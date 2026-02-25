Sanremo 2026, anticipazioni seconda serata: cantanti, ospiti, orari e chi canta stasera Affiancato da Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo, Carlo Conti conduce il secondo appuntamento della kermesse: spazio anche alle Nuove Proposte, il programma

Sanremo 2026 atto secondo. Archiviata la serata inaugurale (QUI le pagelle), infatti, oggi mercoledì 25 febbraio 2026 va in scena il secondo appuntamento della 76esima edizione del Festival della canzone italiana. Sul palco del teatro Ariston, ovviamente, ritroveremo il padrone di casa Carlo Conti e la co-conduttrice Laura Pausini, che stasera saranno affiancato da Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo. Nel corso della seconda serata si esibiranno la metà (15) degli artisti in gara e le ‘Nuove Proposte’, presentate da Gianluca Gazzoli. Per la prima volta, inoltre, entrerà in gioco il Televoto del pubblico, che voterà le esibizioni al pari della giuria delle Radio. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Sanremo 2026, anticipazioni seconda serata del Festival: conduttori e ospiti, ecco le Nuove Proposte

Si avvicina il secondo appuntamento di Sanremo 2026. Oggi mercoledì 25 febbraio 2026, infatti, andrà in scena la seconda serata di Festival. Dopo il debutto super di ieri – nel corso del quale abbiamo visto esibirsi tutti i 30 Big in gara – staserà saliranno sul palco del teatro Ariston la metà degli artisti a cantate il proprio inedito. Al timone della serata, naturalmente, ci sarà ci sarà il direttore artistico della kermesse Carlo Conti, affiancato Laura Pausini e, per l’occasione, da ben tre co-conduttori: Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo.

Spazio anche alle Nuove Proposte. Presentati da Gianluca Gazzoli, quattro artisti si esibiranno in due sfide dirette. I due più votati (da Televoto, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio) di ciascuna sfida approderanno in finale, che si terrà nel corso della terza serata di Festival.

Tra gli ospiti della serata confermato Max Pezzali in diretta dalla nave ormeggiata al largo della città di Sanremo, mentre Bresh si esibirà dal vivo in piazza Colombo.

Cosa è successo ieri sera: la classifica dopo la prima serata del Festival

La 76ª edizione si è aperta al Teatro Ariston con tutti e 30 i Big in gara che hanno presentato le loro canzoni, con la conduzione di Carlo Conti e Laura Pausini e il co‑conduttore speciale Can Yaman sul palco. La serata ha avuto momenti di musica, ospiti e omaggi: la voce di Pippo Baudo ha aperto lo show, c’è stato un tributo a Peppe Vessicchio e l’esibizione del vincitore dell’anno scorso, Olly, oltre alla performance speciale di Tiziano Ferro. Alla fine è stata annunciata la classifica provvisoria top 5 votata dalla giuria stampa, TV e web. I cinque cantanti più votati sono stati (classifica non in ordine):

Arisa

Fulminacci

Ditonellapiaga

Fedez e Masini

Serena Brancale

Il regolamento: chi vota stasera

Nella seconda serata del Festival di Sanremo entrerà finalmente in gioco il voto del pubblico. Dopo la classifica generale stilata dalla Giuria della Sala stampa, Tv e Web di ieri, infatti questa sera il voto verrà espresso dalla Giuria delle Radio e dal Televoto del pubblico. Da casa sarà possibile votare da rete fissa chiamando il numero 894.001 (0,51€ a voto) o tramite sms al 475.475.1 (0,50€ a voto), per un totale massimo di tre voti.

L’elenco completo dei 30 Big in gara a Sanremo 2026: le canzoni

Chi canta stasera: la scaletta

In occasione del secondo appuntamento, come detto, si esibirà la prima metà degli artisti in gara. Oltre ai Big ci sarà anche spazio per le ‘Nuove Proposte’ Angelica Bove, Blind, El Ma & Soniko, Mazzariello e Nicolò Filippucci, il cui vincitore verrà annunciato domani. Di seguito la scaletta completa della serata:

Quando e dove vedere il Festival di Sanremo 2026 (mercoledì 25 febbraio 2026)

La 76esima edizione del Festival di Sanremo in onda stasera in tv su Rai 1. Appuntamento in prima serata a partire dalle 20:40. Streaming gratuito disponibile, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay, tramite app o sul sito ufficiale. Nell’access prime time andrà in onda il PrimaFestival, condotto da Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi, mentre al termine della serata sarà il turno di Nicola Savino alla guida del DopoFestival.

