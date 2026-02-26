Sanremo 2026, anticipazioni terza serata: ospiti, scaletta, chi canta stasera e la nuova classifica (sorprendente) Stasera - 26 febbraio - Carlo Conti conduce la terza puntata del Festival 2026 con Irina Shayk e Ubaldo Pantani: la finale Nuove Proposte, Eros Ramazzotti e Alicia Keys super-ospiti

Terza serata di Sanremo 2026. Oggi giovedì 26 febbraio 2026, infatti, va in onda il terzo appuntamento della 76esima edizione del Festival della canzone italiana. Al timone, ovviamente, il direttore artistico e padrone di casa Carlo Conti affiancato da Laura Pausini, ma anche la top model Irina Shayk e l’imitatore Ubaldo Pantani nelle vesti di co-conduttori. Nel corso della serata si esibiranno la restante metà (15) degli artisti in gara e andrà in scena la finalissima delle ‘Nuove Proposte’ presentate da Gianluca Gazzoli. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Sanremo 2026, anticipazioni terza serata del Festival: conduttori e ospiti, la finale delle Nuove Proposte

Manca sempre meno alla terza serata di Sanremo 2026. Oggi giovedì 26 febbraio 2026, infatti, andrà in scena il terzo appuntamento del Festival della canzone italiana. Dopo la serata di ieri – in cui si sono esibiti 15 dei 30 ‘Big’ (QUI il recap completo) – stasera vedremo la restante metà degli artisti in gara con il proprio inedito. A dirigere le operazioni sul palco del teatro Ariston ci sarà Carlo Conti affiancato nuovamente da Laura Pausini, ma non solo. I co-conduttori d’eccezione della serata saranno la top model russa Irina Shayk e il comico Ubaldo Pantani.

Questa sera andrà in scena anche la finalissima delle Nuove Proposte. Presentati da Gianluca Gazzoli, i due artisti finalisti eletti ieri sera – Nicoloà Filippucci e Angelica Bove – si sfideranno all’Ariston e il due più votato sarà proclamato il vincitore della categoria. Alla votazione parteciperanno il Televoto, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e e la Giuria delle Radio.

Super-ospiti di questo terzo appuntamento di Sanremo saranno due star della musica italiana e internazionale, vale a dire Eros Ramazzotti e Alicia Keys. Tra gli ospiti della serata confermato anche Max Pezzali in diretta dalla nave ormeggiata al largo della città di Sanremo, mentre i The Kolors di Stash si esibiranno live in piazza Colombo.

Il regolamento del Festival 2026: chi vota nella terza serata

Nella terza serata del Festival di Sanremo si esibiranno 15 artisti e la classifica sarà stilata dal voto della Giuria delle Radio e dal Televoto del pubblico. Da casa sarà possibile votare da rete fissa chiamando il numero 894.001 (0,51€ a voto) o tramite sms al 475.475.1 (0,50€ a voto), per un totale massimo di tre voti.

L’elenco completo dei 30 Big in gara a Sanremo 2026

Chi canta stasera: la scaletta

In occasione del terzo appuntamento, come detto, si esibirà la seconda metà degli artisti in gara, oltre ai due finalisti della categoria ‘Nuove Proposte’. Di seguito la scaletta in ordine alfabetico degli artisti che canteranno all’Ariston nella serata:

Arisa – Magica favola

– Magica favola Eddie Brock – Avvoltoi

– Avvoltoi Francesco Renga – Il meglio di me

– Il meglio di me Leo Gassmann – Naturale

– Naturale Luchè – Labirinto

– Labirinto Malika Ayane – Animali notturni

– Animali notturni Mara Sattei – Le cose che non sai di me

– Le cose che non sai di me Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

– La felicità e basta Michele Bravi – Prima o poi

– Prima o poi Raf – Ora e per sempre

– Ora e per sempre Sayf – Tu mi piaci tanto

– Tu mi piaci tanto Sal Da Vinci – Per sempre sì

– Per sempre sì Samurai Jay – Ossessione

– Ossessione Serena Brancale – Qui con me

– Qui con me Tredici Pietro – Uomo che cade

Sanremo, la classifica finale della seconda serata

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026 (QUI le pagelle) si sono esibiti quindici dei trentadue Big in gara, votati dal pubblico e dalla giuria delle radio. Tra i momenti più emozionanti, un tributo a Ornella Vanoni e un omaggio alle vittime di Crans‑Montana cantato da Achille Lauro. Avanzano anche Nicolò Filippucci e Angelica Bove tra le Nuove Proposte, che stasera si contenderanno il titolo di categoria. La classifica finale della puntata ha riservato due sorprese, con i giovanissimi Nayt e Lda & Aka7even finiti in Top 5 con Tommaso Paradiso, Fedez-Masini ed Ermal Meta:

Tommaso Paradiso – I romantici

– I romantici Lda & Aka 7even – Poesie clandestine

– Poesie clandestine Nayt – Prima che

– Prima che Fedez & Marco Masini – Male necessario

– Male necessario Ermal Meta – Stella stellina

La classifica è provvisoria e non indica posizioni precise, ma i cinque artisti con i voti più alti nella serata.

Quando e dove vedere il Festival di Sanremo 2026 (giovedì 26 febbraio 2026)

La 76esima edizione del Festival di Sanremo in onda stasera in tv su Rai 1. Appuntamento in prima serata a partire dalle 20:40. Streaming gratuito disponibile, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay, tramite app o sul sito ufficiale. Nell’access prime time andrà in onda il PrimaFestival, condotto da Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi, mentre al termine della serata sarà il turno di Nicola Savino alla guida del DopoFestival.

