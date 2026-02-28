Sanremo 2026, le anticipazioni della finale: scaletta ufficiale, ospiti, orario, classifica (e chi vince il Festival) Nel quinto e ultimo appuntamento della kermesse condotta da Carlo Conti va in scena la finalissima: i favoriti, Bocelli, Giorgia Cardinaletti co-conduttrice

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Cala il sipario su Sanremo 2026. Oggi sabato 28 febbraio 2026, infatti, va in scena il gran finale della 76esima edizione del Festival della canzone italiana. In diretta dal teatro Ariston, il direttore artistico e padrone di casa Carlo Conti (affiancato da Laura Pausini) conduce la finalissima che sancirà il vincitore. Sul palco rivedremo tutti i 30 ‘Big’ in gara, ma anche super-ospiti come Andrea Bocelli. Il mezzobusto del Tg1 Giorgia Cardinaletti sarà invece la co-conduttrice di questa serata finale. Scopriamo tutte le anticipazioni.

Sanremo 2026, anticipazioni serata finale del Festival: conduttori e ospiti

Mancano poche ore al gran finale di Sanremo 2026. Oggi sabato 28 febbraio 2026, infatti, si esibiranno nuovamente tutti i 30 ‘Big’ in gara e, al termine della serata, verrà proclamato il vincitore di questa 76esima edizione del Festival della canzone italiana. Archiviata la serata dei duetti e delle cover, dunque, in diretta dal palco del teatro Ariston riascolteremo tutti i brani della kermesse: stilata la classifica generale (con la somma dei risultati della prima, seconda e terza serata), i primi cinque artisti si ‘scontreranno’ esibendosi per l’ultima volta prima della votazione finale che sancirà il primo classificato e vincitore del Festival. Alla conduzione della serata, ovviamente, Carlo Conti, che saluterà il Festival dopo essersi preso una ‘rivincita’ negli ascolti tv e lascerà il timone (con ogni probabilità) a Stefano De Martino. Al suo fianco ci sarà nuovamente Laura Pausini, ma anche Giorgia Cardinaletti: la giornalista sarà la co-conduttrice d’eccezione di questa serata. Il super-ospite della finale sarò invece Andrea Bocelli. Confermato anche Max Pezzali, in diretta dalla nave ormeggiata al largo della città di Sanremo, mentre i Pooh si esibiranno dal vivo in piazza Colombo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il regolamento: chi vota, i favoriti per la vittoria

Nella quinta e ultima serata del Festival di Sanremo la votazione sarà affidata alla giuria della Sala Stampa, TV e Web (33%), alla giuria delle Radio (33%) e al Televoto del pubblico (34%). Da casa sarà possibile votare da rete fissa chiamando il numero 894.001 (0,51€ a voto) o tramite sms al 475.475.1 (0,50€ a voto), per un totale massimo di tre voti. Svelata la classifica generale, verrà aperto una nuova votazione delle tre giurie che decreterà il vincitore di questa 76esima edizione della kermesse.

I 30 Big in gara a Sanremo 2026: l’elenco completo e le canzoni

Chi canta stasera: la scaletta ufficiale

IN AGGIORNAMENTO

Chi vince Sanremo 2026, i favoriti dei bookmakers

Chi sarà l’erede di Olly? Secondo le quote aggiornate dei principali siti di scommesse, la finale del Festival di Sanremo 2026 si presenta apertissima, ma con alcuni nomi in testa alla corsa alla vittoria. La coppia Fedez e Marco Masini è indicata come favorita con quote attorno a 2,50–2,75, seguita da Sal Da Vinci, che ha scalato le preferenze grazie alla sua performance applauditissime con Per sempre sì (intorno a 3,00–3,50). Alle loro spalle, i bookmaker vedono Serena Brancale e Arisa come outsider importanti, mentre Tommaso Favorito, che aveva iniziato il Festival tra i favoriti, è scivolato molto in basso nella graduatoria dei potenziali vincitori.

Cosa è successo nella serata cover di ieri

La serata cover e duetti di Sanremo 2026 ha visto i 30 Big reinterpretare classici italiani e internazionali con ospiti e collaborazioni, sotto la conduzione di Carlo Conti, Laura Pausini e Bianca Balti. La coppia Ditonellapiaga e TonyPitony ha vinto con The Lady Is a Tramp. Tra i momenti più commentati: la sorpresa di Gianni Morandi al figlio in gara Tredici Pietro, il bacio (censurato) tra Levante e Gaia, la frecciata di Gianluca Grignani e Laura Pausini e varie performance memorabili (QUI le pagelle della serata)

Sanremo 2026, la classifica: il recap delle prime tre serate

Il Festival della Canzone Italiana ha inaugurato martedì 24 febbraio con la prima delle cinque puntate, seguita da altre due serate di gara in cui i Big si sono esibiti a turno e sono stati votati da giurie e pubblico, con già molti momenti memorabili e posizioni in vista per la finale.

Prima serata (24 febbraio) – Top 5 votati

Arisa

Fulminacci

Serena Brancale

Ditonellapiaga

Fedez & Masini

(Voto giuria stampa/tv/web)

Seconda serata (25 febbraio) – Top 5 votati

Tommaso Paradiso

Lda & Aka 7Even

Nayt

Fedez & Masini

Ermal Meta

(Voto televoto e giuria radio)

Terza serata (26 febbraio) – Top 5 votati

Arisa

Sayf

Luchè

Serena Brancale

Sal Da Vinci

(Voto televoto e giuria radio)

Quando e dove vedere il Festival di Sanremo 2026 (sabato 28 febbraio 2026)

La 76esima edizione del Festival di Sanremo in onda stasera in tv su Rai 1. Appuntamento in prima serata a partire dalle 20:40. Streaming gratuito disponibile, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay, tramite app o sul sito ufficiale. Nell’access prime time andrà in onda il PrimaFestival, condotto da Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi, mentre al termine della serata sarà il turno di Nicola Savino alla guida del DopoFestival.

Potrebbe interessarti anche