsen, con una piccola partecipazione di Antonello Fassari, scomparso prematuramente.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al centro della fiction ci sarà la missione del dottor Matteo Prati, deciso a salvare gli ebrei romani evitandone la deportazione nei campi di concentramento. In che modo? Attraverso il Morbo K, una terribile malattia totalmente inventata per tenere a distanza i soldati tedeschi. Un filone narrativo centrale al quale si affianca anche la travagliata storia d’amore tra il giovane medico Pietro Prestifilippo e la ragazza ebrea Silvia Calò.

Fiction Rai, la storia vera dietro Morbo K

Un progetto che nasce da un lato per non dimenticare questo tragico capitolo della nostra storia, e dall’altro per ricordare le gesta eroiche del dottor Borromeo che, mettendo a rischio la sua stessa vita, scelse di non girarsi dall’altra parte ma di combattere per il bene. Borromeo inventò infatti una patologia fittizia, estremamente contagiosa e letale, chiamata Morbo di K, per proteggere gli ebrei perseguitati dai rastrellamenti nazisti. I rifugiati vennero ricoverati in un reparto di isolamento. Quando i soldati tedeschi ispezionarono l’ospedale, Borromeo spiegò loro la natura devastante della malattia. Spaventati dal rischio di contagio, i nazisti evitarono di entrare nel reparto, salvando così i ‘pazienti’ dalla deportazione.

Morbo K: chi salva una vita salva il mondo intero, quante puntate sono

La miniserie "Morbo K: chi salva una vita salva il mondo intero" verrà trasmessa in prima serata su Rai 1 per due sere consecutive in occasione della Giornata della Memoria.

Prima puntata – martedì 27 gennaio 2026

Seconda puntata – mercoledì 28 gennaio 2026

Guida TV

Potrebbe interessarti anche